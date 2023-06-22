Долой нависшие веки! «Прицельные» упражнения для верхнего века

Несколько упражнений, которые помогут при возрастных изменениях и даже при птозе верхнего века!

Кто из нас помнит, какими эпитетами люди наделяют глаза?

– Глаза – зеркало души.

– Глаза горят, глаза потухли.

– Бездонные глаза.

Кого-то мы готовы съесть глазами, а на другого глаза бы наши не глядели….

Упражнения для глаз

Давайте рассмотрим все эти понятия по отдельности.

Помните сказку о Красной Шапочке? – «Бабушка, зачем тебе такие большие глаза?»

Что, по-вашему, должны видеть глаза? – Наверно, все. И чем лучше глаза видят, тем лучше.

Однако, мы знаем, что у большого количества людей зрение оставляет желать лучшего. И, что самое удивительное, так заведено природой.

Почему же иные глаза видят плохо? – Зрение портится тогда, когда человек не хочет или боится видеть хорошо. – Обычно это случается, когда то, что человек видит, рассогласовывается с тем, что бы он хотел видеть. Именно поэтому его зрение ухудшается. Да, иногда наследственно, но не всегда.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Попробуем теперь снова ответить на вопрос Красной Шапочки: для чего нам нужны глаза?



Ответ будет неожиданным: ЧТОБЫ ВИДЕТЬ ХОРОШЕЕ!

Глаза нужны нам, чтобы видеть хорошее, и не замечать плохое. Именно поэтому глаза, действительно, являются зеркалом души.

Я даже скажу больше. Часто плохое зрение является признаком того, что в раннем детстве человек видел… не совсем хорошее. Возможно, ребенка часто ругали, может быть, у него на глазах ссорились родители, возможно, его обижали старшие братья или сестры. Чтобы компенсировать плохое, что видят его глаза, мышцы глаз стали усиливать свою работу, напрягаться, и его зрение стало близоруким, – «чтобы не видеть плохого», во всяком случае, не видеть плохого так четко.

Иногда зрение сохраняется достаточно хорошим, но человек не умеет видеть хорошее в людях, или, напротив, “видит” иллюзии – на самом деле происходит одно, а он “видит” другое, и трактует реальность иначе.

Если хотите, чтобы зрение ваших детей было хорошим во всех смыслах, любите их, чаще хвалите, и не ссорьтесь друг с другом, по крайней мере, на глазах у своих детей.

Природа очень заботилась об этом, создавая механизм управления зрением. Дело в том, что из мозга в глаза выходит целых шесть нервов из двенадцати, имеющихся в нашем головном мозге и управляющих всем телом.

Только вдумайтесь – половина всех управленческих функций мозга расположена именно в глазах.

Каждой мышцей нашего тела, даже самими сильными и длинными мышцами спины и ног, управляет всего один нерв, а часто даже не весь нерв, а только одна его ветвь. А для работы глаз – двух глаз – природа предназначила целых шесть нервов из двенадцати, имеющихся в наличии у парасимпатической нервной системы.

Экскурс в анатомию:

1 – II пара черепно-мозговых нервов – зрительный нерв – улавливает свет и передает раздражение в головной мозг.

– улавливает свет и передает раздражение в головной мозг. 2 – III пара черепно-мозговых нервов – глазодвгительный нерв , который, разделяясь на две ветви, верхней ветвью иннервирует верхнюю прямую мышцу глаза и мышцу, поднимающую верхнее веко, а нижней ветвью, двигает нижнюю прямую и нижнюю косую мышцы глаза. От нижней ветви глазодвигательного нерва отделяется еще один пучок, который уходит к ресничному узлу, и оттуда иннервирует гладкую мускулатуру цилиарного тела, управляя аккомодацией глаза (то есть его способностью адаптироваться к дальним и ближним расстояниям) и радужки (мышцы, суживающей зрачок).

, который, разделяясь на две ветви, верхней ветвью иннервирует верхнюю прямую мышцу глаза и мышцу, поднимающую верхнее веко, а нижней ветвью, двигает нижнюю прямую и нижнюю косую мышцы глаза. От нижней ветви глазодвигательного нерва отделяется еще один пучок, который уходит к ресничному узлу, и оттуда иннервирует гладкую мускулатуру цилиарного тела, управляя аккомодацией глаза (то есть его способностью адаптироваться к дальним и ближним расстояниям) и радужки (мышцы, суживающей зрачок). 3 – IV пара черепно-мозговых нервов – блоковый нерв, который иннервирует верхнюю косую мышцу глаза и влияет на наличие или отсутствие косоглазия.

который иннервирует верхнюю косую мышцу глаза и влияет на наличие или отсутствие косоглазия. 4 – V пара – тройничный нерв – с глазом работает его первая, глазничная ветвь, обладающая чувствительными функциями В глазнице эта ветвь делится еще на три ветки: слезную, лобную и носоресничную.

- Лобный нерв иннервирует кожу лба, верхнего века и внутреннего угла глаза.

- Слезный нерв иннервирует слезную железу, конъюнктиву верхнего века и кожу у наружного угла глаза.

