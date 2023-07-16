Баланс стопы: сильная остеопатическая техника от косточек на ногах

Вам доставляет неудобства косточка на стопе? Она периодически воспаляется, болит, вы не можете подобрать подходящую обувь? Предлагаем вам решение проблемы – эффективное упражнение и работа над осанкой позволит вам максимум через полгода забыть о выступающей косточке.
Но прежде чем ознакомиться с упражнением и способе корректировки осанки необходимо разобраться в причинах появления косточки. Казалось бы, все люди имеют схожую комплекцию, хотя некоторые никогда не сталкиваются с такой проблемой, как выступающая косточка, а другие постоянно от нее страдают.
Человеческое тело всегда подстраиваться под существующие условия. К примеру, люди, которые трудятся на лесопилке, намного выносливее, чем те, кто работают в офисе. Аналогично дела обстоят со стопами. Если человек чаще опирается на переднюю, а не центральную часть стопы, то тело подстраивается и расширяет эту переднюю часть, то есть наращивает косточку. Именно поэтому большой палец устремляется к центру, чтобы вместе с другими пальцами стопы образовать треугольник. Зачастую такая проблема возникает у женщин, которые постоянно ходят на каблуках. Но также баланс тела может сместиться не только по причине ношения каблуков, а из-за нарушения осанки. Если положение шеи, плеч и поясницы будет неправильным, это обязательно скажется на стопах.
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Во-первых, работайте над осанкой. А во-вторых, регулярно выполняйте упражнение, которое позволит найти правильный баланс тела для равномерного распределения нагрузки стопы:
Это позволит вашему телу занять правильное положение. Перекаты необходимо делать на протяжении двух-трех минут. Заметного эффекта можно добиться спустя три-шесть месяцев регулярных тренировок. Данное упражнение полезно выполнять и тем, кто решился обратиться к хирургу с целью удаления выступающей косточки, поскольку со временем проблема может вернуться, если не будет восстановлен баланс тела. Создайте для собственного тела благоприятные условия, и вы никогда не будете жаловаться на здоровье.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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