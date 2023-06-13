Гипертония: специальные упражнения для снижения давления

Если вы - не сторонник приема медикаментозных препаратов, то этот метод лечения заболеваний вам точно подойдет. Немедикаментозная терапия включает такие оздоровительные мероприятия как дыхательные упражнения, акупунктура, иглоукалывание, рефлексотерапия и другие полезные практики.

Что такое немедикаментозная терапия? Она включает в себя дыхательную гимнастику, деликатный массаж, акупунктуру, иглоукалывание, рефлексотерапию, оздоровление сна, правила распорядка дня, употребление витаминов природного и синтетического происхождения, прием антиоксидантов, различных пищевых добавок и травяных сборов.

Применение немедикаментозной терапии для здоровья

Гимнастика, снижающая давление

1. Практика. Садимся по-турецки, руки вольно лежат на коленях. Взгляд направляем в пространство. Внимание акцентируем на своем дыхании. Спина прямая, плечи слегка опущены. Период практики длится от 5 до 10 мин.

2. Ложимся на спину, руки вытянуты вдоль тела. Поочередно поднимаем и опускаем ноги (должны быть выпрямлены) до прямого угла по 10 раз каждую. Поднимая ногу, делаем вдох, опуская – выдох.

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3. Ложимся на спину, руки вытянуты вдоль тела. Одновременно поднимаем ровные ноги до угла 90 градусов 10 раз. При поднятии ног делаем вдох, при опускании – выдох.

4. Висим на турнике от 10–до 20 сек. (в первое время) от 3 до 4 мин. в начале и в конце дня (перед отходом ко сну). Таким образом мы снимаем усталость и дискомфорт с межпозвоночных дисков.

Важно помнить, что снижение давления посредством активности и прочих приемов будет работать только тогда, когда гипертония носит функциональную природу. Если гипертония развивается как следствие иной болезни (к примеру, почек), то заняться сначала следует первичным недугом. Иначе применение для лечения гимнастики даст негативный эффект

Важно помнить! Использовать целебную физическую нагрузку имеет смысл тогда, когда верхнее давление не более 200 мм рт. ст., а нижнее – 110 мм рт. ст. Если значения выше, первым делом подключаем соответствующие препараты и понижаем давление до необходимого уровня и только тогда приступаем к упражнениям.

В гимнастике не практикуем силовые нагрузки, упражнения на быстроту, ловкость, не выполняем упражнения с резким изменением расположения тела (глубокие наклоны). Подойдет лишь малоинтенсивная деятельность и гимнастика на гибкость.

Акупрессура – точечный массаж

Поможет нормализовать давление и точечный массаж. Но для хронических гипертоников он окажется неэффективным. Точечный массаж дает хорошие результаты при скачках давления преходящего характера.

1 процедура охватывает от 4 до 6 точек. Массаж выполняется в моменты повышения давления, не чаще одного раза в сутки. Точки №№1-10 являются симметричными, и массировать их целесообразно в одно время.

Точка №1. Находится на запястье на расстоянии 1,5 цуня (цунь - это китайский дюйм равняется 1/30 м ≈ 3,33 см) от ладони, против среднего пальца.

Точка №2. Находится в центре складки лучезапястного сустава, между сухожилиями.

Точка №3. Находится в середине ладони. Если руку сжать в кулак, на эту точку как раз попадает ваш безымянный палец.

Точка №4. Находится ниже колена, слегка смещается к внешней стороне. Если вы прижмете середину ладони к коленной чашечке (пальцы руки должны быть вместе), то кончик среднего пальца покажет на высоту нахождения этой точки, а мизинец – насколько она смещается к внешней стороне.

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Точка №5. Локализуется в ложбине между основаниями 2-го и 3-го пальцев стопы.

Точка 6. Локализуется в ложбине между основаниями 1-го и 2-го пальцев стопы.

Точка №7. Локализуется на внутренней стороне голени, у кости на отдалении 3 цуней от лодыжки.

Точка №8. Находится на тыльной части кости. Если выпрямить кость и прижать большой палец, здесь появится возвышенность. Когда палец отводим – углубление.

Точка №9. Находится в зоне локтевого сустава. Если сгибать руку, появится локтевая складка, у внешней стороны которой в месте этой точки ощущается впадинка.

Точка №10. Локализуется в ушной раковине, это дно ямки в верхней ушной раковине.

Точка №11. Одиночная, находится на темени, недалеко от макушки, в 8 цунях от переносицы.

На любую конкретную точку полезно надавливать дважды-трижды в ходе 1 мин.опубликовано econet

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