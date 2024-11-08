Изометрические упражнения от боли шее и головной боли

✅Начальный комплекс упражнений при болях в шее, некоторых видах головных болей и профилактики болей при длительной работе в положении сидя.

Если вас беспокоит боль в шее, головная боль и вы много работаете в сидячем положении, изометрические упражнения из нашей статьи помогут чувствовать себя лучше. Повторять упражнения по 2 раза. Выполнять на вдохе, задерживая дыхание, длительность – считать до 10, затем выдох и расслабление.

Изометрические упражнения для шейного отдела

Длительность расслабления – считать до 5. Комплекс делается 2 раза в день. Позже можно расширить. На выполнение комплекса нужно 2-3 минуты. Важно не переусердствовать, т.к. вместо необходимого расслабления мышц, получите спазм мышц.

Общее для этой группы упражнений – движения головой не производятся, голова остается с среднем положении.

Лучше выполнять сидя на стуле с подлокотниками перед столом. Подлокотники и стол используются как опора для рук. Если стул снабжен специальным приспособлением (например, валиком) для поясницы, то это еще удобней

1. Вводное упражнение.

Спина опирается на спинку стула, предплечья лежат на подлокотниках. Мышцы максимально расслаблены.

Вдох – задержка дыхания – предплечья сильно давят на подлокотники – стараетесь напрячь все мышцы шеи и плечевого пояса- счет до 10 – выдох полное расслабление – счет до 5.

2. Иммитация наклона кзади.

Сплетаете пальцы рук – укладываете ладони со сплетенными пальцами на затылок – вдох – задержка дыхания – начинаете давить затылком на сопротивляющиеся давлению ладони, как будто хотите наклонить голову кзади, достать затылком до шеи, но движение головой не производится, только напрягаются мышцы, наклоняющие голову кзади – считаете до 10 – выдох – расслабление – руки на подлокотники – считаете до 5.

Подвиньтесь ближе к столу, чтобы руки лежали на столе. Спина немного наклонена в направлении к столу.

3. Иммитация наклона кпереди.

Локти согнутых рук устанавливаете на стол – ладони свертывются в кулаки, которые торцами прислоняются ко лбу - вдох –задержка дыхания – начинаете давить лбом на сопротивляющиеся давлению кулаки, как будто хотите наклонить голову кпереди, достать подбородком до горла, но движение головой не производится, только напрягаются мышцы, наклоняющие голову кпереди – считаете до 10 – выдох – расслабление – считаете до 5.

4. Иммитация наклона вправо.

Левая рука свободно лежит на столе - правая рука согнута, опирается локтем на стол, а ладонь устанавливается на правую боковую область черепа - вдох –задержка дыхания – начинаете давить головой на сопротивляющуюся давлению ладонь, как будто хотите наклонить голову вправо, достать ухом до правого плеча, но движение головой не производится, только напрягаются мышцы, наклоняющие голову к правому плечу – считаете до 10 – выдох – расслабление – считаете до 5.

5. Иммитация наклона влево.

Правая рука свободно лежит на столе - левая рука согнута, опирается локтем на стол, а ладонь устанавливается на левую боковую область черепа - вдох –задержка дыхания – начинаете давить головой на сопротивляющуюся давлению ладонь, как будто хотите наклонить голову влево, достать ухом до левого плеча, но движение головой не производится, только напрягаются мышцы, наклоняющие голову к левому плечу – считаете до 10 – выдох – расслабление – считаете до 5.

6. Иммитация поворота вправо.

Левая рука свободно лежит на столе - правая рука согнута, опирается локтем на стол, а ладонь,, свернутая в кулак, устанавливается на правую боковую часть нижней челюсти - вдох –задержка дыхания – начинаете давить головой на сопротивляющуюся давлению руку, как будто хотите повернуть голову вправо, достать подбородком до правого плеча, но движение головой не производится, только напрягаются мышцы, поворачивающие голову к правому плечу – считаете до 10 – выдох – расслабление – считаете до 5.

7. Иммитация поворота влево.

Правая рука свободно лежит на столе - левая рука согнута, опирается локтем на стол, а ладонь, свернутая в кулак, устанавливается на левую боковую часть нижней челюсти - вдох –задержка дыхания – начинаете давить головой на сопротивляющуюся давлению руку, как будто хотите повернуть голову влево, достать подбородком до левого плеча, но движение головой не производится, только напрягаются мышцы, поворачивающие голову к левому плечу – считаете до 10 – выдох – расслабление – считаете до 5.

Если чувствуете, что удобней опираться локтями на подлокотники, а не на стол, можете использовать эту точку опоры. Зависит от индивидуальных особенностей человека.

Самолечение - боли в шее и головные боли, сопровождающиеся напряжением мышц шеи

Очень простое и эффективное упражнение.

Ладонь одной руки устанавливается на лоб, дыхание обычное, без задержек – начинаете давить лбом на сопротивляющуюся давлению ладонь, как будто хотите наклонить голову кпереди, достать подбородком до горла, но движение головой не производится, только напрягаются мышцы, наклоняющие голову кпереди, причем (очень важно!) давление не сильное, процентов 20 от максимально возможного. Ладонь второй руки охватывает и сжимает мышцы шеи. Считаете до 10. Затем расслабление. Через 1-2 минуты повторить упражнение.

Сжатие напряженных мышц шеи всегда болезненно. При удержании этого сжатия будете чувствовать, что боли уменьшаются.

В день выполнить это упражнение 3-4 раза. Можно в процессе сжатия мышц ослаблять и усиливать их захват, можно перемещаться на другие участки мышц, переходя даже в надлопаточную область. Как результат должно наступить расслабление спазмированных мышц и ослабление болей.опубликовано econet

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