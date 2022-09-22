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Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

Источник: zen.yandex.ru 22 сентября 2022 5946
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Секреты сохранения хорошего зрения в любом возрасте. Эти простые техники помогут сберечь ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ: достаточно уделить себе время и заниматься регулярно.

Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

Предлагаю вам свою копилку различных техник, которыми начал со мной делиться еще мой отец - человек, которому в ранней юности прописали очки, но он решил пойти другим путем. Сейчас папе - 72 года. И у него нет и не было очков. Работал программистом, учителем физики и математики, сейчас на пенсии. Много читает, активно пользуется компьютером, регулярно проверяется у офтальмолога. И для всех этих действий пользуется только своими глазами. Без линз.

Копилка советов по сохранению отличного зрения

  • Индийская техника "Увидеть черное"
  • Горячие ладони
  • Китайский "Золотой петух стоит на одной ноге"
  • Даосская ходьба
  • Точечный массаж
  • Методика Уильяма Бейтса

Внимание! Данная статья - не пособие для самолечения. Консультируйтесь с врачом! В публикации - только меры для профилактики и повышения остроты зрения.

С детства пользуюсь секретами, которыми делился отец. А постепенно узнала и о других техниках. У всех моих детей - хорошее зрение (единица на каждый глаз). У старшего сына в возрасте 7 лет было обнаружено незначительное ухудшение зрения на один глаз. Однако сейчас ему 21 год и проблем со зрением нет.

Итак, вы готовы? Делюсь!

1. Индийская техника "Увидеть черное"

Сейчас я уже и не вспомню, откуда изначально узнала о ней. Потому что пользуюсь этим советом с юношеских лет. Встречала впоследствии во многих книгах.

На своем канале описала в нарративе (формат публикации для смартфонов):

Дайте глазам отдых прямо сейчас! Индийская техника на 5 минут

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Этот прием всегда дает мгновенный результат, если ваши глазки очень устали. Даже в случаях, когда кажется, что в них насыпали песка. Когда их уже жжет от мерцания монитора. Конечно, доводить до такого состояния глаза не стоит. Но бывают рабочие ситуации, требующие длительного чтения/работы с компьютером. И вот эта техника ОЧЕНЬ помогает расслабить глаза.

Как выполняется:

  • Сядьте удобно или лягте.
  • Закройте глаза.
  • Дополнительно накройте глаза ладонями.
  • И постарайтесь увидеть с закрытыми глазами сплошную черноту. Абсолютно сплошную.
  • Сделать это никак не удается: мелькают какие-то едва заметные белые, красноватые, желтоватые искорки. Не получается увидеть совершенно равномерный черный фон. Но нужно стараться по максимуму достичь желаемого эффекта.

В одном источнике я читала, что если человеку удастся со временем увидеть абсолютно черный и равномерный фон, без единого вкрапления даже серых оттенков, то любое зрение вернется к идеальному.

Хочу сказать, что несмотря на то, что я практикую эту технику более 2 десятков лет, я ни разу не смогла увидеть абсолютно черный фон. Все равно какие-то вкрапления появляются. Но! Справедливости ради: глаза мгновенно получают такой отдых, словно их промыли родниковой водой. И зрение не подводит.

Позднее в одной из книг я читала, как можно помочь себе увидеть совершенную черноту: выполнять это упражнение в темной комнате, плотно накрыть ладонями закрытые глаза и представлять что-то очень черное на фоне черной-черной скатерти. Я представляю черный куб на фоне черной атласной ткани.

2. Горячие ладони

Это - одна из техник, которой со мной поделился отец еще в детстве (моём, конечно). Больше нигде пока не встречала такого приема.

Когда вы чувствуете, что глаза устали, то быстро-быстро разотрите подушечки ладоней (нижнюю выпуклую часть) друг о друга. Закройте глаза и к закрытым векам приложите горячие подушечки ладоней. Подержите несколько секунд. Теперь мягко откройте глаза. И посмотрите вдаль.

Этот прием тоже помогает глазам расслабиться. Пользуюсь с детства. Хотя индийская техника "Увидеть черное" - более эффективна, но она занимает больше времени.

Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

3. Китайский "Золотой петух стоит на одной ноге"

Как выполняется упражнение:

  • Нужно встать, закрыть глаза и с закрытыми глазами поднять одну ногу, согнув ее в колене.
  • Стоять столько, сколько сможете.

Честно говоря, у большинства людей первый раз ограничивается буквально 10 секундами. Теперь то же самое - на другой ноге.

Несмотря на кажущуюся простоту и легкость выполнения этого упражнения, удержать равновесие на одной ноге с закрытыми глазами невероятно сложно! Я знаю людей, которые и секунды не выстояли. А сейчас могут стоять в течение минуты и даже дольше. Мой рекорд пока - это 120 секунд на левой.

Помимо того, что это упражнение очень благотворно влияет на здоровье в целом, оно еще и способствует повышению остроты зрения. Одна из читательниц написала тогда в комментарии, что поза "Золотого петуха на одной ноге" задействует ножные меридианы. В том числе и тот, который связан с нашими органами чувств, включая зрение.

Позднее я подробнее ознакомилась с полезным эффектом этого упражнения и с понятием меридианов. Пока не могу сказать, что достаточно глубоко изучила тему, но очевидно: выполнение стойки на одной ноге с закрытыми глазами положительно сказывается на зрении. Эффект заметен, конечно, не сразу: не через недельку/месяц, а постепенно вы станете замечать, как стали видеть более четко даже тем глазом, который был "отстающим". Обычно у человека нет абсолютной симметрии: у каждого из нас есть своя ведущая рука, нога, глаз и даже ноздря. Так вот выполнение этого упражнения позволяет улучшить показатели в том числе и "неведущего" глаза. У меня это - левый.

Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

4. Даосская ходьба

Как выполняется:

Просто встаем на колени и идем. Для улучшения зрения - с закрытыми глазами! Предварительно, конечно, нужно обезопасить пространство.

Когда вы начнете ходить на коленях с закрытыми глазами, то поймете, что сбиваетесь с траектории очень быстро. Вот почему так важно убедиться, что вы ни во что не ударитесь. Отклонение от прямой линии будет очень значительным сначала. Постепенно мозжечок натренируется, чувство внутреннего баланса улучшится, и вы заметите, как сможете сделать несколько шагов точно по одной линии.

Этот вид ходьбы не только полезен для здоровья и способствует долголетию, но и работает как отличное профилактическое средство от ухудшения зрения. Как и практически любое другое упражнение на сохранение баланса. Особенно с закрытыми глазами.

5. Точечный массаж

При всей моей любви к рефлексотерапии было бы странно не знать о точках, которые стимулируют глаза и повышают остроту зрения. Я использую нажатие пальцами на эти точки каждый день. Учитывая специфику работы, в моем случае такая профилактика - жизненно необходима. Делюсь и с вами!

В первую очередь, это - точки, расположенные непосредственно вокруг глаз:

Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

Рядом с внутренними уголками глаз ближе к переносице (на рисунке - цифра 3).

Под нижним веком примерно на одной линии с центром глаза (на рисунке - цифра 4).

На наружных уголках глаз. Точка Тун-цзы-ляо (на рисунке - цифра 5).

Рядом с кончиком брови (на рисунке - цифра 6).

Эти точки массируем подушечкой пальца в течение нескольких секунд. Я продвигаюсь по линии: сначала - точки у переносицы, затем - под нижним веком, потом - в наружных уголках и, наконец, у кончика брови.

Важно: никогда не давите сильно пальцами! Кожа вокруг глаз - очень тонкая, нежная и чувствительная. От силы нажатия эффект не усиливается. Самое главное - это регулярность. Массируйте эти точки ежедневно, и вы не только сохраните хорошее зрение, но и улучшите микроциркуляцию в тканях вокруг глаз. А это - профилактика морщин.
Точки вокруг глаз мы массируем с закрытыми глазами. Одновременно с двух сторон.
Другие полезные точки для улучшения и сохранения остроты зрения:

В самом центре мочки уха.

