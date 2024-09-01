4 упражнения против старения

Гимнастический комплекс Макко-Хо очень популярен в Японии. Эти четыре упражнения на растяжку просты в выполнении, доступны в любом возрасте. Гимнастика помогает сохранить молодость на долгие годы, укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение и функции пищеварения. Освоить Макко-Хо может каждый.

Доктора в Японии прописывают пациентам не пилюли, а целебную гимнастику под названием Макко-Хо. Её упражнения совершенно несложные, их просто освоить и можно выполнять в любом возрасте. Основным преимуществом гимнастики является то, что она необычайно полезна лицам, которые ведут малоподвижный стиль жизни. Если систематически делать упражнения Макко-Хо, это позитивно скажется на вашем здоровье. Например, улучшатся кровоток, метаболизм, функции желудочно-кишечного тракта.

Гимнастика Макко-Хо для молодости и здоровья

Особенность этого комплекса в том, что у него не имеется противопоказаний! Гимнастика макко-хо рекомендована и беременным женщинам в том числе.

Из истории гимнастического комплекса Макко-Хо

Макко-Хо очень популярна в Стране Восходящего Солнца, она довольно молода: гимнастике немногим более восьмидесяти лет. Комплекс включает всего четыре упражнения на растяжку. Специалисты утверждают, что эти японские упражнения могут задержать процессы старения. Основатель данной целительной техники не спортсмен и не доктор, а обычный человек. Вот его история.

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В 1933 г. у бизнесмена Нагаи Ватару появились серьезные осложнения со здоровьем. Работая не покладая рук, Нагаи Ватару перенес инсульт, когда ему было всего 42. Мужчина выжил, но предположения врачей были неутешительные: ему предрекали неподвижность и беспомощность до конца жизни. Пребывать в столь печальном положении Нагаи не захотел и стал регулярно делать на коврике для гимнастики элементарные упражнения и проговаривать японские сутры. Работа над двигательными функциями была очень кропотливой и заняла достаточно много времени, но упорный японец смог возвратить здоровье, а его тело стало очень гибким.

Постепенно данные упражнения стали популярны в Японии. В конце концов, макко-хо признали эффективной в 200 странах Земного шара. Число приверженцев этого комплекса ежегодно увеличивается. А в Японии гимнастику, придуманную 80 лет назад Нагаи Ватару, даже включили в общеобразовательную программу.

Упражнения для очаровательных гейш

Японские женщины считаются образцом изящности и грации. Они сохраняют стройность и привлекательность до самой старости. Ранее гимнастика японок Макко-Хо была мало известна, окружена покровом тайны и непопулярна, но сегодня все по-другому. Упражнения Ватару еще именуют гимнастикой гейш, основываясь на том, что японки не теряют притягательности и красоты до преклонных лет. Помимо этого, гимнастика благоприятна для синтеза гормона соматропина, который играет роль в вопросе продления молодости.

Практические советы к Макко-Хо

Данная гимнастика выполняется по своим правилам. Это очень важно для получения позитивного эффекта.

Спина должна быть все время ровной. Следим за своей осанкой.

В процессе гимнастики наклоняемся таким образом, чтоб центр движения находился в тазобедренном суставе.

Не напрягайте излишне связки. Эффект макко-хо вы сможете ощутить только тогда, когда станете выполнять комплекс ежедневно, а не эпизодически или через силу.

Следим за дыханием. Работает следующая схема: при наклоне делаем выдох, при подъеме делаем вдох.

Не торопитесь выполнять гимнастику. Неспешность – важное условие макко-хо. Так упражнения окажутся более эффективны.

Наклоны вперед делаются с помощью мускулатуры живота.

Верхние конечности – помощники в вопросе страховки. Не используем их в качестве своеобразных рычагов, чтобы облегчить выполнение упражнений.

Перед проведением гимнастики предварительно разогреваем мускулы, суставы.

Упражнения Макко-Хо – скажи «нет» старению

А теперь сами упражнения.

№1.

Садимся на коврик, лежащий на полу.

Сгибаем нижние конечности в коленях и соединяем вместе пятки. При этом ноги от пола не отрываем.

Далее стараемся подтянуть пятки к себе максимально близко.

Следим за осанкой, спина остается ровной.

На выдохе наклоняемся вперед, а при подъеме корпуса делаем вдох.

Голова должна коснуться пола, а пупком касаемся пяток. Сразу у вас может не получиться. Но не стоит расстраиваться и бросать занятия. Ежедневная практика поможет со временем добиться успеха.

Выдохи должны быть медленные и как можно более полные. После максимального выдоха делаем вдох и возвращаетесь в исходное положение.

Проделываем 10 раз.

№2.

Выравниваем спину и вытягиваем нижние конечности вперед.

Держим нижние конечности рядом и не отрываем их от пола до самого конца упражнения.

Выгибаем ступни максимально на себя: они должны оказаться под острым углом к самой ноге.

Устанавливаем руки на полу и даем им скользить по полу в ходе наклона тела вперед.

Не забываем держать осанку. Сначала наклоняем живот, далее - грудь и голову. Стараемся уложить их себе на нижние конечности.

Не сгибаем ноги в коленях ни при каком условии. Поначалу сгибаемся так, как допускает растяжка, так, чтобы не доставлять себе дискомфорта.

Делаем выдох в самом нижнем положении тела и фиксируемся в данном положении на 60 секунд.

Вдыхаем при подъеме в исходную позицию.

Проделываем 10 раз.

№3.

Продолжаем сидеть на полу и разводим нижние конечности широко, в коленях при этом не сгибаем.

Спина прямая.

Правильный угол между нижними конечностями - 120 град.

Тянем носки на себя так, чтоб они сформировали угол с ногой в 70 град.

На выдохе опускаем живот, грудь, голову на пол.

Фиксируемся в данном положении до выдоха.

На вдохе поднимаем верхнюю часть тела в исходное положение.

Проделываем 10 раз.

№4.

Становимся на коврике на колени.

Нижние конечности разводим на ширину бедер и присаживаемся между ними.

Спина прямая.

В данной позиции начинаем наклонять спину вниз таким образом, чтоб можно было принять позу с подогнутыми нижними конечностями лежа. Упражнение сложное, поэтому сразу у вас может не получиться. Но через некоторое время вы научитесь.

Когда доходим до нижней точки, восстанавливаем и замедляем дыхание. Оно спокойное, глубокое и медленное. Зафиксируем положение на 1 минуту и потом возвращаемся в первоначальную позицию.

Проделываем 10 раз.

Делая гимнастику макко-хо, которую так любят японки, вы сбережете телесную гибкость, молодость, усилите свою иммунную защиту. Выполнять гимнастику полезно вечером после теплой ванны или слабого разогрева тела. Разогреть себя, можно при помощи танцев, легких прыжков. А уж потом переходить непосредственно к упражнениям.опубликовано econet

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