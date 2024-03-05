Кисетные морщины: Как не превратить губы в завязанный мешочек

Спустя пару месяцев регулярного использования приемов из этой статьи, вы сможете убедиться: даже выраженные КИСЕТНЫЕ МОРЩИНЫ могут уменьшиться по своей глубине. А мелкие вполне могут исчезнуть. Но это требует труда, целеустремленности и уверенности в своих действиях.

Вам тоже не нравятся вертикальные тонкие морщинки над верхней губой? А знаете, как избежать их появления или значительно уменьшить глубину? Думаете, сейчас вас ожидают изъезженные советы из серии "поделайте увлажняющую масочку", "с утра протираем кубиком льда" и т.д.? Такой банальщины здесь вы не найдете!

Как избавиться от кисетных морщин

Однако и чудесной пилюли я вам не предложу. И тем более не порекомендую пойти и "заколоться" инъекциями ботулинотоксина или филлерами. Наоборот! Вас ожидает разоблачение инъекционных процедур и разбор главных причин образования морщин. А также - действительно эффективные способы профилактики кисетных морщин.

Те же, кто не ленив и обладает достаточным терпением, спустя пару месяцев регулярного использования приемов из этой статьи, сможет убедиться: даже выраженные кисетные морщины могут уменьшиться по своей глубине. А мелкие вполне могут исчезнуть. Но это требует труда, целеустремленности и уверенности в своих действиях.

Готовы? Поехали!

Кисетные морщины. Почему образуются

Мы привыкли думать, что морщины - это исключительно следствие старения кожи. Верны ли наши обывательские догадки?

В этом видео по полочкам разбираются истинные причины образования кисетных морщин.

Кратко резюмирую то, о чем говорится видео. А также добавлю те причины, которые не были упомянуты.

1. Резорбция костной ткани.

Что это такое? Это - постепенное разрушение костной ткани, которое приводит к остеопорозу, снижению прочности и утрате былого объема.

Как такой процесс отражается на лице? Самым непосредственным образом. Например, возрастное расширение глазниц приводит к тому, что кожа вокруг глаз сморщивается, углубляются носослезные борозды, становятся больше "мешки" под глазами.

С годами меняется и позиция костей верхней челюсти: она смещается назад (при взгляде в профиль), даже если все зубы на месте. Ученые уже доказали, что в первую очередь резорбция затрагивает именно верхнюю челюсть. А это - привет, кисетные морщины и углубление носогубных складок. Нижняя челюсть при этом, наоборот, выдвигается вперед, подбородок начинает выпирать вверх, формируя горизонтальную складку ниже губы.

Наглядная иллюстрация процесса по годам:

Этот процесс можно замедлить! Подробнее - в приемах, о которых расскажу в 3 параграфе.

2. Гипер- и гипотонус мимических мышц вокруг рта.

Лицевые мышцы лица, в отличие от телесных, обычно только одним концом крепятся к кости. А другим внедряются в дерму. Теперь представьте, что происходит, если мышца постоянно находится в гипертонусе, то есть напряжена и спазмирована. Что будет? Да, кожа будет регулярно в стянутом состоянии в том месте, где мышца к ней крепится изнутри.

При гипотонусе (вялости, дряблости мышцы) кожа провисает и утрачивает свою эластичность.

Какие выводы следуют?

Прежде, чем увлажнять и питать кожу, а также пытаться вернуть ей эластичность, нужно устранять основные причины. Мышцы лица, в отличие от костей, хорошо поддаются коррекции при массажах. Заметьте, я не говорю о гимнастике! Тренировать мышцы лица - противоестественно для организма. Мимические мышцы, в отличие от телесных, не нуждаются в таких тренировках. Наша задача: научиться расслаблять мышцы лица, не допускать их спазмов и поддерживать эластичность.

Какая мышца в первую очередь влияет на образование кисетных морщин? Не поверите, но она так и называется: кисетная! Второе ее название - круговая.

А теперь обратите внимание, какие мышцы вплетаются в кисетную:

малая скуловая (мышца смеха);

большая скуловая;

поверхностная (поднимающая верхнюю губу);

мышца, поднимающая верхнюю губу и крылья носа;

мышца, поднимающая угол рта (глубокая);

мышца, опускающая перегородку носа.

И что это означает? То, что гипертонус (спазм) любой из этих мышц будет влиять на круговую и держать ее в постоянном состоянии приподнятости. А это и формирует пресловутые кисетные морщины.

Вот почему наша цель - научиться расслаблять все мышцы лица.

