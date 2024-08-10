5 упражнений для тех, кого мучает головная боль

У вас болит голова? Не торопитесь пить таблетки. Предлагаем выполнить несколько эффективных упражнений, которые быстро улучшат ваше состояние.
Эти упражнения позволяют снять напряжение с шейных, плечевых и спинных мышц, а ведь именно мышечное напряжение является основной причиной появления головной боли. Причем можно выполнить всего одно упражнение для улучшения состояния. Просто прислушайтесь к собственному телу и постарайтесь почувствовать, что у вас еще болит кроме головы.
Упражнение от головной боли №1
Головную боль может спровоцировать защемление шейных мышц. Для устранения проблемы следует:
сесть в удобную позу;
коснуться правой рукой левой части головы;
наклонить голову вправо;
подождать несколько секунд;
выполнить аналогичные действия с другой стороны.
Упражнение от головной боли №2
Если перенапряжение плечевых мышц послужило причиной головной боли, то нужно:
опереться о поверхность пола стопами (можно только пальцами ног) и локтями, чтобы руки при этом также касались пола;
выгнуть корпус под острым углом;
опустить голову вниз и задержаться в этом положении несколько секунд.
Упражнение от головной боли №3
При перенапряжении мышц плеч и головной боли также помогает следующее упражнение:
сесть на пол, чтобы голени лежали параллельно друг другу на небольшом расстоянии;
выпрямить руки за спиной и собрать пальцы в замок;
не спеша наклониться вперед, чтобы голова коснулась пола;
задержаться на пять секунд.
Упражнение от головной боли №4
Чтобы снять нагрузку со спинных мышц и избавиться от головной боли, необходимо:
сесть на пол, поджав ноги под себя;
прогнуть спину назад и опереться о пол ладонями;
отклонить голову назад и задержаться в положении минимум пять секунд.
Упражнение от головной боли №5
Если помимо головы болит спина, то полезно выполнить следующее упражнение:
лечь на спину и прижать колени к груди;
охватить ступни ладонями;
покачаться из стороны в сторону;
покачаться вперед и назад.
Все упражнения выполняйте не спеша, растягивайте мышцы постепенно.опубликовано econet.ru
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