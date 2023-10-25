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7 супер упражнений для омоложения зоны вокруг глаз

Автор: Econet 25 октября 2023 7864
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Глаза всегда отражают внутреннее состояние человека. Когда мы не уверены в себе, то стараемся не смотреть прямо на собеседника, когда мы расстроены, то взгляд кажется тусклым, когда мы влюбляемся, то глаза светятся от счастья.

7 супер упражнений для омоложения зоны вокруг глаз

Женщины привлекают и очаровывают мужчин именно взглядом! Предлагаем ознакомиться с комплексом упражнений, благодаря которым ваш взгляд станет более открытым и манящим. Выполняйте упражнения регулярно и уже 3 недели вы заметите поразительные изменения.

Комплекс упражнений на раскрытие взгляда

1. Как известно пальцы рук и ног связаны с нашими внутренними органами. За красоту глаз отвечают мизинцы на руках, поэтому массируйте их ежедневно по три минуты, но не забывайте и о других пальцах, им достаточно уделять по две минуты.

2. Если вы чувствуете усталость, то ваше состояние непременно скажется на взгляде. Исправить ситуацию можно путем массажа активных точек на ямках между переносицей и внутренними уголками глаз. Массаж следует выполнять указательными и большими пальцами, достаточно одноминутного нажатия с небольшим усилием. Упражнение следует повторить два-три раза.

7 супер упражнений для омоложения зоны вокруг глаз

3. Для разглаживания мимических морщин массируйте большими пальцами точки, находящиеся на расстоянии одного сантиметра от наружных уголков глаз. Повторите два-три раза по одной минуте.

7 супер упражнений для омоложения зоны вокруг глаз

4. Расслабиться поможет массаж всех пальцев рук (по минуте каждого) и ног (по две минуты каждого). Для ног повторить упражнение дважды.

7 супер упражнений для омоложения зоны вокруг глаз

5. Для улучшения зрения полезно массировать указательным пальцем точку, расположенную по центру ладони. Нажимать на точку следует в течение минуты, всего требуется выполнить три подхода.

6. За открытый взгляд отвечает височная мышца. Чтобы быстро «раскрыть» глаза и убрать налет усталости, выполните следующее упражнение. Широко откройте рот и положите пальцы на нижние зубы. посмотрите вверх, одновременно осуществляя давление на челюсть. Вы должны почувствовать растяжение в височной области. 

7 супер упражнений для омоложения зоны вокруг глаз

7. Положите костяшки пальцев на виски, растягивайте мягкие ткани вертикальными движениями пальцев. Это упражнение поможет избавиться от отеков глаз и сделает взгляд более выразительным.

Выполняя эти простые упражнения ежедневно, не только вы, но и окружающие заметят положительные изменения во взгляде.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet 

Источник: https://econet.ru/

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упражнения глаза зрение здоровье красота

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