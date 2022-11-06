Как избавиться от лишнего веса? Показывает доктор Бубновский

Избавиться от ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА, не навредив своему организму, помогут не чудодейственные таблетки и диеты, а физические УПРАЖНЕНИЯ, ну и рациональное питание, конечно же. Доктор Бубновский всегда обращает внимание на то, что упражнения нужно делать для каждого из 3 "этажей" нашего тела. А какие это упражнения - читайте в нашей статье.

"Жировая ткань - это орган, живущий в нашем теле, - говорит доктор Бубновский. - И живет этот орган за счет тела, за счет крови. Жировая ткань имеет больше кровеносных сосудов, чем мышечная. Мышцы качают кровь, а жир ее забирает". Ожирение - это не столько избыточный вес, сколько преобладание жировой массы над мышечной.

Упражнения для похудения от доктора Бубновского

Результат этого, как правило, - возникновение нарушений питания мышц и сердца, сосудов мозга, заплывают жиром органы. И если жира очень много, он заполняет все протоки. Человек становится не мобилен, ему тяжело передвигаться и заниматься любой активной деятельностью.

От последствий избыточного веса и ожирения умирает больше людей, чем от аномально низкой массы тела - так утверждает Всемирная организация здравоохранения. Основная причина ожирения - энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетические затраты организма.

"Меня часто спрашивают, - продолжает доктор Бубновский, - почему при жировой избыточной ткани возникает артроз суставов?" Многие, чтобы похудеть, начинают бегать. Но чем больше жировой ткани, тем меньше работает мышц и сосудов. Жировая ткань лишена функции амортизации.

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И при беге нагрузка ложится непосредственно на кости. Бегать людям с ожирением не стоит еще и потому, что у них слабые, нетренированные мышцы, слабые связки, слабый позвоночник.

Бег отличается от ходьбы наличием фазы "полета" - человек каждый шаг подпрыгивает в воздух, а при приземлении ударяются сустав о сустав. То есть, нагрузка ложится непосредственно на суставы. В результате после 2-3 попыток побегать могут появиться боли в суставах и в спине.

И помогут в этой ситуации избавиться от избыточного веса , не навредив своему организму, не чудодейственные таблетки и диеты, а физические упражнения, ну и рациональное питание, конечно же. Доктор Бубновский всегда обращает внимание на то, что упражнения нужно делать для каждого из 3 "этажей" нашего тела.

Важны, по мнению Бубновского, для борьбы с лишним весом не сами по себе упражнения, а большое количество повторов их. Не 10 раз повторите упражнение, а 100. За один раз, конечно же, сложно сделать столько. Поэтому набирайте повторы в течение занятия, делая краткие перерывы для отдыха.

Или набирайте нужное количество в течение дня. Если и так не получается, делайте столько, сколько можете. Но всегда работайте до отказа : не можете уже, но через силу выполните еще 3 раза - пойдет пот, включится метаболизм.

Упражнение для 1 "этажа" тела. Простые приседания.

Подходите к неподвижной опоре. Беретесь за нее, выпрямляете руки и начинаете приседать для начала не ниже колена : голень и бедро составляют прямой угол. На вдохе приседаем, на выдохе выпрямляемся.

Неподвижная опора снимает нагрузку веса тела. Мы фактически висим на руках - работают одни ноги в безопасном режиме. Сделали 10 приседаний, встряхнули ноги, глотнули воды, снова сделали 10 приседаний. Делайте 3-4 серии, потом 6-8.

Последние серии будут даваться очень тяжело. Терпите. Набирайте 100 приседаний за день.

Упражнение для 2 этажа тела. Для мышц брюшного пресса.

Садимся на низкую скамью, беремся за нее крепко руками и начинаем поднимать ноги, не опуская пятки на пол. Старайтесь тело притягивать к ногам. Выдох - подняли ноги, вдох - опустили.

Опустили ноги после 10-ти подъемов, встряхнули, выпили воды, снова сделали 10 подъемов. На 10-ом задержите тело в крайнем верхнем положении и опустите. Внешне упражнение простое.

Но при большом числе повторений ноги может свести судорогой. Этого не произойдет, если перед вторым упражнением вы сделали первое: полуприседы. Может сводить и мышцы живота. Это не страшно, научитесь преодолевать "не могу".

Упражнение для 3 "этажа" тела. Отжимания.

От ожирения молочных желез, у женщин, от ожирения спины у женщин и мужчин. Делает сильнее руки, сердце, улучшает дыхание. Без хорошо развитых верхних мышц туловища голова недополучает крови.

Упираемся руками на скамейку. Руки на удобном расстоянии. Выпрямляем тело. Если вам тяжело отжиматься из такого положения, опустите ноги на колени и начинайте отжиматься, просто сгибая руки в локтях. Старайтесь при этом, чтобы грудь касалась скамейки.

Согнули руки - вдох, выпрямили - выдох. Количество повторов то же : 10 по 10. И вы начнете избавляться от лишнего веса, от жира, который заполняет верхний этаж туловища : сердце, легкие, головной мозг, щитовидную железу, руки.опубликовано econet.ru.

Автор Сергей Бубновский

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