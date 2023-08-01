5 упражнений для ленивого кишечника

Гимнастические упражнения отлично помогают восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. При регулярном выполнении вы можете улучшить кровообращение и функционирование органов ЖКТ, избавиться от несварения желудка, вздутия и болей в животе, устранить тяжелые запоры. Эти пять упражнений помогут расшевелить ленивый кишечник.

Физические упражнения «пробуждающие» пищеварительный тракт, очень простые, они не потребуют чрезмерных усилий и особых условий. Вы легко сможете их делать даже лежа в постели. Главное условие - регулярное и правильное выполнение. В этом случае, за счет притока крови, активизируется вся система пищеварения, улучшится работа кишечника, облегчится и ускорится выведение газов.

Антигастритные упражнения

Движения нельзя выполнять на сытый желудок. После приема пищи должно пройти не менее двух часов. Исходное положение – лежа на спине, ноги выпрямлены, руки лежат вдоль туловища.

1. Вращаем ногами

Выполняя это упражнение, держите туловище и голову полностью неподвижно. Не допускайте перенапряжения, после выполнения дайте себе отдохнуть до тех пор, пока дыхание не восстановится.

Приподнимите прямую правую ногу на комфортную для вас высоту, и выполните вращательные движения (по кругу) слева направо, затем справа налево по 10 раз. Повторите то же самое для левой ноги. Отдохните и восстановите дыхание, затем приподнимите обе ноги, они должны быть прямыми и плотно сжатыми, и повторите движения в одну, а затем в другую стороны.

Чем выше подняты ноги, тем легче выполнять это упражнение. Если вы хотите усилить нагрузку и укрепить мышцы пресса, то приподнимайте ноги не выше, чем на 45 градусов.

2. Вращаем педали велосипеда

Приподнимите одну ногу и выполните вращательные движения, как при езде на велосипеде. 10 раз вперед и столько же в обратную сторону. Затем поменяйте ноги.

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Теперь обеими ногами «вращайте педали велосипеда» 10 раз вперед, затем аналогичные движения в обратном направлении. После этого, прижмите ноги друг к другу и сомкнутыми ногами выполните совместные движения, по 10 раз «вращая педали» вперед и назад.

Выполняйте осторожно, при возникновении боли или дискомфорта прекращайте движения. После упражнения дайте себе отдых, оставаясь в исходном положении до тех пор, пока дыхание полностью не придет в норму.

3. Ножной замок

С помощью этих движений эффективно стимулируются все органы и системы брюшной полости. Упражнение способствует быстрому выведению газов и устранению запоров.

Поднимите ногу, согнутую в колене и постарайтесь прижать бедро к грудной клетке. Сомкнутыми пальцами рук обхватите колено. Сделайте глубокий вдох и выдох. На выдохе – задержка дыхания, и во время задержки, поднимайте голову так, чтобы носом прикоснуться к колену. На вдохе вернитесь в И. П. и расслабьтесь. Сделайте по 10 раз для каждой ноги. Теперь соедините обе ноги и прижмите оба бедра к груди. Сделайте то же самое движение 10 раз.

4. Перекаты в стороны

Нельзя выполнять при повреждениях и заболеваниях в позвоночнике.

а) Согните ноги в коленях и прижмите их к грудной клетке. Согните руки в локтях и переплетите пальцы за головой, на затылке. Удерживайте локти так, чтобы во время выполнения они оставались, прижаты к поверхности. Сделайте по 10 перекатов туловища в одну и другую стороны.

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б) Согните ноги в коленях и прижмите их обеими руками к грудной клетке. Теперь раскачивайтесь вперед и назад на позвоночнике по 10 раз в каждую сторону. Если сможете, то постарайтесь, делая перекат вперед, присаживаться на корточки. При этом, опирайтесь на обе стопы.

5. Гребец в лодке

а) Делая вдох, приподнимите голову с корпусом, прямые руки и ноги, не более, чем на 30 см. Удержите это положение сколько возможно, потом на выдохе вернитесь в И. П. Расслабьтесь и повторите 5 раз. Удерживайте верхнее положение до тех пор, пока мускулатура пресса не начнет вибрировать.

б) То же самое упражнение, но выполняя, в приподнятом положении сожмите ладони в кулаки и как можно сильнее напрягайте все тело. На выдохе расслабьтесь и осторожно возвращайтесь в И. П. опубликовано econet

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