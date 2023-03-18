8 упражнений для здоровья плечевого сустава

Физические упражнения лучше всего делать ежедневно. Только систематическое выполнение упражнений делает ваше выздоровление более близким, продлевает комфортное физическое состояние. Не торопитесь! Нарастание физической нагрузки должно быть постепенным, за счет большего количества повторений каждого упражнения. Начинайте с 2–3-разового повторения упражнения, доведя количество повторов до 20.
Лечебная физкультура – важная часть в терапии болезней суставов. Воспаление в суставе вызывает раздражение нервных корешков, раздражение передается на мышцы, расположенные около сустава, вызывая их спазм. Боль в сочетании со спазмом (контрактурой) мышц приводит к ограничению движений в пораженном суставе, к ухудшению его кровоснабжения.
Лечебная гимнастика для плечевого сустава
Занятия физическими упражнениями повышают эмоциональный тонус больного, усиливают кровоснабжение работающих мышц, способствуют нарастанию мышечной силы, увеличению объема движений в суставах, обеспечивают согласованную работу всех органов и систем организма. В разные периоды болезни цель физических упражнений разная.
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В острый период заболевания дыхательные упражнения и упражнения на расслабление снимают мышечный спазм, уменьшает отек, следовательно, и боль.
В подострой стадии физические упражнения устраняют неправильные, приводящие к боли позы тела и положения конечностей, восстанавливают навыки правильной походки.
В период ремиссии физические упражнения укрепляют мышцы и восстанавливают подвижность в суставах, выполняются для профилактики обострений заболевания.
Исходное положение – лежа на спине, руки вдоль туловища.
Выполняйте отведение и приведение больной руки, скользя по полу.
В начальной стадии заболевания, чтобы упражнение было легче делать, под руку положите скользкую поверхность (например, полированную доску, стекло).
Повторять 5 раз.
Исходное положение – сидя на стуле, лопатки плотно прижаты к его спинке; предплечье больной руки уложить на предплечье руки здоровой (здоровая рука снизу поддерживает локоть больной руки, рис. 1а).
Рис. 1 (а – в). Упражнения для плечевого сустава
Повторять 4 раза, увеличивая амплитуду приведения руки до тех пор, пока локтевой сустав не окажется на одной вертикальной линии с противоположным плечом.
Вариант упражнения:
Исходное положение – сидя на стуле, лопатки плотно прижаты к его спинке; больная рука согнута в локтевом суставе и поднята до горизонтального уровня (рис. 1г). Если боли несильные, положить ладонь больной руки на затылок (рис. 1д). Здоровую руку также вывести на горизонтальный уровень и придерживать локоть больной руки.
Рис. 1 (г – ж). Упражнения для плечевого сустава
Все последующие движения осуществляйте только в горизонтальной плоскости!
Движение осуществляйте только в горизонтальной плоскости!
Повторять 2–4 раза, доводя локоть до максимально возможного уровня.
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Вариант упражнения:
Исходное положение – сидя или стоя (лучше под горячим душем); больная рука поднята, насколько возможно, согнута в локтевом суставе, кисть заведена за голову.
Повторять 2–4 раза до максимального разгибания в плечевом суставе.
Рис. 1 (з – к). Упражнения для плечевого сустава
Исходное положение – стоя, наклонив туловище слегка вперед и в сторону больной руки; больная рука, согнутая в локтевом суставе, лежит на предплечье здоровой руки.
Выполняйте медленно движения в стороны, вверх и вниз. Дыхание не задерживайте.
Повторять 2–4 раза в каждую сторону.
Исходное положение – стоя, пальцы прямых рук сцеплены в замок.
Опускайте и поднимайте медленно больную руку с помощью здоровой.
Повторять 2–4 раза.
Исходное положение – стоя, в руках гимнастическая палка.
Поднимайте и опускайте медленно прямые руки.
Повторять 2–4 раза.
Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, полусогнуты, в больной руке теннисный мяч или яблоко.
Выполнять 10–15 маятниковых движений.
Вариант упражнения:
Ирина Анатольевна Котешева "Симфония для позвоночника. Профилактика и лечение заболеваний позвоночника и суставов"
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Источник: https://econet.ru/
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