3 упражнения, которые улучшат работу дыхательной системы

Если вы хотите привести в порядок дыхательную систему, а также облегчить симптомы бронхита и других заболеваний органов дыхания, для этого достаточно регулярно выполнять простые упражнения. Такая гимнастика позволит избавиться от симптомов даже хронического бронхита и значительно уменьшить бронхоспазмы, а также укрепить дыхательную мускулатуру.

Регулярные занятия стимулируют процесс отхаркивания посредством напряжения секреторной моторики. Дыхание становится легким и спокойным. Польза упражнений: доказано, что такая гимнастика улучшает вентиляцию легких уже после нескольких занятий. А если заниматься постоянно в течение долгого времени, то эффект будет потрясающим. Упражнения будут полезны тем, кто страдает хроническим бронхитом, астмой, легочной эмфиземой и прочими заболеваниями органов дыхательной системы. Но важно правильно выполнять технику. Основной задачей дыхательной системы является газообмен между легочными капиллярами и альвеолами. А для этого нужна хорошая вентиляция легких, равномерное распределение воздуха в процессе вдоха и выдоха, а также нормализированное кровоснабжения. Рассмотрим подробно каждое из трех упражнений, входящих в комплекс.

Эффективные упражнения для дыхательной системы

1. Первое упражнение выполняется просто – сядьте на пол, выровняйте спину и наклонитесь вперед, охватив стопы руками. Это позволит укрепить внутренние органы, улучшить работу пищеварительной системы и циркуляцию крови. Особенно полезно делать такие наклоны тем, кто страдает гипотонией, то есть низким давлением, поскольку гимнастика помогает нормализовать артериальное давление. Продолжительность выполнения – от 10 до 60 секунд.

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2. Второе упражнение выполнять также не сложно – следует лечь на живот, выпрямить ноги и, сделав упор на ладони, максимально прогнуть верхнюю часть спины. Существует два варианта выполнения гимнастики – статистический и динамический. В первом случае на выполнение упражнения требуется минимум 10 секунд, но для достижения лучших результатов со временем рекомендуется увеличить продолжительность выполнения до 2 минут. Во втором случае упражнение следует выполнять за 3-5 подходов, по 10-15 раз за каждый раз. Такая поза благоприятно влияет на работу всего организма, активируя железы внутренней секреции, увеличивая объем легких, ускоряя процесс пищеварения, нормализуя деятельность щитовидки, почек и печени.

3. Для выполнения третьего упражнения необходимо сесть на пол, расположить руки под ягодицами, максимально выгнуть спину и опереться головой о поверхность пола. Такая поза помогает хорошо простимулировать органы дыхания, усилив при этом грудное дыхание, что в дальнейшем существенно облегчит симптомы легочных болезней. Также это упражнение улучшает кровообращение в области гортани и спины, нормализует работу щитовидки и системы пищеварения. Максимальная продолжительность выполнения данного упражнения составляет 60 секунд.

Данные упражнения можно выполнять в комплексе с другими тренировками. Но обязательно предварительно следует провести хорошую разминку, достаточно сделать несколько интенсивных махов ногами и руками, а также разогреть поясницу путем наклона корпуса в разные стороны. Заканчивать тренировку следует спокойно, не делая резких движений. Начинайте всегда с малого, постепенно увеличивая нагрузку, чтобы организму было легче адаптироваться. Занимайтесь регулярно и будьте здоровы! опубликовано econet

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