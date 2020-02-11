3 мощнейших упражнения для лица, которые лишают хлеба пластических хирургов

Процесс старения нельзя повернуть вспять. А возрастные изменения отражаются на лице, принося огорчение женщинам и мужчинам. Однако, существует гимнастика, которая поможет укрепить мышцы этой зоны, "подтянуть" контур и сделать менее заметными морщины.

С возрастом все больше дает о себе знать проблема морщин и провисания кожи лица. У каждой женщины она проявляется по-разному. Но причина старения лица заключается в том, что мышцы данной области (и шеи в том числе) слабеют, провисают под действием силы тяжести. Вот дамы и ложатся под скальпель, чтобы отдалить неизбежное старение. Но есть эффективные упражнения, которые помогут "подтянуть" лицо.

Подтяжка лица без операций

Упражнение «Шлем»

Гимнастика проста в выполнении, главное - принять правильную исходную позу. Следует акцентировать внимание на осанке, расположении языка и напряжении мускулов. Итак, техника выполнения «шлема».

Сначала предпочтительно делать гимнастику мышц перед зеркалом, чтоб иметь возможность контролировать правильность действий. Следует сесть/встать перед зеркалом, спина при этом прямая, живот втянут (об осанке уже говорили). Кончик языка упирается в нёбо за верхними зубами, челюсти и губы должны быть расслаблены. В указанной позе нужно потянуть все мускулы свода черепа вверх.

Важно ощутить, как тянутся вверх мускулы лба и затылка, увлекая вслед за собой шейные мышцы задней ее поверхности. Будет чувство, вроде у вас на голове тугая шапочка, которая сдавливает голову и тянет кожу вверх.

В завершении упражнения необходимо ощутить натяжение мускулов к высшей точке черепа. Зафиксироваться в указанной точке на 10–20 сек. А теперь повторить гимнастику несколько раз. Начинать с 3-х повторов и плавно довести до 10. По окончании упражнения важно постараться «держать» лицо в тонусе, не расслабляя мускулы окончательно.

В первое время, возможно, возникнут сложности с выполнением упражнения, но позже тело натренируется, и станет проще. Выполнять гимнастику необходимо систематически.

Указанное упражнение для подтяжки лица даст возможность откорректировать имеющиеся морщины в области лба и вокруг глаз, подтянуть контур лица, если он обвис, улучшить состояние мускулов щек и ликвидировать двойной подбородок. Если начать практиковать «Шлем» в возрасте до 45 лет, то можно будет избежать таких проблем как нависающие брови, «упавшие» веки, носогубные складки, обвисшие щеки и опустившиеся уголки губ.

Косметические продукты типа антивозрастных кремов, масок, скрабов — это неотъемлемая часть ухода за кожей, однако они корректируют состояние кожи, а не улучшают рельеф лица. По этой причине особенно важно в комплексе с ежедневным уходом практиковать гимнастику для лица.

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Вот еще одно упражнение. Оно направлено на укрепление подъязычной и челюстной мышц

Необходимо расположить два кулака под подбородком, языком упереться в подъязычную зону рядом с зубами. А теперь нужно кулаками давить вверх, а языком создавать сопротивление этому действию. Держать напряжение полминуты, далее расслабиться на 5 сек. и проделать еще 10 раз.

Комплекс под названием «бодифлекс» представляет собой программу упражнений, которые помогают похудеть, подтянуть мускулы и кожу. Гимнастика базируется на грамотном дыхании и специальных упражнениях.

Преимущество данного комплекса в том, что он включает упражнения для шеи и лица.

Упражнение «Лев»

Прежде чем выполнять упражнение, важно принять к сведению несколько моментов. Гимнастику важно выполнять на голодный желудок, чтоб они были эффективнее. Ключевой момент - правильное дыхание.

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Сначала следует выдохнуть, далее вдохнуть, а теперь с силой выдохнуть, «выдавливая» весь воздух, задержать дыхание и втянуть живот. Когда вы задерживаете дыхание, необходимо досчитать до 8 или 10. Делать гимнастику рекомендуется 2 раза в день: в утреннее время и перед ужином.

Техника выполнения

Исходная позиция стоя/сидя на коленях, подобрав ноги под себя. Кто-то считает, что в положении, стоя выполнять легче. Встать прямо, ноги на ширине 30 см, ладони покоятся на передней области бедер, чуть-чуть выше коленей. Слегка присесть, как будто собираясь сесть на стул. Смотреть перед собой. Зафиксировать данную позу.

Начать грамотно дышать, втянуть живот и принять главную позицию упражнения. Подобрать губы в кружок, будто удивляясь. Теперь широко раскрыть глаза и поднимать их вверх. Высунуть язык как можно дальше изо рта и тянуться им к подбородку, губы остаются округленными и сжимающими язык.

Вдохнуть и выдохнуть, задержать дыхание, досчитав до 8–10. А теперь расслабить лицо и проделать гимнастику 5 раз. В процессе упражнения нужно ощущать напряжение мускулов, от зоны глаз и до подбородка.

Выполняя упражнение каждый день, можно заметить, как усиливается эластичность кожи. Ненужный жир уйдет, кожа подтянется, а морщины будут не так выделяться.*опубликовано econet.ru.

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