Энергетический кризис: 7 основных причин вашей вечной усталости

Почему мы испытываем энергетический кризис: К сожалению, сегодня есть все условия для настоящей эпидемии хронической усталости. Этому способствуют семь основных причин.

Энергетический кризис организма

Вот главные факторы, способствующие снижению жизненного тонуса у людей.

1. Широко распространенный дефицит питательных веществ.

18 % калорий в современном рационе приходится на сахар, еще 18 % — на белую муку и различные насыщенные жиры. Практически половина нашего ежедневного меню лишена витаминов, минералов и других основных питательных элементов: ничего, кроме калорий. Таким образом, впервые за всю свою историю человечество переживает эпоху высококалорийного неправильного питания, когда люди едят плохо, но при этом страдают от избыточного веса, ведь для производства энергии нашему организму необходимы десятки питательных элементов, без которых жиры и другие составляющие рациона не могут быть преобразованы в энергию. Как следствие, люди страдают и от избыточного веса, и от нехватки энергии.

2. Недостаток сна.

Еще 130 лет назад, до момента изобретения Томасом Эдисоном электрической лампочки, средняя продолжительность ночного сна у людей составляла 9 часов. Сегодня, с телевизором, компьютером, другими технологическими преимуществами современной жизни и ее стрессами, продолжительность сна в среднем составляет 6 часов 45 минут в сутки. То есть организм современного человека получает на 30 % меньше сна, чем это было когда-то.

3. Чрезмерная нагрузка на иммунную систему.

В окружающем нас мире насчитывается более 85 000 новых химических веществ, появившихся относительно недавно, с которыми человек не имел дела большую часть своей истории. Все эти вещества незнакомы нашей иммунной системе, которая между тем должна определять, что делать с каждым из них. Одно это уже способно вызвать перегрузку иммунной системы.

Добавьте сюда комплекс современных проблем, связанных с плохим усвоением белков: пищевые ферменты разрушаются во время приготовления пищи, и в сочетании с «синдромом повышенной кишечной проницаемости», спровоцированным грибами рода Candida или другими инфекционными возбудителями, это приводит к тому, что пищевые белки попадают в кровь до того, как оказываются полностью переваренными. Организм начинает относиться к ним как к «захватчикам», стимулируя тем самым проявление пищевых аллергических реакций и истощая иммунную систему, что вызывает также значительный рост числа аутоиммунных заболеваний, подобных системной красной волчанке.

4. Микрофлора кишечника.

Помимо множества стрессов, с которыми вынуждена справляться иммунная система современного человека, появление антибиотиков и Н2-блокаторов (снижающих секрецию соляной кислоты в слизистой оболочке желудка) самым непосредственным образом повлияло на состав микрофлоры кишечника.

В толстой кишке человека бактерий больше, чем клеток в остальном организме, но чрезмерное количество токсичных бактерий становится серьезной проблемой, которая может вызвать снижение энергетического потенциала человека. По этой причине сегодня так популярны пребиотики: они возвращают в организм «полезные» бактерии.

5. Гормональный дисбаланс.

Важную роль в выработке энергии в организме и обеспечении его стрессоустойчивости играют щитовидная железа и надпочечники. Наиболее частой причиной проблем со щитовидной железой (аутоиммунный тиреоидит) и надпочечниками (хроническая кортикальная надпочечниковая недостаточность) является аутоиммунное заболевание, при котором организм принимает собственные железы за инородных «захватчиков» и начинает их атаковать. Высокий уровень стресса отрицательно влияет на надпочечники, участвующие в механизме контроля над ним. Повышенный стресс ведет и к подавлению главного центра гормонального контроля — гипоталамуса (это основной «автомат защиты цепи»).

6. Снижение физической активности и потребления солнечного света.

Иногда кажется, что в жизни многих современных людей единственные физические упражнения — это нажимание на педали автомобиля или кнопки пульта от телевизора. Это приводит к ухудшению физического состояния — детренированности. К ней добавляется недостаток потребления солнечного света, поскольку люди все меньше занимаются спортом на улице и не совсем верно следуют совету врачей избегать солнечных лучей, что вызывает повальный дефицит витамина D. Витамин D играет важную роль в регулировании иммунной функции, его нехватка — еще один стресс для организма, выражающийся в снижении жизненного тонуса, провоцировании аутоиммунных заболеваний и повышении риска развития рака и инфекционных заболеваний.

7. Повышенный повседневный уровень стресса.

Современный жизненный ритм очень сильно ускорен. Когда-то люди, чтобы отправить письмо, отдавали его в почтовую службу с доставкой на перекладных лошадях, и на получение ответа могла уйти не одна неделя. Сегодня, при наличии электронной почты, обмен письмами занимает несколько минут. Я еще помню старые добрые времена, когда девизом рекламных боссов с Мэдисон-авеню был Sex sells («Секс продает»). Сегодня их девиз — Fear sells («Страх продает»). Если раньше телевидение и вся остальная пресса делали ставку на романтику и юмор, то теперь кажется, что их целью стало напугать людей до полусмерти: вместо того чтобы сообщать о свежих событиях, СМИ изобретают «свежий кризис».

Впрочем, есть и хорошая новость! По мере того как каждое поколение сталкивается с новыми проблемами со здоровьем, люди находят и инструменты, помогающие с этими проблемами бороться. И наше поколение не исключение. Современная медицина может похвастаться множеством замечательных изобретений.

Большинство людей, страдающих от повседневной усталости, могут значительно повысить свой жизненный тонус благодаря самым простым природным лекарственным средствам. опубликовано econet.ru

Автор: Джейкоб Тейтельбаум, из книги «Вечно уставший. Как справиться с синдромом хронической усталости»

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