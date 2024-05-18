Боль между лопатками: Чем вызвана и как с ней справиться

Чтобы предупредить появление или усиление боли между лопатками, вызванной заболеванием связок и сухожилий мышц, а также создать условия для быстрого выздоровления, необходимо избегать переутомления мышц плечевого пояса.

Примечательно, что наиболее часто кто-нибудь из моих знакомых просит посмотреть своего приятеля или родственника именно с болью между лопатками. При этом сочувствующим полушепотом рассказывает о мытарствах своего протеже. Например, сначала уважаемый Михаил Иванович лечился в поликлинике. Не помогло. Затем пошел на платный прием. Снова безрезультатно. Совсем отчаявшись поехал к «бабушке», проживающей в N-ском районе. И так далее, и так далее. Не болезнь, а камень преткновения какой-то.

Боль между лопатками: причины, профилактика и как избавиться

Можно только предполагать, что лечение было разнообразнейшее, если не сказать большего: от таблеток, уколов, электрофореза, массажа до пиявок, прикладывания детской «водички», простукивания молотком по спине, заговоров в бане и даже обследования кардиологом, не говоря уже о посещении психиатра.

В конце концов в амбулаторной карте появляется довольно скверный диагноз: «сенесто-ипохондрический» синдром. Что это такое? Представьте человека, выдумывающего у себя разные болячки, которых в действительности нет. Придумает и начинает переживать, омрачая переживаниями собственную жизнь и жизнь окружающих...

Сначала боль между лопатками связывают с остеохондрозом, по поводу которого и назначается терапия, включающая обычно электролечение и противовоспалительные препараты. На некоторое время становится легче. Но здоровым человек себя не чувствует, потому что боль полностью не исчезает. А после прохождения всех лечебных процедур вновь усиливается. Возникают сомнения и у врача, и у больного: «А то ли заболевание мы лечим?»

Конечно, это случается далеко не всегда. Обычно врачи сразу ставят правильный диагноз и проводят соответствующее лечение. Но все-таки несвоевременное распознавание природы болей, к сожалению, не единичный случай. С этой болью пациент может изрядно помучиться, обследуясь и принимая разнообразное лечение, прежде чем будет выставлен правильный диагноз.

В чем же причина этих упорных болей, устойчивых к лечебным мероприятиям? Замечено, что стойкой болью между лопатками страдают преимущественно те люди, чья работа связана с длительным напряжением мышц плечевого пояса. К труду, имеющему названное отличие, можно отнести работу швеи, машинистки, конструктора, водителя и т. д.

Важно отметить, что грудной отдел позвоночника относительно малоподвижен. Поэтому существенных дистрофических изменений в нем, как правило, не происходит, что и подтверждается рентгенологическим обследованием. Следовательно, боли между лопатками чаще всего не связаны с остеохондрозом. Причина болей кроется в мышцах межлопаточной области, а в запущенных случаях и в их сухожилиях, надостистых связках и местах их крепления к позвонкам.

Как правило, боль, исходящая из мышц, дает ощущение напряжения между лопатками, тяжести, груза в верхней части спины. Но стоит пошевелить плечами, эти неприятные явления тотчас исчезают.

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Совсем по-другому ощущается боль, источником которой являются сухожилия межлопаточных мышц, вплетающиеся в связки, расположенные между остистыми отростками, а также их надкостница. Если кто-то забыл, то напомним, что остистые отростки – это косточки, прощупываемые на спине вдоль линии позвоночника. Когда человек жалуется на ломящую боль между лопатками, не сразу проходящую после смены положения тела, иногда распространяющуюся по всему позвоночнику или отдающую в область сердца, можно предположить, что она исходит из сухожилий и связок. Ее разновидностью бывает ощущение замороженности, онемения, ползания мурашек. Часто эти боли заставляют просыпаться человека ночью и принимать сердечные препараты.

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Но было бы слишком просто объяснить появление боли между лопатками одной лишь спецификой труда. Основываясь на личном опыте, мы пришли к выводу, что из названных категорий работающих болеют в основном те, у кого имеется дисплазия связочного аппарата. Попросту говоря, «мягкие» связки.

Иными словами, фундамент для появления стойкой боли между лопатками был заложен еще до рождения. Но только фундамент. Все остальное человек «достраивает» сам. Есть ли у вас такое отклонение, вы можете проверить, применив описанный в первой главе тест. Если вы обнаружите у себя «мягкие» связки, автор советует отнестись к этому со всей ответственностью. Ибо фундамент для появления болезни – это еще не болезнь. А быть ей или нет – во многом зависит от вас самих.

Несколько слов о лечении. Избавиться от мышечной боли довольно просто. Если чувство напряжения или тяжести между лопатками появилось за работой, смените позу, выполните несколько несложных гимнастических упражнений.