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Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

У основания черепа, на задней поверхности шеи.

Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

На расстоянии примерно в 3 сложенных пальца на внутренней стороне руки.

Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

6. Методика Уильяма Бейтса

Эту книгу я покупала почти в состоянии отчаяния в 2005 году, когда у старшего сына выявили падение зрения на одном из глаз. До сих пор не перестаю удивляться, как сама жизнь мне подарила такую удачу: с первого же раза прочитать именно то, что нужно!

Книга во многом перевернула мои представления о том, как сохранить зрение. С тех пор прошло почти 14 лет, а я до сих пор помню ключевые моменты.

Конечно, для написания статьи я не стала полагаться исключительно на свою память. И открыла книгу снова, а также не поленилась узнать некоторые факты из биографии автора.

Знакомьтесь: Уильям Горацио Бейтс

1860-1931 гг.

Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

Американский врач-офтальмолог. Разработал собственную систему немедикаментозного восстановления зрения. Его приемы подвергались критике коллег, а также некоторые моменты являются спорными и для современных офтальмологов. Однако по всему миру существуют центры, работающие по методу Бейтса. В России этим занимался Шичко, а в настоящее время - Жданов.

Сейчас, анализируя книгу, я уже могу базироваться не только на личных впечатлениях и ситуации со зрением у старшего сына, но и невольно провожу аналогии с индийскими и китайскими техниками. И что хочется сказать: приемы, описанные Бейтсом, во многом основаны на тех древних учениях, которые вызывают уважение и пользуются популярностью до сих пор. Эффективность же проверена на себе лично.

Мнение Бейтса и его сторонников по поводу очков

Бейтс утверждает, что очки препятствуют возвращению нормального зрения. Тут, конечно, я не рискну сделать выводы для широкой аудитории. Но аргументы Бейтса мне кажутся убедительными. А пример моего отца, который изначально отказался от очков в юности и вернул себе полноценное зрение, а также пример с собственным сыном для меня убедительны вдвойне. Моя мама надела очки в молодости и больше не снимала.

Бейтс, а также М.Д.Корбетт, Спенсер и Ч.Л.Томсон приводят аргументы против очков и сходятся при этом в одном: линзы выполняют функцию, которую должны делать глазные мышцы. Если здоровая мышца не пускается постоянно в дело и ее амплитуда не используется полностью, то перестает двигаться полноценно, утрачивая свои способности. Приводятся также примеры с людьми, которые на время лишались очков (например, разбивали), а в результате зрение только улучшалось. Кроме того, очки приводят к привычке следить за движущимся предметом, поворачивая голову, а не двигая глазными яблоками. И это тоже не лучшим образом сказывается на тренировке мышц глаз.

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Однако все сказанное не означает, что нужно снять очки и, рискуя собственной жизнью и благополучием других участников движения, садиться за руль. Разумный подход никто не отменял, в том числе и сам Бейтс.

В книге приведена постепенная схема отказа от очков. Но не в самой работе Бейтса, а в предисловии, составленном различными авторами. Кратко приведу основные пункты:

  • Для начала рекомендуется хотя бы эпизодически не пользоваться очками для каких-то привычных будничных дел, тренируя таким образом зрение. Например, во время завтрака, в беседах с друзьями. И советуется увеличивать ежедневно такое "безочковое время". К.Хакетт, например, советовал даже отмечать в ежедневнике, сколько длилось сегодня ваше "безочковое время".
  • Снять очки и напрягать постоянно глаза - это вредно и не приносит никакого толка. Надевать очки нужно всякий раз, когда приходится напрягать глаза.
  • Если вы вынуждены работать в очках, то регулярно делайте перерывы для расслабляющих упражнений.
  • Никогда (!) не водите автомобиль без очков. Только в том случае, если зрение улучшится и по результатам медкомиссии будет дано соответствующее разрешение.
  • По мере улучшения зрения важно своевременно менять очки на более слабые.
  • При выполнении упражнений для зрения всегда нужно снимать очки (кроме специальных приемов, которые выполняются даже в очках).
  • По возможности нужно стараться читать без очков. Обратите внимание: по возможности! То есть не надо форсировать события и сидеть, напрягая изо всех сил глаза, чтобы разглядеть буквы.