Кисетные морщины. Что не работает против них и даже усугубляет ситуацию

Гимнастика для рта

Неужели коже и так мало влияния от ежедневных эмоций?

Можно ли проводить аналогию между мышцами лица и мышцами тела? Когда первые вплетаются непосредственно в кожу одним концом и гораздо менее объемные, а вторые - крупные, поддерживающие размашистые движения и рассчитанные на силовые нагрузки.

Природой предусмотрено, чтобы человек постоянно находился в тонусе и сочетал физические нагрузки с разумным подходом: в отличие от диких животных человек - гораздо слабее, поэтому задействует не только свою силу, но и хитрость, расчеты. Грубо говоря, люди способы добывать себе пропитание не только охотой, но и выращивать растительную пищу, искать и собирать плоды, благодаря термической обработке превращать сырое блюдо в более усвояемое.

При этом никакой природой не предусмотрено, чтобы мы "качали" мимические мышцы. Они для этого не предназначены. Мало того, чем больше мы "качаем" лицо, тем больший стресс оно получает. И снова привет спазмам, болевым ощущениям, нервным тикам. Про морщины и говорить не приходится.

Инъекции ботулинотоксина.

Да еще и такой молодой девушке...

Ботулинотоксин на время блокирует нервные окончания. И мышца просто не получает импульса к сокращению. Казалось бы, это хорошо: мышца расслабляется, и морщина над ней разглаживается. Однако такие инъекции - палка о двух концах. Мышца становится с каждым разом все более дряблой.

Инъекции ботулинотоксина нужно повторять через несколько месяцев, как только организм "вырастит" новые нервные окончания, которые опять будут передавать импульсы мышцам. И так - до бесконечности. Найдется ли женщина, которая искренне верит (зная все тонкости процессов), что бесконечные попытки организма вернуть нервам нормальную жизнь - безопасны? И что происходит с тонкими мимическими мышцами раз за разом? Через несколько лет обвисание становится настолько очевидным, что приходится прибегать к еще более радикальным мерам.

Кисетные морщины. Какие способы против них эффективны

Массаж на расслабление мимических мышц.

Это - ключевое. Только при расслабленных мышцах кожа над ними будет разглаживаться.

В первую очередь научимся расслаблять круговую (кисетную) мышцу рта.

"Африканские губки". Вот такое смешное, но эффективное упражнение.

Видео достаточно длинное. Если кратко, то нужно положить указательные пальцы - над верхней губой, а большие пальцы - под нижней губой. И надавливать на кожу, прижимая ее вместе с мышцами к зубам. Так, чтобы губы слегка выпячивались. Повторять 6 раз каждый вечер.

Упражнение с пробкой.

Для выполнения этого упражнения нужна пробка от шампанского. Поставить ее нужно так, чтобы упиралась в сомкнутые зубы, а губы расположить сверху.

Честно скажу, что у меня этот прием не всегда получается. Потому что иногда приходится напрягать губы (иначе пробка вываливается), а это может образовать складки в коже. Но чем больше пробую, тем лучше получается.

Расслабление мимических мышц лица в целом.

Практически любой лимфодренажный массаж помогает расслаблять мышцы лица. В частности, японский Асахи:

Есть и общие приемы массажа, которые выложены в открытых источниках и не имеют авторства. Их и приведу в своей статье:

Перед началом массажа обязательно разогрейте ладони (можно просто растереть руки) и прижмите их к центру рта. Подержите так несколько секунд и мягким надавливающим движением разведите ладони в стороны к ушам.

Старайтесь при этом не растягивать уголки губ.

Теперь поместите кончики среднего и безымянного пальцев на боковые стенки носа ближе к уголкам глаз, подержите некоторое время. Почувствуйте, как кожа нагрелась. И теперь можно достаточно интенсивными круговыми движениями пройтись по боковым мышцам носа вверх и вниз.

Теперь откройте рот, ладони положите на щеки так, чтобы большие пальцы оказались за ушами, а все остальные - на висках. Ладони полностью перекрывают щечные мышцы. Дождитесь, когда кожа согреется и сама увлажнится. Теперь аккуратно разотрите щечные мышцы сверху вниз до самого низа челюсти.

Точечный массаж.

Очень люблю и доверяю рефлексотерапии. Массаж точек в нижней части лица помогает расслабить спазмированные мышцы и тонизировать слишком дряблые. Но для этого нужно не просто на кожу давить, а ощущать под кончиками пальцев податливость мышц. Чем чаще вы используете приемы точечного массажа, тем быстрее приходит понимание, насколько сильно нужно давить на биологически активную точку.

Формирование мимических привычек.

К сожалению, все приемы окажутся бессильны, если вы по-прежнему не избавились от привычки поджимать губы.

Привожу примеры привычек, которые провоцируют образование мимических морщин:

поджимание губ;

складывание губ трубочкой;

привычка сжимать и прикусывать губы.

Учитесь контролировать свое лицо. Каждый раз, когда поймаете себя за старой привычкой, сразу же расслабьте губы и рот в целом. Тут поможет одна японская хитрость: полностью расслабить проще, если кончик языка слегка касается нёба, а зубы - разжаты, губы при этом соединены без напряжения.

Добавлю сюда еще одну привычку: очень активная артикуляция. Она приводит к тому, что при слишком напряженном произнесении звуков кожа сморщивается гораздо сильнее. И, соответственно, заломы появляются раньше.

Отказ от курения и соломинок.

Кисетные морщины иногда называют морщинами курильщика. К сожалению, даже при самой хорошей генетике после 45 лет кисетные морщины у курильщиков все равно проявятся раньше, чем могли бы. А у некоторых поперечные морщинки над губой закладываются уже и в 30 лет.

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Всё дело - в позиции губ. Кисетные морщины образуются раньше времени и у тех, кто любит пить напитки через трубочку. Очень наглядная иллюстрация:

Работа с костями черепа.

Звучит страшно, но на самом деле есть массажи, которые задействуют не только мягкие ткани (кожу и мышцы), но и оказывают определенное влияние на кости. Разумеется, мы не можем двигать кости черепа руками. К тому же, это не безопасно! Довериться рукам проверенного специалиста - другое дело. Это, конечно, идеальный вариант.

А что делать тем, у кого нет возможности обратиться к такому замечательному специалисту? На самом деле, эта возможность сейчас есть преимущественно у москвичей, если рассматривать территорию России. Больше повезло живущим в Японии или в Корее. Потому что именно оттуда пришел массаж Коруги.

Но и тут есть хорошая новость: некоторые элементы массажа Коруги можно делать самостоятельно. Аккуратно и без фанатизма! При условии, что у вас не было черепно-мозговых травм, а также нет других противопоказаний. Консультируйтесь с врачом!

Нормальный прикус и отсутствие проблем с зубами.

Потеря каждого зуба ускоряет резорбцию костных тканей. Это приводит к ускоренному отклонению верхней челюсти - внутрь, а нижней - вперед. Результат - на иллюстрации.

Массаж сухожильного шлема.

Не скажу, конечно, что подвижность нашего скальпа влияет на образование кисетных морщин так же сильно, как на образование складок на лбу. Но тем не менее. Если вам хочется очень устойчивого положительного результата, то каждый день массируйте волосистую часть головы хотя бы 3-5 минут. За это не только волосы скажут спасибо, но и головные боли будут преследовать всё реже и реже.

Попробуйте пошевелить кожу под волосами у ребенка - она ходит легко. А у человека в возрасте? Если он позволит, конечно. Кожа будет двигаться с трудом. А в особо запущенных случаях вообще не сможет сместиться.

Сухожильный шлем напрямую влияет на опущение тканей лица вниз. И на образование кисетных морщин в том числе, как отдаленное последствие.

Осанка и правильная позиция головы.

И снова повторяюсь о том, как важна осанка и состояние шеи, если мы хотим сохранить молодость лица. Кожа на нем - только отражение тех процессов, которые происходят гораздо глубже.

Можно ли при спазмированных мышцах шеи держать голову ровно? А при наличии "холки"/"вдовьего горбика"? А при отсутствии осанки? Ответ очевиден. Голова, которая постоянно находится в неестественном состоянии, вызывает напряжение в мышцах шеи. А они, в свою очередь, влияют на расположение мимических мышц. Вы видели лицо напряженного человека? У него в первую очередь зажат рот, спазмирована круговая мышца рта. Вот и еще одна причина, провоцирующая преждевременное образование кисетных морщин.

Рациональное питание для кожи и костей.

Помните о резорбции костной ткани? Как этого не допустить? Следим за рационом!

Витамин D.

Он помогает замедлить процессы резорбции костной ткани - основной из причин образования кисетных морщин.

В идеале мы должны получить этот витамин естественным путем: через полезные солнечные лучи и употребление жирной морской рыбы. Однако не каждому из нас повезло проживать в Норвегии или в регионе, где солнце радует своим появлением 365 дней в году. Кроме того, помимо своей пользы солнечное излучение вызывает фотостарение кожи.

Как найти баланс и решить вопрос с витамином D?

Самое лучшее - сдать анализ на его дефицит и в соответствии с полученными результатами получить у врача корректную дозировку ежедневного препарата. Такой анализ называется 25 (OH) D. Стоит эта услуга недешево: в СПб, например, от 1700 рублей без стоимости забора крови. Но, с другой стороны, бесконтрольный прием витамина D без назначения врача и анализа может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Одно из таких последствий - образование отложений кальция.

Омега-3.

Эта полиненасыщенная жирная кислота - один из главных "спонсоров" молодости кожи и всего организма в целом. К сожалению, получать такую ценную кислоту естественным путем в достаточном количестве очень сложно. Опять же, это надо ежедневно иметь на столе блюда из свежей морской рыбы, да еще и приготовленной нужным образом. Ешьте на здоровье! Но в большинстве случаев нужно принимать препараты с Омегой-3 дополнительно. Остальные "омеги" (6 и 9) можно легко получить с помощью орехов и растительных масел.

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Однако я обязана предупредить: даже прием биологически активных добавок лучше согласовывать с врачом и/или компетентным (!) нутрициологом.

Флавоноиды.

Они значительно замедляют процесс резорбции костной ткани. Не обязательно для этого принимать препараты. Но всегда, когда есть возможность получать какое-то вещество в его естественном природном виде, пользуйтесь этим! Лидеры по содержанию биофлавоноидов - зеленый чай (рекордсмен!) и черноплодная рябина (Осторожно гипотоникам! Давление может понизиться до потери сознания!). Также биофлавоноиды в достаточном количестве содержатся в вишне и черешне, но очень многое зависит от сорта.

Кремний, бор, цинк, марганец, медь, витамины С, Е и К.

Именно эти минералы и витамины оказывают положительное влияние на состояние костей: замедляют процесс резорбции костной ткани. Я не буду подробно расписывать источники всех указанных элементов - эта информация легко находится в интернете по первому же запросу на каждое вещество. Но вы понимаете, насколько разнообразным должен быть ежедневный рацион и насколько жалко тратить силы организма на переваривание "пустых блюд" (имею в виду вредную пищу, которая только вызывает чувство пресыщения - тот же фастфуд, например).

Теперь вы догадываетесь, к чему я клоню? Да! Пока мы не перейдем постепенно на рациональное питание, всё остальное будет как автомобильная поездка на "ручнике": то есть машина, вроде бы, и едет, но непропорционально нашим усилиям. Вроде, и давим на газ, а скорость еле набирает. К тому же изнашиваются системы.

То же самое в нашем организме: можно изо всех сил пыжиться и делать массажи сутками напролет, однако отсутствие важных элементов в организме будет делать свое дело.

Конечно, мы все равно будем выглядеть лучше, если ежедневно занимаемся массажами для лица, делаем лимфодренажные приемы и ведем активный образ жизни (который, к слову, помогает вырабатывать в организме самостоятельно большинство витаминов). Однако если бы в крови было достаточно полезных микро- и макроэлементов, то результат был бы еще лучше! И быстрее проявился бы.

Глубокое увлажнение кожи и защита ее от солнца.

Ультрафиолетовое излучение - в основе фотостарения. Мода на загар пришла к нам не так уж давно: менее 50 лет назад. Но уже сейчас стремление получить золотистый оттенок кожи встречается все реже среди женщин, которые хотят как можно дольше сохранить свою молодость.

Использование защитных средств с SPF-фильтрами на самом деле актуально не только летом, а практически круглый год, если светит солнце.

Наглядный пример с двумя сестрами-двойняшками. Кто не умеет читать по-английски, все равно догадается, где изображена 71-летняя женщина, использующая защиту от солнца.

Если говорить о глубоком увлажнении кожи, то я имею в виду в первую очередь водный баланс (из расчета 30 мл на каждый кг тела в сутки), стакан теплой воды натощак и вообще употребление теплой воды вместо холодной.

Тейпирование.

Кинезиотейпы пришли к нам из спортивной медицины. Они в прямом смысле слова оттягивают кожу, помогая ускорить обменные процессы, снять болевые ощущения и... разгладить морщины! Тейпы - это не пластырь. Действие кинезиотейпа - гораздо интереснее. Он помогает мышце расслабиться, поэтому многие называют его альтернативой ботоксу.

Приобрести тейп можно в спортивном магазине. Стоимость одной катушки - от 120 рублей в зависимости от ширины и длины.опубликовано econet

Автор Анастасия П.

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