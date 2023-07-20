5 универсальных упражнений от болей в спине

Малоподвижный образ жизни, нарушения осанки, постоянное нахождение за компьютером приводят к болям в спине. Эти упражнения дают полезную нагрузку на мышцы спины, способствуют их растяжке. Освоить гимнастику просто, и вы в результате забудете о болях в спине.

Мы проводим много времени перед мониторами. Наш позвоночник и мышцы спины очень устают. Сегодня боли в спине и неврологические осложнения с позвоночником стали моложе на 20-30 лет. Вот 5 простых упражнений, которые помогут вам забыть о боли в спине.

Упражнения от болей в спине

Наклон стоя к прямым ногам

Этот наклон доступен любому. Однако, его выполнение отличается в зависимости от уровня вашей физ. подготовки. Цель: достать ладонями / кончиками пальцев до пола. Важное условие – не сгибать колени. И еще: прижимаем живот к бедрам. Фиксируем положение как минимум на полминуты. Новичкам или людям с перепадами давления можно сокращать время выполнения наклона.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Наклон к прямым ногам сидя

Прикоснуться лбом к коленям - не цель этого упражнения. Суть наклона к прямым ногам сидя - в стабильном поддержании спины ровной. Можно использовать зеркало для контроля прямой спины.

Перед выполнением наклона важно постараться «раскрыть» грудину. При правильной технике (с прямой спиной) даже при наклоне на полтора сантиметра начинает чувствоваться эффективная растяжка верхней области спины (межреберных мускулов).

Скрутка сидя

Скрутка, которая выполняется сидя, оказывает мощное действие на спину и позвоночный столб.

Одна нога расположена на полу прямо, вторая сгибается и ставится как можно ближе к животу/паху. Теперь важно создать рычаг из локтя и выполнить скручивание в противоположную сторону. В итоге вы тут же ощутите активную работу мускулатуры спины.

Растяжка у стены

Расстояние стоп от стены и мощность нагрузки выбираем по своему самочувствию. Выполняя данную растяжку, раскрываем плечи как можно шире, проворачивая их назад (таким образом грудина раскрывается). Нагрузка на мускулы спины и поясницы в этом упражнении очень большая. Вытяжение даст возможность укрепить спину.

Поза саранчи

Интенсивность упражнения выбирает занимающийся. Важно лежа на животе, в одно и то же время поднять над полом и удерживать руки и ноги. Высота подъема конечностей – на ваше усмотрение.

Усложнением этого упражнения будет целенаправленное надувание живота — ваши плечи и грудина окажутся выше над полом, а другое распределение нагрузки даст работу мускулатуре спины. Если был тяжелый день, можно выполнять упражнение в полсилы – поднимая лишь грудную клетку и руки, либо ноги для удержания. Время выполнения упражнения – как минимум полминуты (20 сек. для новичка). Типичная ошибка – запрокидывать шею. Голову держим прямо, смотрим в пол.

Освоить эту гимнастику для вас не составит особого труда, а боли в спине уйдут навсегда. Главное – систематически выполняйте упражнения.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet