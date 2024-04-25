Простые упражнений для людей с детренированным вестибулярным аппаратом

Чем же вызваны сильные и частые головокружения ? Причин, скорее всего, несколько: нарушение мозгового кровообращения

В начале осени, зимой и ранней весной жалоб на головокружение, особенно от пожилых людей, можно услышать гораздо больше, чем в теплое время года. Чем же вызваны сильные и частые головокружения у них? Причин, скорее всего, несколько:

нарушение мозгового кровообращения из-за пораженного остеохондрозом шейного отдела позвоночника (причина внесезонная);

нарушение работы детренированного вестибулярного аппарата. В плохую погоду женщина наверняка долго не выходила на улицу, и теперь яркие световые пятна, мелькание прохожих и машин вызывают у нее нечто напоминающее морскую болезнь (укачивание);

Общее ослабление организма в холодное время года, авитаминоз.

Каждая из названных причин достаточно неприятна сама по себе, а их совместное воздействие в прямом сбивает человека с ног.

Что же делать в таком случае?

1. Необходимо лечить остеохондроз.

2. Следует правильно питаться, чтобы не допустить авитаминоза.

3. Надо тренировать вестибулярный и мышечный аппараты.

Вот несколько простых упражнений для пожилых людей с детренированным вестибулярным аппаратом.

1. Лягте на спину. Поверните голову влево, затем вправо. Сядьте. Снова лягте.

2. Сядьте на стул. Поверните голову влево, затем вправо. Встаньте. Снова сядьте.

3. Встаньте со стула. Наклонитесь влево, затем вправо. Сядьте.

4. Поставьте рядом два стула. Встаньте с одного и пересядьте на другой. Повторите упражнение.

5. Поставьте два стула друг против друга. Встаньте с одного и пересядьте на другой. Повторите упражнение.

6. Встаньте со стула. Сделайте полный оборот (360°) через левое плечо. Сядьте. Повторите упражнение, но теперь поворачивайтесь через правое плечо.

Все упражнения выполняются не спеша, легко и расслабленно. Если чувствуете неуверенность, пользуйтесь помощью близких, особенно вначале. Не обязательно делать все упражнения сразу, выберите 2-3, а затем постепенно вводите новые. Начинайте с 1-2-кратного повторения (со временем увеличив до 5-кратного) несколько раз в день. Избегайте перегрузок. После упражнений допустима легкая усталость, может слегка кружиться голова. В этом случае после их выполнения можно немного полежать.

Для лечения шейного остеохондроза могу посоветовать очень эффективное упражнение по типу «шалтай-болтай».

Лягте на спину, под шею подложите валик (например, из свернутого махрового полотенца), расслабьтесь и, не напрягая шею, покачивайте головой вправо-влево 2-3 минуты. Это упражнение одновременно тренирует и вестибулярный аппарат.

Полезно выполнять и упражнение «Да-да, нет-нет». Сядьте прямо и в течение 1 минуты качайте головой, как китайский болванчик, вверх-вниз. Затем тоже в течение 1 минуты поворачивайте голову вправо-влево. Чем чаще вы это будете делать, тем лучше.опубликовано econet

Автор: Виталий Гитт