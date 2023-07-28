Гимнастика доктора Ченцова: Лучшая профилактика заболеваний суставов и спины

Проще предотвратить, чем вылечить суставную боль. В этом поможет комплекс простых упражнений от доктора Ченцова.

Доктор Виктор Васильевич Ченцов, известный мануальный терапевт, разработал специальный гимнастический комплекс, который прекрасно подойдет в качестве профилактического средства против заболеваний суставов и спины. Главное — находить 5 минут в день, чтобы выполнить эти несложные упражнения, — и вы забудете (или никогда не узнаете) о таком кошмаре, как суставные боли.

Специальный гимнастический комплекс доктора Ченцова

Повороты головы

Это упражнение поможет нам:

• улучшить подвижность шейных суставов;

• тонизировать работу боковых мышц шеи;

• предотвратить отложение солей у основания шеи;

• снизить риск головных болей;

• нормализовать внутричерепное давление.

Итак, начнем!

1. Встаньте прямо, руки на пояс.

2. На вдохе поверните голову вправо (рис. 1).

3. На выдохе вернитесь в исходное положение.

4. То же самое выполните в другую сторону.

Следите за тем, чтобы корпус при поворотах оставался неподвижным, поворачиваются только шея и голова!

Начинайте делать упражнение в медленном темпе, при желании темп можете увеличить до среднего. Выполните 10–25 поворотов в каждую сторону.

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Рис. 1



Наклоны головы

Благодаря этому упражнению мы с вами:

• восстановим подвижность суставов шейного отдела позвоночника;

• тонизируем работу боковых мышц шеи;

• растянем боковые мышцы шеи;

• нормализуем давление;

• улучшим работу вестибулярного аппарата.

Исходное положение то же: встаньте прямо, руки на поясе.

1. Медленно на вдохе наклоните голову вправо (рис. 2).

2. На выдохе вернитесь в исходное положение.

3. Тоже самое проделайте в другую сторону. Постепенно увеличивайте уровень наклона, насколько это возможно.

Упражнение рекомендуется выполнять в медленном темпе, прислушиваясь к своим ощущениям. Сделайте 10–20 наклонов в каждую сторону.

Рис. 2



Повороты туловища

Третье упражнение будет способствовать:

• улучшению подвижности и гибкости суставов позвоночного столба;

• тонизированию мышц спины;

• уменьшению объема талии.

Выполняем мы его таким образом:

1. Встаньте прямо, руки заведите за голову.

2. Правой ногой сделайте шаг вперед.

3. Медленно на вдохе начните скручивать корпус вправо (рис. 3).

4. На выдохе верните корпус в исходное положение.

5. Шагните левой ногой вперед и выполните поворот влево.

Следите за тем, как растягиваются ваши боковые мышцы. Упражнение рекомендуется выполнять в медленном темпе. Сделайте 10–20 поворотов в каждую сторону.



Рис. 3



«Верхние» наклоны туловища

Эти виды наклонов помогут:

• сохранить подвижность суставов позвоночного столба до преклонного возраста;

• сделать более эластичными боковые мышцы спины;

• улучшить подвижность позвоночника;

• укрепить мышцы спины и пресса.

Выполнять это упражнение так же просто, как и предыдущие:

1. Встаньте прямо, живот втяните, руки заведите за голову, ноги на ширине плеч.

2. На вдохе выполните наклон вправо.

3. На выдохе вернитесь в исходное положение.

4. Выполните аналогично наклон влево.

Наклоны начните с небольшой амплитуды, чтобы мышцы растягивались постепенно. Выполняйте упражнение в медленном или среднем темпе. Сделайте 15–20 наклонов в каждую сторону.

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Глубокие «верхние» наклоны туловища

Упражнение немного посложнее. Его воздействие носит более продуктивный характер. Однако «в отрыве» от предыдущих упражнений его лучше не выполнять!

С его помощью вы сможете:

• укрепить мышцы торса;

• тонизировать подвижность суставных соединений;

• усилить подвижность позвоночника;

• сделать боковые мышцы спины более эластичными;

• уменьшить объем талии;

• препятствовать возникновению суставных заболеваний и заболеваний позвоночника.

Выполняем так:

1. Встаньте прямо, руки на поясе, ноги на ширине плеч.

2. На вдохе сделайте энергичный мах согнутой левой рукой вправо и прогнитесь вправо одновременно с махом (рис. 5).

3. На выдохе вернитесь в исходное положение.

4. Выполните такой же глубокий наклон влево.

По сравнению с предыдущим упражнением эти наклоны выполняются быстрее, энергичнее, амплитуда у них больше. Сделайте 10–25 наклонов в каждую сторону.







Боковые наклоны вниз

Думаю, что многим приходилось выполнять это упражнение на уроках физкультуры, только тогда мы не задумывались о его пользе — о том, что оно помогает:

• сделать боковые мышцы спины более эластичными;

• препятствовать возникновению суставных заболеваний;

• улучшить подвижность позвоночника;

• укрепить мышцы корпуса и пресса;

• уменьшить объем талии.

Вспоминаем школьные годы чудесные и выполняем упражнение:

1. Встаньте прямо, ноги вместе.

2. На вдохе потянитесь прямой правой рукой вниз.

3. На выдохе вернитесь в исходное положение.

4. То же самое проделайте в левую сторону.

Упражнение следует выполнять, постепенно наращивая темп и увеличивая амплитуду наклонов. Сделайте 15–30 наклонов в каждую сторону.



Наклоны туловища с поворотом

Эти наклоны помогут вам:

• тонизировать, «оживить» мышцы спины, корпуса, рук и ног;

• сохранить подвижность суставов до преклонного возраста;

• улучшить подвижность позвоночника;

• уменьшить риск заболеваний позвоночника и заболеваний суставов.

Для того чтобы все это осуществилось, вам надо четко следовать инструкции:

1. Встаньте прямо, ноги расставьте шире плеч, прямые руки разведите в стороны.

2. На вдохе втяните в себя живот.

3. На выдохе энергично выполните наклон вниз, тянитесь правой рукой к левой стопе, стараясь до нее дотронуться.

4. На вдохе вернитесь в исходное положение.

5. На выдохе наклонитесь к правой стопе.

Упражнение выполняйте энергично, постепенно увеличивая темп и глубину наклона.





Повороты ног в положении лежа

Очень важное упражнение для суставов и позвоночника. С его помощью вы сможете:

• укрепить мышцы пресса и ног;

• улучшить подвижность суставов и позвоночника;

• снизить риск суставных заболеваний.

Выполняем упражнение следующим образом:

1. Лягте на спину, руки положите за голову или вытяните в разные стороны.

2. Приподнимите согнутые в коленях ноги, зафиксируйте это положение.

3. На вдохе втяните живот в себя.

4. На выдохе опустите согнутые ноги справа от себя.

5. На вдохе вернитесь в исходное положение.

6. На выдохе опустите ноги слева от себя.

Выполняя это упражнение, следите за тем, чтобы лопатки и верхняя часть туловища не отрывались от пола. Делайте упражнение в медленном или среднем темпе.опубликовано econet

Из книги "Суставная гимнастика", Людмила Рудницкая

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