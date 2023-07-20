Как избавиться от храпа: несколько дельных советов

Храп – это звуки, издаваемые мягкими тканями ротоглотки во время дыхания, когда через них проходят потоки воздуха. Появление такого звука обусловлено ослабленными мышцами ротоглотки, уменьшением ее диаметра вследствие давления окружающих тканей или отека. Уменьшить шум или полностью ликвидировать его помогут простые упражнения.

Согласно данным статистики, храп наблюдается практически у 30% взрослого населения и с каждым годом этот показатель растет. Большинство людей воспринимают храп как некую физиологическую особенность, но на самом деле при желании от него можно избавиться. Особенно это стоит сделать, если громкий звук мешает уснуть окружающим.

Как бороться с храпом

Эффективные упражнения от храпа

Чтобы повысить упругость лицевых мышц, избежать провисания неба и появления храпа, каждый день нужно выполнять следующие упражнения

Тренировать заднюю горловую стенку путем произношения долгих гласных звуков «мооо», «мэээ», «миии», «мууу» . Повторить десять раз.

. Повторить десять раз. Произносить сочетание «нг» и не меняя тональности раскрыть заднюю горловую стенку, открыв рот как можно шире, чтобы звук «нг» перешел в звук «а». Повторить десять раз.

Чтобы быстрее избавиться от храпа, необходимо сократить потребление алкогольных напитков, по возможности исключить прием снотворных или воспользоваться специальным пластырем для носа против храпа.

Если храп партнера мешает вам спать

В этом случае есть несколько вариантов решения проблемы. Вы можете воспользоваться берушами или просто спать в отдельной комнате. Также можно попросить партнера спать на боку, это исключит вероятность расслабления мягких тканей ротоглотки и появления неприятного звука.

Храп не всегда является чем-то безобидным, иногда это признак серьезного заболевания. Поэтому если храпите вы или ваш партнер, консультация врача не помешает. Лечением храпа занимается отоларинголог.опубликовано econet

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