- Носоресничный нерв иннервирует переднюю часть носовой полости, глазное яблоко, конъюнктиву и слезный мешок.

5 – VI пара черепно-мозговых нервов – отводящий нерв – заходит в орбиту глаза, разветвляется в наружной прямой мышце глаза и руководит вращением глазного яблока. Ослабление и заболевания этого нерва приводят к сходящемуся косоглазию, головокружению, двоению в глазах и многим другим неприятностям.

– заходит в орбиту глаза, разветвляется в наружной прямой мышце глаза и руководит вращением глазного яблока. Ослабление и заболевания этого нерва приводят к сходящемуся косоглазию, головокружению, двоению в глазах и многим другим неприятностям. 6 – VII пара черепно-мозговых нервов – лицевой нерв – его ветвь, идущая к круговой мышце глаза – височная ветвь – обеспечивает иннервацию верхнего и нижнего века, а также обеспечивает движение мышцы, сморщивающий бровь. Благодаря двигательным функциям этого нерва мы можем подмигивать и моргать глазами.

Именно оттого, что половина существующих в нашем мозгу нервов обслуживают глаза, глаза и являются зеркалом нашей души. Ну пусть, не души, а мозга, но ведь никто не станет отрицать, что наши мысли занимают центральное место в «толковании» души. Именно поэтому глаза считают бездонными – ведь, если мы заглянем друг другу в глаза, в них можно увидеть так много, что это невозможно описать словами.

Пожалуй, сказать о глазах лучше, чем наш великий соотечественник, выдающийся офтальмолог Эрнст Мулдашев, не сможет никто.

Обычно я не люблю вставлять в свои тексты длинные цитаты. Но сейчас я хочу сделать исключение и привести выдержки из знаменитой книги Эрнста Рифгатовича Мулдашева «Откуда мы произошли»:

"Мы выявили 22 офтальмо-геометрические характеристики. Все эти 22 параметра постоянно меняются в зависимости от эмоций, состояния человека, болезней и тому подобных факторов.

Какой же вычислительной мощью должны обладать небольшие подкорковые узлы мозга человека, перерабатывающие офтальмогеометрическую информацию!

Ведь они способны перерабатывать эту сложнейшую информацию мгновенно и передавать ее в кору головного мозга в виде образов, ощущений и прочих чувств, несмотря на то, что размеры этих узлов мозга (около 1 см ) несопоставимы с размерами современного компьютера. Воистину велик Бог, создавший такое компьютерное совершенство мозга!

В глазах отражается почти все что творится в организме и в мозге, и это «все» можно видеть по изменениям указанных 22 (а может быть, и больше) параметров глазной области лица."

Глаза выдают возраст

С «зеркальной» функцией глаз мы разобрались. Теперь я хочу поразмышлять о том, почему же наши добрейшей души глаза так нещадно выдают чужим людям наш возраст.

Если вы потрудитесь и отыщете на чердаке (на антресолях, в подвале) свои фотографии 20-30-летней давности, и сравните их с нынешними фотографиями (обязательно с фотографиями, а не с лицом в зеркале), то обнаружите, что вы изменились.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Это не шутка. Кто-то изменился сильнее, кто-то меньше. Есть люди, чьи черты лица не претерпели особенных изменений, и при этом лицо все равно изменилось.

Что же в нем изменилось? – Подсказку вы найдете в подзаголовке несколькими строками выше.

Возможно, у вас изменилась также нижняя челюсть, но об этом потом. Пока о глазах.

Скорее всего, ваш взгляд стал более жестким.

Вы так же веселы, как 20-30 лет назад, так же добры. Но ваш взгляд стал жестче. Почему появилось это ощущение?

Дело в том, что изменились ваши веки – как верхнее, так и нижнее. Они стали тоньше.

Возрастное истончение век породило миф о том, что кожа на глазах тоньше, чем на остальных зонах лица.

В действительности, кожа на веках – и верхнем, и нижнем, – практически, такая же, как всем лице. Да, на теле кожа толще, но на лице кожа тонкая вообще, кожа же на верхнем (! – только на верхнем веке) совсем чуть-чуть тоньше, чем на остальных зонах лица.

Я не хочу никого обидеть, но я решила проиллюстрировать свое мнение не очень гламурной фотографией из «Фотографического Атласа Практической Анатомии» Вальтера Тиля.

Пожалуйста, не отводите глаз, а сравните кожу вокруг глаз и на других зонах лица. Вы увидите, что толщина кожи вокруг рта, на щеках, в области подбородка и в области глаз одинакова. Надеюсь, что когда вы в следующий раз услышите миф о «тонкой коже вокруг глаз», эта фотография всплывет в вашей памяти. Тем не менее, с возрастом веки, действительно истончаются.

Что же может истончаться, если не кожа?

Ответ прост: истончаются мышцы глаз. Истончаются и высушиваются круговая мышца глаза, косые и прямые глазные мышцы, и даже цилиарная мышца.

Поэтому глаза нужно тренировать.

Иногда можно встретить рекомендацию крепко зажмуривать глаза. Это не лучшее упражнение, но лучше тренировать глаза так, чем совсем никак.

