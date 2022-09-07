Гимнастика для глаз — бодрит лучше кофе!

Упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости, снижает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком расстоянии, укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз. Специальный комплекс упражнений для глаз, который взбодрит вас лучше, чем чашка крепкого кофе!

Почему наши глаза устают и болеют? Потому что мы нарушаем главный закон зрения, который гласит: «Когда глаз перемещается, он видит». Природа изобрела глаза именно для того, чтобы мы ими пользовались. Те органы, которые остаются недогруженными – страдают в первую очередь. Глаза утомляет не сама работа, а то, что они работают в неверном режиме. Мы практически перестали пользоваться глазами для рассматривания предметов вдали. Нагрузка на зрение происходит преимущественно за счет рассматривания мелких объектов вблизи. Это, прежде всего, буквы в книге или газете, символы на экране компьютера. Нагрузка на зрение в этих случаях однообразна. Мы читаем книгу, и наши глаза совершают одинаковые движения: слева – направо, слева – направо. Часами изо дня в день одни и те же движения. Представьте балерину, которая в целях тренировки изо дня в день часами выполняет одно и то же па. И больше не делает никаких движений! Очевидно, что большая часть мышц останется недогруженной, а движения в танце будут грубыми и нескоординированными.

Как снять усталость с глаз

Глаза и мозг – одно целое. Восстанавливая глаза после утомительной работы, вы оказываете поддержку нервной системе и даете импульс мозгу для восстановления организма в целом. Те, кто носит очки или линзы, должны выполнять комплекс, предварительно сняв их.

1. Выполняется сидя.

Крепко зажмурьте глаза на 3–5 секунд, а затем откройте их на 3–5 секунд. Повторите 6–8 раз.

Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз. Восстанавливает тонус нервной системы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Выполняется сидя.

Быстро моргайте в течение 1–2 минут.

Упражнение способствует улучшению кровообращения органа зрения. Активизирует нервную систему.



3. Выполняется стоя.

Смотрите прямо перед собой вдаль в течение 2–3 секунд. Поставьте палец на расстоянии 25–30 см от глаз. Переведите взгляд на кончик пальца и смотрите на него в течение 3–5 секунд (рис. 1).





Повторите 10–12 раз.

Упражнение снижает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком расстоянии. Упражнение стабилизирует и уравновешивает нервную систему.

4. Выполняется сидя.

Закройте веки. Мягко массируйте веки круговыми движениями пальца в течение 1 минуты.

Расслабляет мышцы и улучшает кровообращение. Тонизирует нервную систему.

5. Выполняется сидя.

Тремя пальцами обеих рук легко нажмите на оба верхних века. Снимите пальцы с век через 1–2 секунды. Повторите 3–4 раза.

Упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.

Способствует упреждению сердцебиения при тахикардии. опубликовано econet.ru

Из книги "Тренинги и игры для мышц глаз. Уникальные упражнения для восстановления зрения по методу профессора Олега Панкова"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet