Эмоциональные и мышечные зажимы - ЧТО ДЕЛАТЬ

Состояние нашего ума и эмоциональной сферы напрямую воздействует на тело. Мы сами не замечаем, как совершаем мельчайшие движения, напрягаем и расслабляем мышцы, в зависимости от того, что чувствуем и думаем. Мы можем сжиматься от страха, сутулиться из-за неуверенности, напрягаться, пытаясь сдержать слезы, гнев или обиду. Тело запоминает все эти неосознанные движения. И если какая-то неприятная эмоция посещает нас регулярно, образуются зажимы или мышечные блоки.
Мышечный зажим — сигнал организма о внутреннем перенапряжении. Мышечный спазм является защитно–приспособительной реакцией в ответ на любое заболевание, повреждение или стресс.
Человек, не привыкший в открытую выражать эмоции, особенно негативные, сталкивается с сохранением в теле обиды, агрессии, страха и гнева. Это накапливается до критического момента и возникает мышечный спазм.
В телесно-ориентированной терапии объектом исследования является напряжение, которое является отклонением от нормы. В этой области выделяют функциональное напряжение, которое подразделяется на три вида:
Поверхностное напряжение - это результат физической перегрузки, продолжительного нахождения в неудобной позе, трудной работы, специфической нагрузки.
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Защитное напряжение возникает как способ адекватной для тела реакции на внешнее воздействие или непривычную ситуацию (к примеру, попадание в новую обстановку). При этом движения человека становятся жесткими, рывкообразными, а сам человек чувствует себя неловко. Основой такого механизма является мобилизация тела, его готовность отреагировать в случае опасности.
Психосоматическое напряжение несет по отношению к телу формообразующую функцию и является результатом психологического опыта человека, следствием психотравм и переживаний. Именно на этом уровне находятся блоки. На этом уровне человек ощущает слияние боли тела с болью души.
Единственный ученик Фрейда – Вильгельм Райх ввел понятие "мышечный панцирь". Его функцией является защита от неудовольствия или возможной опасности. Райх выделяет семь сегментов мышечного панциря: область глаз, область рта, горло, грудь, солнечное сплетение, живот и таз.
Место блокировки в каждом из этих сегментов напрямую зависит от непрожитой эмоции. Например, глубокая печаль может выражаться в грудном зажиме, подавленные слезы — в горле, а остановленные слезы — в спазме глазных мышц.
Сжатая мышца практически перестает снабжаться кровью, поэтому в нее не поступают питательные вещества и не выводятся продукты распада. Страдают не только сами мышцы, но и близлежащие области, включая органы. Накопление в теле зажимов приводит к смещению позвонков, крупных и мелких суставов и нарушению иннервации многих органов.
Блоки появляются там, где произошла блокировка импульса во время стрессовой ситуации:
Если вы хотели высказаться, но не высказались, у вас появится напряжение шеи, гортани, нижней челюсти, скул, окологубного участка и губ.
Если вы хотели заплакать и не заплакали, у вас напрягутся лоб, скулы, носогубные складки, глаза, и сожмет грудную клетку.
Если вы хотели отказаться от дела, но не отказались, тоскливо заноют плечи и напомнит о себе живот.
Также, возьмем в пример поджелудочную железу и панкреатит. Во время осмотра пациентов с острым панкреатитом оказывается, что поджелудочная железа по плотности почти каменная и представляет собой один большой зажим.
Когда мышца остается напряженной, происходит несколько событий, ведущих к хронической боли. Во-первых, мышцы начинают работать намного сильнее, чем в норме. Вы это замечали, когда сжимали в кулак расслабленную прежде кисть. Все эти лишние усилия приводят к вымыванию из мышц полезных химических веществ.
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Если вы некоторое время подержите кулак крепко сжатым, то обнаружите, что он обескровливается. Дело в том, что при мышечных зажимах кровь выжимается из артерий и капилляров мышечного участка. Таким образом, мы подходим к схеме образования этих болей: напряженные мышцы связаны с образованием шлаков, а кровоток недостаточен, чтобы удалить их.
Накопление шлаков начинает раздражать мышцы, вызывая болевые ощущения. Когда головной мозг получает болевые сигналы, он усиливает мышечное напряжение в данной зоне, это еще больше снижает кровоток и усиливает боль. При продолжении спазма боль переходит в хроническое состояние
Многие инстинктивно пожимают плечами, чтобы снять напряжение в этой области. Нижеследующее упражнение надо выполнять медленно, сопровождая его правильным дыханием.
Примите естественную позу;
Сделайте медленный и глубокий вдох животом, одновременно начиная поднимать плечи;
Продолжайте вдох по мере того, как плечи поднимаются на максимальную высоту, а потом отведите их назад;
Когда плечи окажутся в предельном верхнезаднем положении, начинайте выдох;
Медленно выдыхая весь воздух из легких, опустите плечи, а затем выведите их вперед и опять вверх;
С начала нового вдоха повторите движения плеч кверху и назад, а потом выдыхайте, опуская их вниз и выводя вперед. Акцентируйте эти движения, но без боли.
Не торопитесь, чем медленнее вы выполняете упражнение, тем лучше.
Продолжайте выдыхать, поднимая теперь локти кверху вперед, так чтобы они соединились перед грудью;
Выдох должен быть закончен, когда локти встречаются перед грудью. Разводя локти и поднимая их кверху и назад, начинайте вдох. Этот цикл повторить 4 раза.
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Делая глубокий вдох, поднимайте кисти, постоянно следя глазами за ладонями так, чтобы голова откидывалась назад. Спину при этом назад не отгибайте. Вы почувствуете ощутимое растяжение под мышками и поперек грудной клетки;
Оставляя руки поднятыми до отказа, оставайтесь в этой позе и задержите дыхание на два счета;
Делая полный выдох, медленно опустите голову подбородком на грудь так, чтобы к концу выдоха голова свисала совершенно без опоры;
Начинайте следующий вдох и, держа руки так, чтобы плечо и предплечье были под прямым углом, отведите локти назад до предела, чтобы полностью расправить и расширить грудь. Задержите дыхание на два счета;
Теперь выдыхайте и представьте себе, что вы прыгаете в воду с трамплина, вытягивая обе руки предельно вперед и по-прежнему оставляя подбородок на груди. Задержите дыхание на два счета;
Начинайте вдох, возвращаясь в исходное положение (положение «чтения»);
Заканчивая упражнение, сделайте выдох и снова опустите подбородок на грудь. Досчитайте до двух.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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