Справедливости ради: да, мой отец не носит очки и вернул себе зрение. Но! Он регулярно наблюдается у офтальмолога по причине катаракты. То есть нарушения зрения и заболевания глаз - не одно и то же. Будьте благоразумны и не пренебрегайте медицинской помощью!

Техники от Бейтса

Я не буду приводить спорные техники от Бейтса. Все-таки лучше, чтобы вы сами прочитали его книгу и проконсультировались с лечащим врачом. А вот самые основные приемы для профилактики и повышения остроты зрения укажу:

Пальминг

Объясню, что такое пальминг. Слово - английского происхождения: palming. И происходит от английского же слова palm - "ладонь" (в переводе на русский). Есть очень много техник пальминга, но у всех есть одна общая черта: ладонями закрываются глаза.

Например, та самая индийская техника "Увидеть черное", с которой я и начала свою публикацию. Это - безопасный прием для глубокой релаксации глаз.

Техники пальминга описаны в древних трактатах по йоге, а также у представителей китайской медицины. Встречаются описания и в работах современных индийских авторов: С.Шивананды, Л.К Шармы, Р.С.Агарвалы.

Важно: при выполнении пальминга мы НИКОГДА не давим на лицо и тем более на глазные яблоки. Ладони просто накрывают область глаз. Не нужно прижимать пальцы и подушечки ладоней. Кисти рук расслаблены.
Классическая позиция рук при пальминге - крест-накрест. Суставы мизинцев накладываются друг на друга. Ладони сложены "чашечкой", чтобы не давить на лицо.

Через ладони и пальцы не должен проникать никакой свет. Можно проверить это: открыть глаза, повернуть голову к какому-нибудь яркому источнику и определить, удается ли с помощью рук перекрыть свет. Запомните эту позицию рук. Постепенно она станет практически автоматической.

При пальминге по Бейтсу глаза ВСЕГДА закрыты, а руки - не напряжены. Чтобы снять напряжение с рук, можно сесть за стол, упереться локтями в мягкую подушку. И важно, чтобы не были напряжены мышцы шеи.

Не забудьте растереть ладони рук перед пальмингом. Они должны быть теплыми. Как разогреть? Просто потереть друг о друга.

У Бейтса, кстати, написано, как при пальминге добиться совершенно черного поля. Вы ведь все равно будете видеть какие-то мерцающие точки и более светлые участки на черном фоне. Так вот нужно постараться словно "закрасить" все изъяны в черноте.

Почему упражнения на расслабление глаз эффективны и способствуют сохранению зрения?

Бейтс был убежден, что одна из главных причин ухудшения зрения - это чрезмерное психическое напряжение, которое он называл аномальным. Когда мы прилагаем усилия, чтобы что-то разглядеть (щуримся, пытаемся увидеть всеми силами, вглядываемся) - это приводит только к ухудшению зрения, понижает его остроту. При нормальном зрении глаз просто оценивает предмет и переходит на следующую точку, если в силу объективных причин не видит его четко.

Так, например, Бейтс приводит любопытный пример с рассматриванием звезд. Если мы просто смотрим на небо и любуемся ими, то никак не вредим своему зрению. А если начнем подсчитывать звезды в каком-то созвездии, то можем сделать первый шаг на пути к близорукости. Потому что такой подсчет вызывает излишнее напряжение в глазах.

Нормальный глаз видит вещи безусловно и без усилий. Мышцы расслаблены при взгляде вдаль, а при фокусировке на чем-то близком косые мышцы глаз сжимаются, в результате чего глазное яблоко удлиняется и мы можем четко рассмотреть предмет вблизи. Но никаких усилий мы при этом не замечаем и не утомляемся. Как птицы, которые всю ночь спят, сжимая ветку лапками, не ощущая никакой усталости - рефлекс.

