Как правильно растягивать икроножную мышцу

От состояния икроножной мышцы зависит то, насколько хорошо сгибается стопа в голеностопном и коленном суставах. Эта мышца склонна к судорогам, она может воспалиться из-за интенсивных тренировок. Кроме того, икроножная мышца в 90 % случаев бывает укороченной. Как правильно растягивать данную мышцу?

Икроножная мышца - это поверхностный мускул, расположенный в задней нижней зоне ноги. Она ответственна за функциональную подвижность ноги от колена до пятки, а точнее - при сгибании стопы в голеностопе и сгибание ноги в коленном суставе.

Растягиваем икроножную мышцу

Икроножная мышца «отвечает» за бег, прыжки и прочие движения ноги, в меньшей мере она задействована при ходьбе и в положении стоя.

Икроножная мышца имеет ярко выраженную склонность к судорогам (непроизвольным сокращениям), которые могут быть довольно болезненными и продолжаются примерно несколько минут. Интенсивные сгибания лодыжки могут травмировать мышцу. Также икроножная мышца может воспалиться из-за, например, чрезмерно активных тренировок.

Растяжка икроножных мышц

Икроножная мышца примерно в 90 % случаев бывает укороченной. Мы наблюдаем это состояние из-за того, что у человека слабая мышца ягодицы или недостаточное разгибание стопы в процессе ходьбы.

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Чем чревато состояние, когда икроножная мышца укорочена? В этом случае центр тяжести тела смещается вперед, и рефлекторно ослабевают мышцы-разгибатели.

Растяжка икроножных мышц может оказаться полезной после спортивной тренировки. Если вы какое-то время бегали, прыгали на скакалке, напрягали икроножные мышцы, то по окончании тренировки их очень полезно растянуть и расслабить с целью возвратить им нормальную функциональную длину.

Растяжка указанных мышц должна стать таким же непременным «ритуалом», как разминка перед физической нагрузкой, когда мускулатура, суставы и сердечно-сосудистая система подготавливаются к тренировке.

Не стоит пренебрегать этим упражнением для растяжки икроножной мышцы.

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Как грамотно растягивать икроножную мышцу

Исходное положение: стоя, руками делается упор на вертикальную поверхность (стену). Одна нога прямая в колене, другая выставлена вперед, будто вы собираетесь сделать шаг. В области икры ощущается растяжение. Выполняем упражнение до тех пор, пока в наиболее крайнем положении не возникнет чувство натяжения в икре. На это вам может потребоваться от двух до трех недель.опубликовано econet

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