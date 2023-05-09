6 упражнений Пилатеса для начинающих, которые улучшат осанку, выносливость и гибкость

Преимущества от пилатеса включают в себя улучшение осанки, повышенную уверенность в себе, связь между разумом и телом, плавность движений и избавление от болей в спине. Пилатес, используемый танцорами для восстановления после травмы и предотвращения рецидивов, улучшает силу кора, осанку, координацию и гибкость.

Упражнения являются одним из столпов хорошего здоровья. Было доказано, что они так же (или более) эффективны, как многие лекарственные препараты при распространенных проблемах со здоровьем, таких как болезни сердца, депрессия и диабет.

Джозеф Меркола про пользу пилатеса

История пилатеса

Польза пилатеса

Осознанность и осанка улучшают здоровье

Симметричная сила кора улучшает осанку и повышает уверенность в себе

Пилатес отнимет у вас всего 15 минут в день

Важно включать в тренировку различные упражнения, чтобы напрягать мышцы и извлекать из нее максимальную пользу. Это лишь одна из причин, по которым я рекомендую каждую неделю проводить интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT), силовые тренировки, упражнения на гибкость и кор.

Пилатес - это форма упражнений, которая создаст сильный кор, улучшит вашу гибкость и натренирует силу. Как я уже подчеркивал ранее, важно прислушиваться к своему телу, когда вы занимаетесь физическими упражнениями, улучшаете привычки сна и меняете питание.

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То, как вы себя чувствуете, это отличный показатель того, насколько новые привычки меняют ваше здоровье.

История пилатеса

Пилатес - это форма упражнений, разработанная Джозефом Пилатесом с целью предоставления людям средств для достижения равномерно развитого тела и единения разума, тела и духа. Пилатес родился в Германии и иммигрировал в Великобританию, прежде чем приехать в Америку.

Вероятно, он был первым влиятельным человеком, который совместил идеи о здоровье из западных и восточных идеологий. Он открыл свою первую студию в Нью-Йорке, которая быстро стала популярна у танцоров, которым его особый вид упражнений помогал оправиться от травм и предотвратить их повторение.

Данный подход основан на шести принципах, разработанных Пилатесом, которые в конечном итоге определяют упражнение и процесс, через который проходит ученик.

Принципы пилатеса

Эти шесть принципов по мнению Пилатеса «дают вам гибкость, естественное изящество и навык». Они помогают учителям, ученикам и тем, кто разрабатывает новые движения.

Упражнения часто выполняются в определенном порядке, обычно кажутся простыми, но требуют большой точности и контроля для успешного завершения. Хотя для этого потребуется напрячься, пропотеть вы не сумеете. Упражнения нацелены на пресс, ягодицы, ноги и мышцы спины, все это необходимо для сильного кора.

Гибкость, мобильность суставов и увеличение силы с помощью массы тела - это основные улучшения, которые вы заметите. Поскольку это не соревновательный вид спорта, вы можете адаптировать тренировку для ваших индивидуальных потребностей, включая артрит и боль в спине.

Важно обсудить вопрос о включении пилатеса в программу тренировок с вашим врачом, поскольку при определенных медицинских условиях (например, беременность, диабетическая ретинопатия или травма колена или спины) должны проводиться корректировки.

Имейте эти шесть принципов в виду, когда вы продвигаетесь в освоении упражнений Пилатеса, чтобы получить от них максимальную пользу.

Концентрация

Концентрация и связь ума и тела являются самой сутью Пилатеса и улучшений, которые вы испытаете. Основное внимание уделяется осознанию ваших мышц, положения тела и его движущихся частей.

Недостаточно просто двигаться, так как осознанность помогает телу расслабиться, а разуму связаться с телом.

Контроль

Точный контроль во время плавных движений - это то, что отличает пилатес от других упражнений, и причина, по которой многие танцоры так высоко ценят его.

Пилатес считал, что для того, чтобы быть в тонусе, вы должны тренировать ум, который будет контролировать тело. Правильный контроль и форма позволяют лучше тренироваться и получать больше пользы.

Точность — Положение вашего тела по отношению к его частям жизненно важно для успеха и безопасности практики пилатеса.

Точность может предотвратить травму и улучшает мышечную память, позволяя вам сосредоточиться на создании баланса. Осознанное выполнение упражнения один раз более ценно, чем множество его неправильных повторений.

Дыхание

Глубокое контролируемое диафрагмальное дыхание улучшает кровообращение и имеет решающее значение для правильного выполнения упражнений в пилатесе. Пилатес считал, что оно поможет вам следить за движениями и улучшать насыщение тканей кислородом.

Поток

Плавные движения помогают смягчить переход между упражнениями и являются неотъемлемой частью практики пилатеса. Пилатес считал, что благодаря развитию грации и плавности вы приобретаете силу и выносливость, улучшая работу мышц, баланс и нервно-мышечные связи.

Центр

В пилатесе центр вашего тела (живот, поясница, бедра и ягодицы) - это место силы, и вся энергия начинается от него. Пилатес также полагал, что сосредоточение внимания на центре тела помогает успокоить разум и душу.

Осознанность и осанка улучшают здоровье

Участники исследования 30 мужчин и женщин в возрасте, которые могли самостоятельно передвигаться, пять недель занимались пилатесом. Исследователи обнаружили, что они не только получили непосредственную пользу, но улучшение равновесия сохранилось год спустя.

Хотя вы можете думать, что улучшения в осознании и осанке незначительны в контексте общего здоровья, вы ошибаетесь. Исследователи продемонстрировали ряд преимуществ для людей всех возрастов.

Улучшенная осанка и контроль могут уменьшить боль в пояснице, а это значительный фактор риска развития опиоидной зависимости. Плохая осанка ассоциируется с головными болями, связанными с шеей и напряжением, которые могут спровоцировать мигрени.Она также повысит риск болей в спине. Эти хронические состояния не только связаны с зависимостью от обезболивающих, но и снижают качество жизни.

Плохая осанка увеличивает нагрузку на мышцы, не предназначенные для поддержки вашего тела, что приводит к боли и усталости, которые вы испытываете в течение дня.

Прямая спина улучшает функцию легких и обмен кислорода, что в свою очередь влияет на вашу познавательную способность и потенциальный риск депрессии.

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Симметричная сила кора улучшает осанку и повышает уверенность в себе

В основе хорошей осанки лежат сильные мышцы пресса и спины. Это целевые области программы Пилатеса. Асимметрия в брюшной стенке может искривить ваш позвоночник и привести к боли в спине. Исследователи обнаружили, что программа Пилатеса уменьшает эту асимметрию и является эффективным методом укрепления мышц живота.

Ваша осанка также влияет на уровень энергии и настроение, которые связаны с успехами на работе. Термин «воплощенное познание» используется для описания отношений между разумом и телом, которые проходят в обоих направлениях.

Пилатес ассоциируется с чувством благополучия, которое противостоит печали или депрессии. Прямая осанка при сидении может быть простым изменением в поведении, которое поможет вам повысить стрессоустойчивость и стать более уверенным в себе.

Ваша осанка влияет на способность к самооценке. Когда участникам исследования была дана возможность оценить себя, те, кто не сутулился, были более уверены в своем выборе.

Психические преимущества пилатеса пригодятся и на рабочем месте

Исследования в Гарвардском университете показывают, что те, кто встает в «позу власти» или расправляет плечи и выпрямляет спину, с большей вероятностью принимаются на работу, испытывают 20-процентное увеличение тестостерона и снижение уровня кортизола на 25 процентов.

Прямая осанка создает хорошее первое впечатление и улучшает производительность на работе. Эксперты по лидерству советуют топ-менеджерам и новым работникам стоять прямо в позе силы, чтобы произвести лучшее впечатление на сотрудников или во время собеседования.

Все эти движения, требуют поддержки сильного кора. На соревнованиях или на рабочем месте, уверенность позволяет вам обучаться быстрее, рисковать и делать все, что нужно для достижения цели.

Пилатес отнимет у вас всего 15 минут в день

Пилатес можно практиковать на коврике без специального оборудования или реформера. Это снаряд, который помогает подтолкнуть ваше тело к правильному положению, используя ремни и подвижную базу. Он был изобретен Пилатесом, чтобы его ученик мог выполнять различные упражнения в разных позициях.

Вот несколько шагов для начинающих, которые помогут укрепить кор ​​и познакомить вас с практикой, направленной на улучшение осанки, выносливости и гибкости. Помните, что эти шаги должны выполняться медленно и осознанно, с оглядкой на шесть принципов Пилатеса, о которых говорилось выше.

Постукивание пальцами ноги

Ложитесь на пол лицом вверх и держите спину в привычном положении. Между поясницей и полом должен быть небольшой зазор. Согните колени с выпрямленными икрами и пятками ног в линию с костями таза. Поднимите обе ноги, пока ваши бедра не достигнут 90 градусов, как при сидении в кресле.

Глубоко дышите. На выдохе поочередно постукивайте одним пальцем ноги по коврику, а затем другим, удерживая их напряженными и опуская как можно ниже, поддерживая позвоночник в нейтральной позиции.

На вдохе поднимите ногу и повторите с другой. Сделайте по 10 повторов для каждой. Не забудьте глубоко дышать и сосредоточьтесь на движениях мышц и положении тела.

Нажмите, затем укажите

Упражнение, также называемое «координация», начинайте с того, что лежите на полу лицом вверх с руками вдоль туловища, а колени согнуты, стопы вдоль пола. Поднимите согнутые в коленях ноги, а бедра – под углом 90 градусов, как будто вы сидите в кресле. В таком положении вы будете выполнять это упражнение.

Согните локти на 90 градусов, ладони должны быть повернуты к ногам. Глубоко вдохните. Выдыхая, тянитесь головой, шеей и плечами вперед, одновременно вытягивая руки вдоль туловища на полу и выпрямляя колени.

Когда вы вдыхаете, раздвиньте ноги немного шире, чем бедра, и снова сомкните их, удерживая руки на полу. Далее выдохните и приведите ноги в исходное положение. Когда вы вдыхаете второй раз, опустите голову, шею и плечи на пол и согните локти под углом 90 градусов.

Повторите восемь раз, медленно и осознанно, уделяя пристальное внимание форме и дыханию. Лучше сделать один или два раза правильно, чем восемь раз плохо.

Поднятие коленей

Исходное положение - на четвереньках, пальцы ног согнуты. Расправьте лопатки и выпрямите позвоночник. Когда вы выдыхаете, втяните живот и подтянитесь на пальцах ног, отрывая колени от пола на несколько дюймов.

Держите спину в естественном положении при подъеме. Удерживайте эту позицию, пока вы глубоко вдыхаете дважды. Опустите колени обратно на коврик. Повторите пять раз.

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Усовершенствованный мостик

Это движение похоже на мостик. Начните на полу, лицом вверх, с согнутыми коленями, а стопами на полу и на ширине бедер. Напрягите ноги и поднимите бедра, поддерживая естественное положение позвоночника.

Дышите глубоко пока вы поднимаетесь. Вытяните правую ногу, а затем опустите ее на пол, все время удерживая бедра поднятыми в естественном положении. Повторите с другой ногой. Сделайте по восемь повторений с каждой стороны.

Моллюск

Ложитесь на пол на левый бок, с согнутыми коленями, лежащими друг на друге. Удерживая стопы вместе, поднимите верхнюю ногу и колено так высоко, как сможете, при этом удерживая таз в стабильном положении. Опустите ее назад, как будто закрываете раковину.

Не забудьте сосредоточиться на положении таза и ног, в то время как вы работаете над брюшным прессом, чтобы поддерживать нейтральную позицию. Повторите 15 раз на одном боку, а затем столько же раз на другом.

Пилатес-отжимания

Стоя прямо, с руками вдоль туловища и ногами на ширине плеч, прижмите подбородок к груди и медленно опуститесь к полу. Согните колени и положите ладони на пол. Медленно вставайте в планку, сохраняя осознание своего положения.

Напрягите кор и ягодицы. Сделайте короткое отжимание (не опускайтесь до пола). Вернитесь в положение планки и приподнимите ягодицы, передвигайтесь на руках назад, пока вы не согнетесь пополам. Напрягите пресс и медленно вернитесь в положение стоя. Повторите восемь раз.опубликовано econet

доктор Джозеф Меркола

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