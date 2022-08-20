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Как похудеть в ногах: 5 простых упражнений

Источник: superfit.me 20 августа 2022 6378
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Предлагаем вам попробовать 5 упражнений для ног, которые можно регулярно делать дома.

Как похудеть в ногах: 5 простых упражнений

Если ваша цель — стройные и подтянутые ноги, то одних приседаний и выпадов будет маловато. Нужно подключить самые эффективные упражнения, которые обеспечат красивый рельеф, но не перекачают, например, квадрицепс бедра. Перед тренировкой хорошо разогрейтесь, а затем приступайте к основной тренировке.

Тренировка для ног

1. Отведение ноги назад

Станьте прямо, согните колено и поднимите его вверх. Из этого положения корпус наклоните вниз, согнутую ногу выпрямите и отведите назад, а опорную согните в колене, руки при этом вытяните вперед. Затем вернитесь в исходное положение.

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Как похудеть в ногах: 5 простых упражнений

Сделайте по 7 раз для каждой стороны.

2. Двойные выпады

Станьте прямо, руки держите на поясе. Сделайте выпад назад правой ногой, затем заступите правой ногой за левую и снова сделайте выпад. Это считается одним повторением.

Как похудеть в ногах: 5 простых упражнений

Сделайте по 10 раз для каждой стороны.

3. Лягание осла

Станьте на четвереньки, руками упритесь в пол. На выдохе поднимите согнутую ногу вверх, напрягая при этом ягодицы. Спину держите прямой, а пресс напряженным.

Как похудеть в ногах: 5 простых упражнений

Сделайте по 10 раз для каждой стороны.

4. Отведение колена + разгибание

Станьте на четвереньки, руками упритесь в пол. Следите за тем, чтобы ладони были строго под плечами, а спина прямая. Из этого положения поднимите колено вверх так, чтобы бедро было параллельно полу, а затем разогните ногу. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.

Как похудеть в ногах: 5 простых упражнений

Выполните по 10 раз для каждой ноги.

5. Подъемы колена в мостике

Лягте на коврик, согните колени и упритесь стопами в пол. Поднимите таз так, чтобы тело образовало прямую линию. Напрягите ягодицы и пресс. Поочередно поднимайте колени вверх, не опуская таз.

Как похудеть в ногах: 5 простых упражнений

Сделайте по 20 повторений.

Чередуйте эти упражнения с тренировкой для спины и ягодиц, и вы быстро придете в форму. опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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