В результате 30-летних исследований Бейтс пришел к главному своему выводу, вокруг которого и построил собственную систему:

Пока глаз находится в расслабленном состоянии, он обладает идеальным зрением. Лишь напряжением можно помешать глазам правильно осуществлять процессы фокусировки на объекты. Такое происходит, если глаз не предоставлен сам себе и с ним что-то пытаются сделать. Обычно это "что-то" и есть само усилие увидеть.
Соответственно, лучший способ повысить остроту зрения и сохранить его до последних дней - это "безусильное видение".

Вот почему техники на расслабление глаз должны стать ежедневной привычкой. И всякий раз, когда вы ловите себя на прищуривании или попытках что-то разглядеть, используйте какой-нибудь из вариантов пальминга: например, "Увидеть черное" или "Горячие ладони" или просто даже накрыть ладонями закрытые глаза и посидеть так некоторое время. Разумеется, это я беру не из книги Бейтса, а на базе своего опыта.

Общее расслабление

Снятие физического напряжения с тела помогает расслабиться и психически. Бейтс справедливо полагал, что чрезмерное напряжение плохо сказывается на зрении. С этим фактом трудно поспорить даже его самым ярым противникам. Потому что психосоматику невозможно отрицать: почти все заболевания человеческого организма связаны с перенапряжением.

Сам Бейтс не приводит в книге конкретные примеры именно полного физического расслабления. Но это сделал его коллега Г.Пеппард:

  • Он советует снять очки и расслаблять свое тело постепенно, отпуская каждую мышцу. Тело должно стать мягким, будто шелк. И словно расплыться по полу или креслу (смотря в какой позе вы расслабляетесь). Как тело спящей кошки.
  • Мысли тоже предлагается расслабить аналогично: "расстелить" их по полу , чтобы они спокойно "выскальзывали" из головы.
  • Расслабить нужно лицо, язык и обязательно мышцы вокруг рта, при этом уголки губ поднимаются вверх, а не вниз. Глаза закрыты и освобождены, всё вокруг них свободно от напряжения. Нет чувства натянутости в глазных яблоках, расслаблена и их задняя часть. Глаза нужно представить мягкими и расслабленными образованиями.
  • Думать при этом об улыбке и словно она исходит сквозь закрытые веки. Также Пеппард рекомендовал представить, будто внутри глаз нет никакого света, а вся их внутренность - это что-то мягкое и черное.

Упражнения с таблицей для проверки зрения

В свое время этот пункт в книге меня очень впечатлил.

Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

В России до сих пор используется классическая таблица Сивцева. Сейчас ее совсем не трудно купить в интернет-магазинах (стоимость начинается от 300 рублей). А при большом желании можно распечатать в нужном формате в типографии или даже на домашнем принтере (только придется склеивать с обратной стороны листы формата А4 и появится явный дефект в виде темных полос на стыках - это будет отчасти мешать).

У Бейтса есть много упражнений на работу с этой таблицей. Например:

  • Встать на расстоянии, с которой вы видите букву в определенном ряду достаточно отчетливо.
  • Теперь закройте глаза и вспомните эту букву в более темном оттенке. Чем чаще вы будете делать пальминг "Увидеть черное", тем более черной станете видеть и эту букву в памяти. А со временем и наяву. Острота зрения увеличится.
  • Встать от таблицы на расстоянии 3-6 метров.
  • Прочитать вниз столько строк, сколько сможете без каких-либо усилий.
  • Посмотрите на последнюю букву, которую смогли легко прочитать.
  • Закройте глаза и сделайте пальминг, представляя эту букву максимально четкой. Она должна быть в ваших представлениях еще чернее, а окружающий ее фон - еще белее.
  • Теперь откройте глаза и бросьте взгляд на таблицу рядом с той буквой.

Если упражнение выполнено правильно, то вы легко прочитаете целую строчку и она будет выглядеть гораздо более четкой. Дочитайте теперь дальше до той буквы, на которой теперь будете вынуждены остановиться. И повторите весь прием заново с пальмингом.

Больше упражнений - в книге Бейтса. Я привела наиболее простые в исполнении.

