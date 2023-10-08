Делаем талию

Каждая женщина мечтает иметь тонкую талию. Но возраст, образ жизни и другие причины не способствуют тому, чтобы наша талия всегда оставалась стройной. Эти 7 упражнений помогут исправить ситуацию и эффективно проработать данную область тела.

Стройная талия – это не только очень красиво. Отсутствие лишнего жира в данной области тела говорит о правильном образе жизни и благополучном здоровье. Как обеспечить себе тонкую талию? На помощь придет умеренный фитнес. Вот простые, но эффективные упражнения.

Упражнения для «осиной» талии

Эти 7 упражнений помогут вам сформировать тонкую талию.

№ 1

Исходное положение - стоя прямо, ноги на ширине плеч. Берем в левую руку гантель, вытягиваем руку в сторону. Правой ладонью обхватываем шею сзади. Выполняем наклон влево и плавно выпрямляемся. Делаем 15 повторов, теперь берем гантель в правую руку и выполняем 15 наклонов в правую сторону.

№ 2

Исходное положение - сидя на табурете, держим за плечами гимнастическую палку. Взгляд устремлен вперёд, в это же время поворачиваем плечи в одну и другую сторону, при этом не выпускаем из рук палку. Выполняем 30 повторов.

№ 3

Исходное положение - стоя прямо, ноги на ширине плеч. Выполняем наклон и касаемся пальцами левой кисти пальцев правой ступни. Теперь – пальцами правой кисти пальцев левой ступни. Выполняем по 15 повторов в одну и другую сторону (темп быстрый).

№ 4

Исходное положение - лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки под головой. Левую ногу кладем на правую. Тянемся правым плечом к левой ноге, не отрывая от коврика левого плеча. Выполняем в умеренном темпе 15 повторов, теперь поднимаем правую ногу и приподнимаем левое плечо.

№ 5

Исходное положение - лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки под головой. Приподнимаем верхний отдел корпуса, и поочередно наклоняем локти к одному, а затем к другому колену (левый локоть – правое колено, правый локоть – левое колено), синхронно подтягиваем согнутые ноги к локтям. По правилам ноги не должны касаться коврика и подтягиваются плавными движениями. Выполняем касания локтями коленей 15 раз в одну и 15 раз в другую сторону.

№ 6

Исходное положение – лежа на коврике на правом боку, под бедром уложена подушка, стопы зафиксированы. Руки скрещены на груди. Приподнимаем тело 8 раз. Поворачиваемся на левый бок и выполняем снова 8 повторов.

№ 7

Исходное положение - стоя в дверном проёме, стопы прижимаем к полу. Беремся руками за косяк двери – левой рукой ниже, правой – выше. Держась за косяк, наклоняемся вправо и ощущаем мышечное напряжение. Фиксируем позу на 20 сек. Теперь выполняем упражнение, устанавливая на косяке правую руку снизу, левую - сверху.

Если ежедневно уделять время выполнению этих упражнений, скоро вы заметите позитивные изменения: ваша талия станет стройнее.опубликовано econet

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