Есть ли выход лучше?

Выход есть. Подсказал его еще в 50-х годах прошлого века немецкий пластический хирург Рейнхольд Бенц.

Он предложил для глаз следующее упражнение: поднять верхнее веко, и очень широко открыть глаза. В этой позе нужно оставаться как минимум 5-7 секунд. Затем расслабиться, и снова повторить упражнение несколько раз.

Внешне это похоже на то что вы чему-то очень удивились.

Если быть занудой, «удивление» тут не совсем подходит, ведь при удивлении мы, к тому же, поднимаем брови. А этого-то нам в упражнении и не надо. Лицо должно оставаться спокойным и расслабленным, но глаза нужно раскрыть так, чтобы «растащить» круговую мышцу «по периметру», точнее, по кругу, словно мы натягиваем ее на пяльцы для вышивания.

Упражнение, действительно, очень хорошее. Оно было известно еще древним йогам. Но именно Бенц ввел его в специализированную лицевую гимнастику.

Если у вас с глазами все в порядке, или почти все в порядке, этого упражнения на глаза вам хватит за глаза.

Но если есть неприятности в виде так называемого «куриного века» (птоз верхнего века) – нависающей над глазом кожи, одного этого упражнения будет недостаточно.

Птоз верхнего века – явление отнюдь не возрастное. Птоз может появиться в любом возрасте, его можно встретить даже у маленьких детей, а у некоторых людей он является врожденным. Причины его появления назвать не просто: это может быть врожденное заболевание глаз, приобретенные болезни, а также ослабление связочного аппарата или мышцы, поднимающей верхнее веко.

Пластические хирурги в этом случае у клиентов, обратившихся к ним, удаляют часть кожи и тарзальной пластинки:

Рейнхольд Бенц, один из лучших специалистов, связавших знание мышц лица с лицевой гимнастикой, предложил и другие упражнения для глаз, понимая, что одно «удивительное» упражнение является хорошей профилактикой возрастных изменений, но его недостаточно для устранения серьезных изменений верхнего века. Ведь, если бы простое выпучивание глаз помогало избавиться от птоза, никто не доводил бы свои глаза до операционного вмешательства.

Некоторые «прицельные» упражнения для верхнего века, однако, помогают если не полностью справиться с проблемой, то значительно улучшить состояние глаз.

Одно из таких упражнений предложено Рейнхольдом Бенцем. В упражнении нужно аккуратно приложить безымянные пальцы диагонально от внешнего уголка глаза к наивысшей точке глазного яблока и медленно закрывать и приоткрывать глаза. В этом упражнении мы активируем работу не только круговой мышцы глаза, и непосредственно мышцы Горнера, которая нуждается в проработке. В первой же части упражнения участвуют также и глазодвительные мышцы глаз, чьей функцией является вращение глаза вправо-влево и вверх-вниз, и от силы или слабости которых очень зависит качество зрения.

Это необычайно важно для глаза – например, когда косая мышца расслаблена, хрусталик натягивается, когда же мышца натягивается (что происходит в этом упражнении), хрусталик расслабляется.

Об этом парадоксе сообщил в своем докладе на Всемирном конгрессе в Сан-Франциско еще в 2006 году главный врач Самарской Областной больницы профессор Андрей Золотарев.

Таким образом, этим упражнением, состоящим из нескольких частей, мы не только работаем над устранением птоза верхнего века, но и, в качестве бонуса, улучшаем зрение.

Ну и, наконец, третье, что можно сделать для сохранения (или восстановления) внешнего вида глаз – очень осторожно заняться упражнениями, которые восстанавливают усыхающую мышцу Горнера.

Мне нравится упражнение из комплекса Луис Аннет, известной в мире как Лулу, автора уникального комплекса «Не стареем, если смеем» (Ageless if we dare).

В этом упражнении нужно аккуратно захватить двумя пальцами мышцы центральной части верхнего века.

Затем надо медленно широко открывать и закрывать глаза. Пальцы на веках при этом создают сопротивление. Работать надо очень аккуратно, чтобы не растянуть кожу. Сначала открываем глаза не слишком широко, и постепенно увеличиваем амплитуду.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Я бы не стала рекомендовать этот комплекс вегетарианцам, а тем более, сыроедам «со стажем» – структура их мышц и кожи существенно отличается от структуры кожи и мышц людей, придерживающихся традиционного питания, в организме которых нет дефицита белка (основного строительного материала для мышц и кожи).Тем же, кто питается в обычном режиме, очень рекомендую обратить внимание на этот комплекс.опубликовано econet

Таким образом, если у вас есть проблемы с глазами, не отчаивайтесь – выход есть!

Использованная литература:

Walter Thiel. Photographischer Atlas der Praktischen Ananomie – Springer, 2003.

Лицо без морщин за 5 минут в день. Сост. А.И.Хаткевич – Минск, Ильгарис, 2005.

Мулдашев Э.Р От кого мы произошли – С-Пб, Нева, 2008.

Ханц Фениш. Карманный атлас анатомии человека. Минск: Вышэйшая школа, 1996.

Татьяна Чекалова.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet