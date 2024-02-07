6 упражнений для улучшения пищеварения

Если вы хотите всегда чувствовать себя бодро и иметь приподнятое настроение, прежде всего, вам необходимо наладить работу процесса пищеварения. А для этого достаточно регулярно выполнить несколько простых упражнений.
Мы расскажем вам о тренировке, которая не только благоприятно повлияет на вашу пищеварительную систему, но и поможет привести в тонус мышцы живота, а также уменьшит количество жировых отложений в области талии. Главное – заниматься регулярно, тогда хорошее настроение и прекрасное самочувствие вам гарантировано. Тренировка занимает всего несколько минут в день, а приносит организму колоссальную пользу!
Топ-6 упражнений для перистальтики кишечника
Первое упражнение – тянем колени к груди
Первое упражнение выполняется просто:
необходимо лечь на спину и максимально расслабить все мышцы;
затем подтянуть к груди колени, охватив их при этом ладонями;
немного поднять копчики и продержаться в таком положении минимум минуту.
Второе упражнение – скручиваем корпус
Для выполнения этого упражнения необходимо:
сесть на пол и вытянуть ноги прямо перед собой;
затем следует повернуть корпус вправо и согнуть правую ногу в колене (чтобы стопа была на полу), а левой рукой (локтем) зафиксировать ногу (в области колена);
задержаться в этом положении на полминуты, а потом повторить аналогичные действия, но с другой стороны.
Третье упражнение – приседаем
Приседания должны быть плавными, выполнять их несложно:
следует встать, выровнять спину, а ноги расположить на ширине плеч;
руки нужно поднять над головой, не сгибая их в локтях;
затем начать приседать, будто садитесь на стул и так продержаться так минимум минуту (плечи обязательно должны быть опущены).
Четвертое упражнение – делаем выпады
Делать выпады легко:
нужно встать, выровнять спину и максимально шагнуть вперед правой ногой, выровняв левую;
затем завести руки за спину и немного прогнуть спину назад, удерживая равновесие;
задержаться несколько секунд в этом положении и выполнить аналогичные действия, начиная с другой ноги;
всего для каждой стороны следует сделать по пять выпадов.
Пятое упражнение – делаем мост
Чтобы сделать мост необходимо:
лечь на спину и согнуть ноги в коленях, а руки при этом расположить вдоль тела;
поднять бедра;
задержаться в таком положении минимум минуту.
Шестое упражнение – поднимаем ноги
Это последнее упражнение, выполняется оно очень легко:
нужно лечь на пол и поднять ноги, не сгибая их в коленях;
руки расположить вдоль тела и следить, чтобы поясница не отрывалась от пола;
следует удерживать равновесие в течение одной минуты.
При выполнении этих упражнений не забывайте следить за дыханием, оно должна быть спокойным и ровным. Такая тренировка поможет наладить процесс пищеварения, пища будет легче усваиваться и уйдет чувство тяжести в желудке. Но перед тренировкой лучше проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний. опубликовано econet
*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Огромное спасибо. В основном с возрастом снижается моторика кишечника, и могут начаться запоры. Кроме вот таких упражнения советую и фитомуцил норм принимать. В составе оболочка семян подорожника (стимулирует стенки кишечника, снижает симптомы дисбактериоза) и мякоть сливы, отлично размягчает каловые массы. Просто если вы будете сильно дуться при запоре, твердые массы могут травмировать стенки кишечника.Ответить
Добавить комментарий