Как навсегда забыть о гипертонии: упражнения доктора Шишонина

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В статье доктор Александр Шишонин покажет какие упражнения необходимо выполнять, чтобы нормализовать давление.

Упражнения для лечения гипертонии

Назначение разминки

Усиление кровотока в дельтовидных, трапециевидных мышцах и мышцах между лопаток. Это позволит выполнять основные упражнения комплекса с максимальной эффективностью.

Исходное положение.

Разминка и все упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.

Обратите внимание! Спина ни в коем случае не должна опираться на спинку стула, иначе нарушится архитектура движений, и упражнения НЕ принесут желаемого результата.

Порядок выполнения

Разминка включает 3 базовых упражнения. Все упражнения выполняются с использование гантелей. На начальном этапе лучше использовать детские гантели. В дальнейшем вес гантелей можно увеличить.

Упражнение 1

1. Голову выдвигаем вперед.

2. Поднимает руки в стороны до горизонтали.

3. Опускаем руки в исходное положение.

Упражнение выполняется столько раз, сколько хватит сил, — мышцы должны начать «гореть» и болеть. Возвращаемся в исходное положение и отдыхаем 1-3 минуты, чтобы мышцы расслабились.

Упражнение 2

1. Голову выдвигаем вперед.

2. Поворачиваем правое плечо вперед.

3. Поднимает руки наискосок до горизонтали.

4. Опускаем руки в исходное положение.

5. Возвращаем плечо в исходное положение.

Упражнение выполняется столько раз, сколько хватит сил. Отдыхаем 1-3 минуты.

Делаем все тоже самое, но вперед теперь поворачиваем левое плечо. Отдыхаем 1-3 минуты.

Упражнение 3

1.Голову выдвигаем вперед.

2. Поднимает руки перед собой (вперед) до горизонтали.

3. Опускаем руки в исходное положение.

4. Возвращаем голову назад в исходное положение.

Упражнение выполняется столько раз, сколько хватит сил. Отдыхаем 1-3 минуты.

Обратите внимание! Каждое упражнение выполняется по одному подходу, но движения выполнять столько раз на сколько хватит сил.

На этом базовая разминка закончена. Переходим к лечебной части гимнастики. Научимся самостоятельно выполнять базовый вариант первого упражнения, которое называется «Факир».

Упражнение «ФАКИР»

Назначение упражнения.

Упражнение «Факир» предназначено для проработки мышц грудного отдела и глубоких мышц шеи.

Исходное положение.

Упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.

Порядок выполнения

1. Руки разводим в стороны под 90 градусов и поворачиваем ладонями вверх.

2. Сводим ладони над головой. Локти в стороны. Ладонями сильно надавливаем друг на друга.

3. Поворачиваем голову влево и удерживаем такое положение от 5 до 15 секунд.

Обратите внимание! Вы должны почувствовать напряжение в грудном отделе и под затылком. Обязательно сконцентрируйтесь на этих ощущениях, чтобы добиться от упражнения максимального результата.

Завершение упражнения

Упражнение завершаем строго в обратном порядке.

1. Возвращаем голову в исходное положение. Лицо смотрит вперед.

2. Возвращаем руки в исходное положение. Обе руки опущены вдоль тела.

Выполняем упражнение в другую сторону.

1. Руки разводим в стороны под 90 градусов и поворачиваем ладонями вверх.

2. Сводим ладони над головой.

3. Поворачиваем голову вправо и удерживаем такое положение от 5 до 15 секунд. 4. Возвращаемся в исходное положение в обратном порядке, — сначала голова, потом руки.

Обратите внимание! Упражнение выполняется от 5 до 10 раз, в зависимости от Вашего физического состояния. Между упражнениями обязательно расслабляйтесь в течение 30 секунд.

Упражнение «Гусь»

Назначение Упражнения.

Упражнение «Гусь» предназначено для повышения эластичности и гибкости шеи. При этом прорабатываются глубокие мышцы, которые могут сдавливать сосуды, артерии и нервы.

Проработка глубоких мышц ведет к нормализации кровотока в сосудах и предотвращению зажима нервов.

Данное упражнение является наиболее эффективным из всего комплекса. Тем не менее, ограничиваться лишь его выполнением не стоит. Ощутимых результатов можно добиться лишь при выполнении всех упражнений методики.

Исходное положение.

Разминка и все упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.

Обратите внимание! Спина ни в коем случае не должна опираться на спинку стула, иначе нарушится архитектура движений, и упражнения НЕ принесут желаемого результата.

Порядок выполнения

1. Максимально выдвигаем голову вперед. Лицо смотрит прямо и не должно наклоняться.

2. Поворачиваем голову вправо и тянемся кончиком носа к подмышке.

3. Тянемся до возникновения напряжения под затылком.

Обратите внимание! Вы должны почувствовать напряжение под затылком. Обязательно сконцентрируйтесь на этом ощущении, чтобы добиться от упражнения максимальной проработки глубоких мышц.

Завершение упражнения

Упражнение завершаем строго в обратном порядке с соблюдением траектории движения.

1. Поворачиваем голову, чтобы лицо смотрело вперед.

2. Возвращаем голову назад в исходное положение.

Выполняем упражнение в другую сторону.

1. Максимально выдвигаем голову вперед.

2. Поворачиваем голову влево и тянемся кончиком носа к подмышке.

3. Тянемся до возникновения напряжения под затылком.

4. Возвращаемся в исходное положение в обратном порядке.

Обратите внимание! Упражнение не надо выполнять по несколько раз в каждую сторону. Достаточно выполнить упражнение один раз в одну сторону и один раз в другую.

Упражнение «Рамка»

Назначение Упражнения.

