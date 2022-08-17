5 упражнений вместо диеты!

Один из самых эффективных способов похудеть! Какие упражнения для похудения можно делать в домашних условиях — читайте в нашей статье.
Данные упражнения нормализуют обмен веществ, помогают очистить кровь от токсинов, улучшают работу органов дыхания и эндокринной системы. Чтобы добиться эффекта похудения, нужно уделять 15-30 минут в день специальным упражнениям.
Положите ноги на ширину плеч и вытяните живот, затем согните ногу и прижмите ногу к бедру. Отведите колено как можно дальше в сторону и поднимите руки вверх, соединяя их с замком.
В этом положении вам нужно постоять 30 секунд, а затем повторить упражнение для другой ноги.
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Сделайте большой шаг вперед правой ногой и сядьте на нее как можно больше, затем поднимите руки и соедините их.
В этом положении вам нужно продержаться не менее 30 секунд, а затем повторить упражнение для другой ноги.
Начните выполнять его, сидя на ковре, вытянув перед собой ноги. Необходимо положить руки на коврик и максимально поднять таз вверх, чтобы только пальцы ног касались пола.
Выполняйте упражнение не менее 3 минут.
Делайте это, сидя на ковре, сгибая колени.
Вы должны положить руки в коврик и максимально поднять таз. Повторите упражнение не менее 15 раз.
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Сядьте на коврик по-турецки и положите ладони на крем, не забывайте держать спину прямо. Выдохните, максимально выпячивая живот, затем резко вдохните через нос и сильно втяните живот.
Выполняя это упражнение, ни в коем случае нельзя задерживать дыхание. Вы должны повторить упражнение не менее 11 раз, постепенно ускоряя темп.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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