Как правильно выполнять отжимания от пола на коленях

В наше время очень модной тенденцией стало ведение здорового образа жизни. Все больше и больше людей увлекаются физическими нагрузками, бросают курить, пить и идут в тренажерные залы. Подобный всплеск популярности ухода за собой, своим телом не может не радовать.

В наше время очень модной тенденцией стало ведение здорового образа жизни. Все больше и больше людей увлекаются физическими нагрузками, бросают курить, пить и идут в тренажерные залы. Подобный всплеск популярности ухода за собой, своим телом не может не радовать. Однако не у всех есть возможность регулярно посещать фитнес-центры, поэтому многим приходиться заниматься в домашних условиях. Но это не беда, главное начать, а там и возможности появятся.

Так вот, если у Вас нет возможности заниматься в специально оборудованных залах, Вы с легкостью можете заниматься дома. И при хорошей отдаче, регулярных тренировках, правильном питании Вы сможете добиться достаточно неплохих результатов. Главное, это желание, главное сделать первый шаг на пути к своей цели.

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Существует большое количество упражнений, которые Вы с легкостью можете выполнять где угодно и когда угодно. При правильном подходе к делу, Вы сможете проработать буквально каждую мышечную группу, используя различные вариации движений, находя новые способы увеличения нагрузки и так далее. Одним из таких универсальных упражнений являются отжимания. Оно идеально подходит для тех людей, которые хотят улучшить свою физическую форму, подтянуть и сделать свое тело красивым и гармонично развитым.

Почему было упомянуто, что это универсальное упражнение? Мало того, что отжиманиями можно качать различные мышечные группы, так оно еще имеет более 20 разновидностей, с разными степенями сложности. Об одной из подобных вариаций мы сегодня с Вами и поговорим.

Вариант выполнения отжиманий, который мы сейчас разберем, называется – отжимания на коленях или с колен, как вам удобнее. Эта вариация является лишь временным дополнением к вашей основной тренировке.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ОТЖИМАНИЯ НА КОЛЕНЯХ?

Подобный вид нагрузки следует использовать людям, которые не в состоянии выполнить полноценные классические отжимания от пола, то есть в полный рост. Для того чтобы научится отжиматься от пола, прибегают вот к таким подвидам, когда нагрузке, которая существенно уменьшается, за счет перемещения тяжести тела и людям становиться проще выполнять упражнение. Такой вариант подходит только для начинающих атлетов. За счет отжиманий с колен, человек укрепляет свои мышцы, тем самым подготавливая их к будущим нагрузкам, после чего постепенно переходит на классический вариант.

Для того, чтобы полностью перейти на обычные отжимания, следует с каждым разом все дальше и дальше отставлять колени от туловища и в конечном итоге полностью разогнуть ноги и стать на носки. Не следует долго задерживаться на одном и том же месте, постоянно увеличивайте нагрузку, сложность при выполнении упражнения, только тогда Вы добьетесь результата. В общем, в построении тела нужен постоянный прогресс.

КАКИЕ МЫШЦЫ ЗАДЕЙСТВУЮТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТЖИМАНИЙ С КОЛЕН?

Выполняя данную вариацию, вы прорабатываете сразу несколько мышечных групп, так как это по сути базовое или многосуставное упражнение хоть и в упрощенной форме. Итак, вот список мышц, которые задействуются во время работы:

Большая грудная мышца

Передний пучок дельтовидных мышц

Трицепс или трехглавая мышца плеча

Все эти мышечные группы работают сообща, однако нагрузка, которую они получают, недостаточно велика, чтобы работать на массу. Поэтому не стоит ожидать от этого упражнения чего-то сверхъестественного. Оно укрепит Вашу мускулатуру и подготовит к более серьезным нагрузкам. Подобный вариант отлично подходит девушкам.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ

Первое, что необходимо сделать, это принять исходное положение. Ложимся на пол животом вниз, руки ставим чуть шире ширины плеч, как и в стандартных отжиманиях. Упираемся коленями об пол, а голень подымаем вверх. Можно скрестить ноги (голень), чтобы было проще выполнять упражнение. Поднимаем туловище и полностью выпрямляем руки. Это будет вашей исходной точкой.

Делаем глубокий вдох и параллельно начинаем плавно, без рывков опускаться. Опускаемся до уровня, пока ваша грудь не окажется в одном сантиметре до пола. Можно задержаться в этом положении на 1-2 секунды, затем медленно делаем выдох и подымаемся в исходное положение. Выполнить нужно примерно 3-4 подхода по 10-15 раз.

ВЫВОДЫ

Не забывайте с каждым днем тренировок понемногу увеличивать расстояние колен от туловища, постепенно отдаляя их. Таким образом, вы научитесь без проблем выполнять классику. Как было сказано выше, это упражнение подходит только для начинающих, и если вы попробуете отжаться от пола, стоя на носочках и у вас получиться сделать хотя бы 3-6 повторений, следует начинать именно такой вариации, а отжимания от пола с колен оставить в покое. опубликовано econet

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