Например, сделайте круговые движения плечами, сведите и разведите лопатки. Или попробуйте следующий прием: из положения сидя или стоя обнимите себя руками так, чтобы максимально разошлись лопатки (рис.1). Затем глубоко вдохните, чтобы лопатки разошлись еще больше, и задержите дыхание на 5–7 секунд.

При локализации неприятных ощущений в области шейно-грудного перехода опустите правое плечо и, удерживая его в этом положении, наклоните голову одновременно влево и вперед до появления легкой боли в растягиваемых мышцах (рис.2). Повторите то же в другую сторону. Затем опустите оба плеча вниз, наклоните голову вперед также до ощущения легкой боли.

Рис. 1

Рис. 2

Механизм лечебного эффекта упражнений заключается в том, что растяжение мышцы ведет к ликвидации ее спазма и, следовательно, боли, обусловленной этим спазмом.

Хорошо снимает боль массаж болезненных участков спины. Можно массировать себя самостоятельно, проминая то правой, то левой рукой доступные для воздействия мышцы. Достаточно эффективен в этом случае аппликатор Кузнецова, который возможно использовать в перерывах между работой (остерегайтесь повреждения им родимых пятен!).

Значительно труднее лечить боли, исходящие из дистрофически измененных связок и сухожилий мышц. Тендинозы (болезни сухожилий мышц) и лигаментозы (болезни связок) формируются под влиянием длительно действующих местных травмирующих факторов. Иногда хроническое нарушение питания в этих тканях может привести к замещению их вблизи прикрепления к кости солями кальция, то есть к обызвествлению. Поэтому говорить о полном исчезновении болезненных симптомов в ряде случаев не приходится. Вот в чем, уважаемый читатель, одна из причин неудач лечебных мероприятий. Кроме того, повреждается и надкостница остистых отростков в местах крепления к ней связок. А надкостница ох как богата нервными окончаниями. Сформировать у себя заболевание надкостницы – периостит – все равно, что расшевелить улей с пчелами: будет «жалить» и «жалить».

Вспоминается случай, когда ко мне обратился по поводу этого заболевания очень состоятельный человек. До этого он растратил много денег, лечась то одним то другим, но так и не получил желаемого облегчения. Потому что те, кто его лечил, не разобрались в причине заболевания. Кавалерийским налетом, пусть и подкрепленным круглой денежной суммой, болезнь сухожилий и связок не взять. Здесь нужна, образно выражаясь, осада. Длительная осада. Поэтому лечение долгое и требует терпения и от врача, и от больного.

Какие способы лечения можно применить в домашних условиях? Начните с самомассажа околопозвоночной области грудного отдела. Для этих целей можно использовать теннисный мячик. Лягте на пол и «покатайтесь» по нему спиной, пропуская его вдоль линии остистых отростков с одной и другой стороны. Длительность первой процедуры массажа не должна превышать нескольких минут, иначе усилится боль. В дальнейшем можно увеличивать время, ориентируясь на появление мышечной усталости.

Для того чтобы значительно изменились в лучшую сторону биохимические процессы в поврежденных тканях, массаж следует проводить как минимум в течение трех-четырех недель утром и вечером. Кроме того, возможны легкое безболезненное разминание промежутков между остистыми отростками и упражнения на растяжение мышц, описанные выше.

Если во время первого сеанса вы почувствовали резкую боль в массируемых тканях, массаж на некоторое время отложите, а принимайте в течение трех-четырех дней (с учетом индивидуальной переносимости) противовоспалительные препараты («Диклофенак», «Вольтарен», «Ортофен») и втирайте наружные средства с подобным же действием (мази гидрокортизоновую, индометациновую, гели «Диклонак», «Фастум»). Затем, по мере ослабления боли, целесообразно в течение двух недель использовать средства с эффектом, раздражающим нервные окончания («Звездочка», меновазин, «Эфкамон»), а начиная с третьей недели лечения – мази, оказывающие выраженное действие на кровеносные сосуды, например «Никофлекс».

Но если через семь-десять дней на фоне лечения вы не отметили положительных перемен в вашем самочувствии, обратитесь к врачу.

Запомните: чтобы предупредить появление или усиление боли между лопатками, вызванной заболеванием связок и сухожилий мышц, а также создать условия для быстрого выздоровления, необходимо избегать переутомления мышц плечевого пояса.

И еще вот что. Существуют ранние признаки появления в скором будущем стойких болей между лопатками. Как их распознать? Попросите своего знакомого энергично продавить все промежутки между остистыми отростками грудных позвонков. Некоторые места, возможно, будут настолько болезненными, что заставят вас вскрикнуть. Если вы не страдаете болями в грудном отделе позвоночника, то наличие найденных болезненных точек указывает на вероятность их скорого появления. Так что будьте внимательны к себе уже сегодня.опубликовано econet

Андрей Викторович Долженков "Здоровье вашего позвоночника"

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