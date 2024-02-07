6 упражнений для улучшения пищеварения

Если вы хотите всегда чувствовать себя бодро и иметь приподнятое настроение, прежде всего, вам необходимо наладить работу процесса пищеварения. А для этого достаточно регулярно выполнить несколько простых упражнений.

Мы расскажем вам о тренировке, которая не только благоприятно повлияет на вашу пищеварительную систему, но и поможет привести в тонус мышцы живота, а также уменьшит количество жировых отложений в области талии. Главное – заниматься регулярно, тогда хорошее настроение и прекрасное самочувствие вам гарантировано. Тренировка занимает всего несколько минут в день, а приносит организму колоссальную пользу!

Топ-6 упражнений для перистальтики кишечника

Первое упражнение – тянем колени к груди

Первое упражнение выполняется просто:

необходимо лечь на спину и максимально расслабить все мышцы;

затем подтянуть к груди колени, охватив их при этом ладонями;

немного поднять копчики и продержаться в таком положении минимум минуту.

Второе упражнение – скручиваем корпус

Для выполнения этого упражнения необходимо:

сесть на пол и вытянуть ноги прямо перед собой;

затем следует повернуть корпус вправо и согнуть правую ногу в колене (чтобы стопа была на полу), а левой рукой (локтем) зафиксировать ногу (в области колена);

задержаться в этом положении на полминуты, а потом повторить аналогичные действия, но с другой стороны.

Третье упражнение – приседаем

Приседания должны быть плавными, выполнять их несложно:

следует встать, выровнять спину, а ноги расположить на ширине плеч;

руки нужно поднять над головой, не сгибая их в локтях;

затем начать приседать, будто садитесь на стул и так продержаться так минимум минуту (плечи обязательно должны быть опущены).

Четвертое упражнение – делаем выпады

Делать выпады легко:

нужно встать, выровнять спину и максимально шагнуть вперед правой ногой, выровняв левую;

затем завести руки за спину и немного прогнуть спину назад, удерживая равновесие;

задержаться несколько секунд в этом положении и выполнить аналогичные действия, начиная с другой ноги;

всего для каждой стороны следует сделать по пять выпадов.

Пятое упражнение – делаем мост

Чтобы сделать мост необходимо:

лечь на спину и согнуть ноги в коленях, а руки при этом расположить вдоль тела;

поднять бедра;

задержаться в таком положении минимум минуту.

Шестое упражнение – поднимаем ноги

Это последнее упражнение, выполняется оно очень легко:

нужно лечь на пол и поднять ноги, не сгибая их в коленях;

руки расположить вдоль тела и следить, чтобы поясница не отрывалась от пола;

следует удерживать равновесие в течение одной минуты.

При выполнении этих упражнений не забывайте следить за дыханием, оно должна быть спокойным и ровным. Такая тренировка поможет наладить процесс пищеварения, пища будет легче усваиваться и уйдет чувство тяжести в желудке. Но перед тренировкой лучше проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний. опубликовано econet

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