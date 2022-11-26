Полезные упражнения для укрепления щек и коррекции их формы

Упражнения укрепляют щеки и мышцы шеи, возвращают коже упругость, уменьшают морщины а также делают овал лица более четким.
Упражнения укрепляют щеки и мышцы шеи, возвращают коже упругость, уменьшают морщины а также делают овал лица более четким.
УПРАЖНЕНИЕ «Ветерок и перышко»
Представьте, что перед вами парит легкое перышко. Приоткройте рот и подуйте на это перышко, чтобы отогнать его от себя. Постепенно усиливайте напряжение мышц . Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 4 с, а затем расслабьтесь на 2
Повторите упражнение 5—10 раз.
Через 3 недели перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить. Еще через 1 месяц вернитесь к первоначальному темпу.
Это упражнение укрепляет щеки и мышцы шеи, а также делает овал лица более четким.
УПРАЖНЕНИЕ «Улыбка колобка»
Представьте, что в центре нижней и верхней губы располагается по точке. Растяните рот, как бы разводя эти точки в противоположные стороны. Ваши губы должны образовывать овал. Верхнюю губу прижмите к зубам. Горизонтально приложите указательные пальцы к щекам под нижними веками . Улыбнитесь уголками губ, а затем опустите их вниз . Повторяйте эти движения в максимально быстром темпе.
Выполните упражнение 30—40 раз.
УПРАЖНЕНИЕ «Голливудская улыбка»
Растяните рот в широкой «голливудской» улыбке, покажите зубы. С обеих сторон обхватите лицо кончиками пальцев. Мизинцы должны расположиться возле уголков губ, указательные, средние и безымянные пальцы — на висках, а большие пальцы — под основанием нижней челюсти
Продолжайте растягивать уголки рта. Достигнув максимального напряжения мышц щек и шеи, задержитесь в таком положении на 5 с и расслабьтесь на 3 с. Повторите упражнение 5 раз.
Через 2 недели тренировок начинайте постепенно увеличивать число повторов и в течение еще 2 недель доведите их до 10.
Затем попробуйте выполнять это упражнение в ускоренном темпе: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить.
Далее чередуйте быстрый и обычный темпы.
Это упражнение помогает сделать контур лица более четким, уменьшает морщины, возвращает коже упругость и эластичность.
УПРАЖНЕНИЕ «Кра-сотка»
Громко и четко произнесите слог «кра». Не открывайте рот слишком широко: нижняя челюсть практически не должна быть задействована. Выполняйте упражнение за счет интенсивной работы мышц щек, подбородка и шеи
Постепенно усиливайте напряжение мышц. Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 4 с, а затем расслабьтесь на 2 с. Повторите упражнение 5—7 раз.
Через 1 месяц перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить. Потренируйтесь в таком режиме 2—3 недели. Далее чередуйте быстрый и обычный темп. Выполняйте упражнение 3 раза в неделю. Делайте 5 повторов.
Это упражнение направлено на укрепление нижних частей щек и овала лица, а также на уменьшение морщин на щеках, шее и подбородке.
УПРАЖНЕНИЕ «Мышка»
Широко улыбнитесь и слегка прижмите пальцы к щекам. Мизинцы должны лежать около уголков рта. Продолжая растягивать губы в улыбке, произнесите слог «пи». Постепенно усиливайте напряжение щек и шеи . Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 5 с, а затем расслабьтесь на 3 с. Повторите упражнение 5—10 раз.
Через 2 недели перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить. Потренируйтесь в таком режиме 1 месяц. Далее чередуйте быстрый и обычный темп. Делайте по 5 повторов.
Это упражнение направлено на укрепление мышц щек и коррекцию их формы.
УПРАЖНЕНИЕ «Умывание»
Приоткройте рот, утолки губ втяните вовнутрь и прижмите к задним зубам. Верхнюю губу прижмите к зубам. Приложите кончики пальцев к уголкам рта по диагонали, чтобы мизинцы располагались на подбородке, а указательные пальцы на щеках . Круговыми движениями помассируйте кожу кончиками пальцев до появления легкого жжения
Затем, проделывая очередное круговое движение, резко оторвите пальцы от лица . Повторяйте эти движения в быстром темпе в течение 30 с.
Это упражнение поможет расширить слишком узкое лицо.
УПРАЖНЕНИЕ «Вверх!»
Приоткройте рот и подожмите губы вовнутрь, положив их на верхние и нижние зубы. Смотрите прямо перед собой и немного вверх. Приложите ладони к обеим сторонам челюстей . Проведите руками по бокам лица снизу вверх. Выполняйте упражнение до появление легкого жжения. Затем еще раз проведите ладонями вверх, прижмите их к вискам и оставайтесь в таком положении в течение 30 с, а потом расслабьтесь
Это упражнение помогает сузить слишком широкое, «расплывшееся» лицо. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ru/
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