Упражнение «Рамка» предназначено для проработки лестничные мышцы шеи.

Перенапряжение лестничных мышц ведет к неправильной осанке, т.е. эти мышцы как бы тянут человека вниз. В этом случае, даже при идеальной проработке всех остальных мышц шеи, человек не может добиться прямой осанки и правильного положения шейных позвонков.

Упражнение «Рамка» снимает внутреннее напряжение лестничных мышц, благодаря чему Ваша осанка выпрямится.

Исходное положение.

Разминка и все упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.

Обратите внимание! Спина ни в коем случае не должна опираться на спинку стула, иначе нарушится архитектура движений, и упражнения НЕ принесут желаемого результата.

Порядок выполнения

1. Поднимаем левую руку и упираем в правое плечо таким образом, чтобы рука поднялась под 90 градусов (была параллельна полу), а локоть смотрел строго вперед.

2. Поворачиваем голову в лево. Упираемся подбородком в левое плечо.

3. Одновременно давим рукой на правое плечо, а подбородком на левое. В таком положении удерживаем напряжение 5, 10, 15 секунд, в зависимости от Вашего физического состояния. При этом концентрируем свое внимание на напряжении в лестничных мышцах.

Обратите внимание! Вы должны почувствовать напряжение в лестничных мышцах и обязательно сконцентрироваться на этом ощущении, чтобы добиться от упражнения желаемого результата.

Завершение упражнения

Упражнение завершаем строго в обратном порядке.

1. Возвращаем голову в исходное положение. Лицо смотрит вперед.

2. Возвращаем руку в исходное положение. Левая рука опущена вдоль тела.

Выполняем упражнение в другую сторону

1. Упираемся правой рукой в левое плечо.

2. Поворачиваем голову вправо и упираемся подбородком в правое плечо.

3. Удерживаем напряжение, не забывая про концентрацию внимания.

4. Возвращаемся в исходное положение в обратном порядке, — сначала голова, потом рука.

Обратите внимание! Упражнение не надо выполнять по несколько раз в каждую сторону. Достаточно выполнить упражнение один раз в одну сторону и один раз в другую.

Упражнение «Дерево»

Назначение Упражнения.

Упражнение «Дерево» предназначено для проработки всех позвонков, начиная от затылка и заканчивая копчиком.

Это очень важно, т.к. позвоночник является единым целым, и проработка одного лишь шейного отдела даст значительно меньший лечебный результат.

Исходное положение.

Разминка и все упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.

Обратите внимание! Спина ни в коем случае не должна опираться на спинку стула, иначе нарушится архитектура движений, и упражнения НЕ принесут желаемого результата.

Порядок выполнения

1. Разводим руки в стороны и поднимаем их над головой.

2. Соединяем кончики пальцев обеих рук, так чтобы ладошки смотрели вверх и были параллельны полу. Можете представить себе, что Вы поддерживаете потолок. Старайтесь не сгибать руки в локтях.

3. Максимально выдвигаем голову вперед. Не надо наклонять лицо. В таком положении возникает напряжение от первого позвонка и до самого копчика.

4. Удерживаем напряжение 10-15 секунд, в зависимости от Вашего физического состояния. При этом концентрируем свое внимание на напряжении, возникшем в позвоночнике.

Обратите внимание! Вы должны почувствовать напряжение в позвоночнике и обязательно сконцентрироваться на нем, чтобы добиться проработки каждого позвонка.

Завершение упражнения

Упражнение завершаем строго в обратном порядке.

1. Возвращаем голову в исходное положение. Лицо смотрит вперед.

2. Возвращаем руки через стороны в исходное положение.

Обратите внимание! Упражнение выполняется от 5 до 10 раз, в зависимости от Вашего физического состояния. Между упражнениями обязательно расслабляйтесь в течение 30 секунд.

Упражнение «Взгляд в небо»

Назначение Упражнения.

Упражнение «Взгляд в небо» предназначено для проработки подзатылочной группы мышц, которые крепятся к первому и второму позвонкам. Данные мышцы очень мелкие и их проработка достаточно сложна.

Важность проработки этих мышц заключается в коварности первого позвонка. Из всех позвонков шейного отдела он является самым подвижным и его нестабильность крайне сложно устранить.

Упражнение «Взгляд в небо» значительно снижает опасность возникновения нестабильности в первом позвонке, а соответственно и опасность нарушения кровотока к головному мозгу.

Исходное положение.

Разминка и все упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.

Обратите внимание! Спина ни в коем случае не должна опираться на спинку стула, иначе нарушится архитектура движений, и упражнения НЕ принесут желаемого результата.

Порядок выполнения

1. Поворачиваем голову до упора в правую сторону.

2. Пытаемся поднять голову вверх. При этом напрягается подзатылочная группа мышц.

3. Удерживаем напряжение 10-15 секунд, в зависимости от Вашего физического состояния. При этом концентрируем свое внимание на напряжении, возникшем в подзатылочной области.

Обратите внимание! Вы должны почувствовать напряжение в подзатылочной области и обязательно сконцентрироваться на нем, чтобы добиться проработки подзатылочной группы мышц.

4. Расслабляемся и поворачиваем голову до упора в левую сторону.

5. Пытаемся поднять голову вверх, до возникновения напряжения.

6. Удерживаем напряжение 10-15 секунд.

Завершение упражнения

Упражнение завершаем строго в обратном порядке.

1. Опускаем голову, не поворачивая вперед.

2. Возвращаем голову в исходное положение. Лицо смотрит вперед

Обратите внимание! Упражнение не надо выполнять по несколько раз в каждую сторону. Достаточно выполнить упражнение один раз в одну сторону и один раз в другую.опубликовано econet

Автор доктор Александр Шишонин

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