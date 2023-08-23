5 упражнений для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы

Для профилактики болезней щитовидной железы, а также облегчения течения заболевания рекомендуется выполнять специальные упражнения. Регулярная тренировка поможет укрепить иммунитет, наладить вестибулярный аппарат, нормализовать кровообращение в области шеи, головы и соответственно щитовидной железы.

Если вы будете правильно выполнять упражнения, то вскоре забудете о проблемах с щитовидной железой.

Упражнения при проблемах щитовидной железы

Упражнение 1

Для выполнения нужно:

встать, расставить ноги на 60 см друг от друга, руки опустить и смотреть вперед;

не спеша вдохнуть, поднять руки, держать их параллельно друг другу и сделать несколько круговых движений, чтобы при подъеме вдох завершался;

выдыхая наклонить корпус и опустить руки, чтобы при касании пальцев (по возможности ладоней) пола выдох завершался;

задержаться на 6-8 секунд, расслабив только верхнюю часть корпуса;

руками коснуться ног и плавно вернуться к исходной позиции, ведя руки снизу вверх по ногам и не спеша вдыхая.

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Спустя 5 секунд следует повторить все заново. За день необходимо выполнить это упражнение 4 раза.

Упражнение 2 «Березка»

Выполняется лежа на спине:

на выдохе опираясь ладонями о пол, поднять вертикально ноги;

немного приподнять корпус, поддерживая бедра руками, опираясь на локти, плечи и шею;

тянуть ноги максимально вверх, упираясь подбородком в грудь;

дышать спокойно через нос, сосредоточиться на состоянии щитовидной железы и продержаться 10 секунд (в дальнейшем можно увеличить продолжительность до 20 секунд).

В день достаточно тренироваться 1 раз.

Упражнение 3

Это упражнение также выполняется лежа на спине:

вытянуть руки вдоль тела, направив ладони вниз;

не спеша вдыхая поднять ноги и голову, чтобы она не находилась строго в горизонтальном положении (при необходимости бедра можно поддерживать руками);

продержаться 20 секунд или дольше, но чтобы не возникало никакого дискомфорта;

дышать спокойно животом.

Достаточно выполнять такую тренировку 1-2 раза в день.

Упражнение 4

Лежа на животе необходимо:

руки расположить вдоль тела, щуками коснуться пола;

ноги сомкнуть и дышать спокойно;

согнуть ноги и прижать их к бедрам;

охватить руками соответствующие лодыжки (правой – правую, левой – левую), если возникнуть сложности, достаточно охватить руками пальцы ног;

прижаться подбородком к полу и согнуть лодыжки – это исходная позиция;

не спеша вдохнуть и на завершении вдоха поднять, выпрямить голову, плавно оттягивая ноги назад, чтобы хорошо раскрылась грудная клетка, приподнялась шея и голова;

смотреть в полоток 6-8 секунд, пока будет возможность задерживать дыхание;

выдыхая опустить грудь, голову, лодыжки и руки на пол;

расслабиться и отдохнуть 6-8 секунд;

повторить все заново.

За день можно тренироваться 3-4 раза.

Упражнение 5

Лежа на животе нужно:

руки расположить вдоль тела;

на вдохе оттолкнуться от пола руками и отклонить голову назад;

задержаться на 5-10 секунд;

не спеша выдохнуть и вернуться в исходную позицию.

Повторить за день 2-3 раза.опубликовано econet

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