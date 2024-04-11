Головная боль напряжения: 3 лечебные упражнения Маргарет Корбетт

Страдаете ли вы от болей в глазах и головными болями? Бэйтс утверждал, что все головные боли вызываются напряжением. Если вам удастся избавиться от напряжения у основания черепа, где проходят основные артерии, снабжающие кровью голову, то сердцу не придется форсировать свою работу, прогоняя кровь через сжатые сосуды. Таким образом, удастся избавиться от болезненного чувства пульсации, которое сопровождает каждое биение сердца.

Расслабление уменьшит напряжение глаз, часто являющееся первопричиной болей. Если от глаз требуется интенсивная работа и глазные мышцы при этом напрягаются, выводя глаза из правильной центровки, то вслед за этим, как правило, появляется сильное напряжение. Когда наступает расслабление, боль и напряжение снижаются. Многие люди говорят, что каждый день утром они просыпаются с головной болью. Если человек ложится спать с напряженными глазами, во время сна они будут напрягаться еще больше, чем во время бодрствования. Если у вас появились такие проблемы, то предпримите профилактические меры, позволяющие нервам и глазам расслабиться до того, как вы ляжете спать, т.е. снимите боль еще до того, как она появится. Иногда у людей бывают так называемые «голодные» боли. Лекарством от них может быть еда, желательно теплая, чтобы вызвать отлив крови от головы. «Голодные глаза» не видят хорошо, следовательно, добавляют себе напряжения.

Упражнения для избавления от головной боли

Расслабление не может кому-либо повредить или усугубить какое-либо состояние. Расслабление - ключ к нормальному функционированию всех органов тела. Учитесь расслабляться!

Большие повороты

Повороты с «гармошкой»

Упражнение с алфавитом

Упражнение «Большие повороты»

Встаньте лицом к окну своей комнаты, расставив ступни ног приблизительно на 30 см, вам надо стать позади спинки стула и кончиками пальцев держаться за нее, чтобы исключить появление возможного головокружения и сохранить равновесие.

Затем, перенося вес тела на левую ногу, поверните голову и плечи к левой стене.

После этого, перенося вес тела на правую ногу, поверните голову и плечи к правой стене.

Делайте эти движения в ритме медленного вальса, отрывая во время поворотов пятку от пола.

Обратите внимание, что когда вы поворачиваетесь к правой стене, окна проходят мимо вас влево, а когда поворачиваетесь к левой стене, то окна уходят вправо. Вы можете заметить, что окна проскакивают мимо лишь тогда, когда вы во время поворота «забираете глаза с собой».

Чтобы достичь нужной вам степени расслабления, надо сделать до 60 поворотов. В пределах от 60-го до 100-го поворота вы наслаждаетесь достигнутым вами уровнем расслабления, призванного помочь улучшить ваше зрение. Это упражнение надо делать по 100 раз каждое утро и еще столько же раз вечером перед сном. Несмотря на то, что его выполнение занимает всего 2-3 минуты, результаты его применения вас поразят.

Это упражнение развивает гибкость позвоночника, нормализует функции внутренних органов человека (сердца, легких, пищеварительного тракта и т.д.). Но в первую очередь, оно способствует возбуждению своеобразной вибрации глаз (очень мелких непроизвольных движений глаз) с частотой около 70 раз в секунду. Почувствовать сами эти перемещения человеку не под силу. Гарантией же того, что они осуществляются, является кажущееся движение окон во время выполнения поворотов.

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Не забывайте о том, что это не упражнение на развитие зрения и не физическое упражнение. Его целью является расслабление глаз, приведение их и мысли в движение. Кроме того, оно призвано ликвидировать привычку пристального рассматривания объектов. Делайте его мягко, ритмично и не превращайте его в физическое упражнение. Эти по-вороты представляют собой средство достижения расслабления, чтобы снять напряжение. Делайте их, помня об этом. Затем добавьте повороты с «гармошкой».

Повороты с «гармошкой»

Помните ли вы движения, используемые при игре на гармошке? Изобразите эту игру. Мягко сожмите пальцы рук и попеременно то широко разводите руки в стороны, то сводите их вместе. Попеременно направляйте кончик своего носа то на одну руку, когда она уходит в сторону и возвращается назад, то на другую. Напевайте про себя какую-нибудь мелодию, как будто вы на самом деле играете на гармошке.

Упражнение с алфавитом

Вспоминание какой-нибудь формы помогает зрению. Вспомните алфавит, состоящий из прописных букв. Теперь «нарисуйте» носом в воздухе прописную букву «Д», не снимая своих ладоней с глаз. Мысленно проколите дырочки в вершине буквы «Д» и кончиках ее основания. Нарисуйте букву «Е». Проколите дырочки в каждой точке пересечения линий, образующих эту букву: наверху, посередине и у основания. Проколите дырочки и на кончиках отростков этой буквы. Пройдитесь так по всему алфавиту, и вы убедитесь, что это не только приятное, но и весьма полезное упражнение на развитие мысленного представления форм.

Эти простые рекомендации по релаксации просты для повторения и безвредны. В большинстве случаев они очень эффектны. Как минимум, следование им не будет вам ничего стоить, и они с лихвой окупят ваши труды.опубликовано econet

©Маргарет Дарст Корбетт

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