Чтение мелкого шрифта, работа с мелкими деталями

Такие раскраски - не только тренировка остроты зрения, но и антистресс!

Вопреки распространенному мнению чтение мелких символов не портит зрение, а тренирует остроту. В книге Бейтса приводятся аргументы от индийского автора Р.С.Агарвалы: он писал о том, что древние религиозные тексты в Индии написаны чрезвычайно мелким шрифтом, хотя и предназначены для ежедневного чтения. Аналогичный эффект тренировки остроты зрения дает регулярная работа с мелкими деталями: практически все виды художественного искусства, лепка маленьких скульптур, рисование в целом.

Но важная ремарка: чтение мелкого шрифта и работа с мелкими деталями не должны при этом вызывать НИКАКОГО дискомфорта в глазах. То есть начинать нужно с совершенно маленьких доз: читать буквально по паре слов в первые дни, если дальше идет с усилием.

Упражнения на подвижность глаз

Изучив теперь заново описания этих упражнений, я пришла к одному выводу: все они так или иначе опираются на тренировку мозжечка, вестибулярного аппарата. Почему многих из нас начинает укачивать в транспорте, если во время поездки читать книгу? Нет внутреннего ощущения баланса. Глаза двигаются, тело двигается, возникает иллюзия постоянной качки и несоответствия между позицией тела и того, что мы видим перед собой.

У Бейтса приведены очень конкретные упражнения по "раскачиванию" глаз. Но не будет ли более безопасным использовать те приемы, которые давно опробованы и проверены сотнями лет? Имею в виду ту самую позу "Золотого петуха на одной ноге" и "Даосской ходьбы", которые приводила в начале статьи.

Об упражнениях Бейтса вы сможете прочитать в его книге. Мне они кажутся несколько странными и спорными.

Легкие моргания

Бейтс в результате исследований пришел к выводу, что люди с плохим зрением моргают реже. И рекомендовал тренироваться чаще делать моргания "крылья бабочки". То есть легкие, мягкие, практически невесомые.

Частота сознательных морганий - 5-10 раз в минуту.

Бейтс утверждает, что моргание - данный нам самой природой рефлекс, расслабляющий глаза. Улучшая навык моргания, мы помогаем своим глазам в течение дня быть менее напряженными.

К слову, тогда Бейтс еще и не представлял, как мир будет покорен высокими технологиями. Уже доказано, что современный человек моргает значительно реже: увлеченные текстом/видео/картинками на экране смартфона/телевизора/планшета/компьютера, мы моргаем в несколько раз (!) реже, чем нужно для здоровья наших глаз.

Питание

Очень понравилась цитата из книги:

"Если отец болезни неизвестен, то мать ее всегда - питание"

Золотые слова!

И, разумеется, Бейтс не мог обойти стороной рациональное питание. Ведь как можно повышать функциональность глаз, если они не получают достаточно необходимых элементов.

Копилка советов: как сохранить хорошее зрение. 6 основных техник

Какие же из них важны для зрения особенно:

  • Пища с высоким содержанием витамина А (его недостаток приводит к "куриной слепоте" - нарушения зрения в сумеречное время). Главные источники: продукты животного происхождения (печень трески, желток яйца, сливки, сливочное масло, рыбий жир, сыр Чеддер).
  • Также витамин А синтезируется самим организмом из провитамина - каротина. Он содержится в моркови, болгарском перце, облепихе, шиповнике, зелени (шпинат, лук, петрушка, щавель), абрикосах.
  • Достаточное потребление продуктов с витаминами группы В и С. Витамин В1 необходим для обеспечения глазам связи с центральной нервной системой - это называется иннервацией (снабжение нервами). Источники В1: мясо, печень, ржаной хлеб, соя, картофель, бобовые.
  • Витамин В2 требуется для улучшения обмена веществ в роговице и хрусталике. Недостаток этого витамина не только ухудшает зрение в темное время суток, но и приводит к постоянному ощущению жжения в глазах. Источники В2: яблоки, дрожжи, зерновые, молочные продукты, орехи.
  • Витамин В6 особенно важен для нервной системы и принимает активное участие в белковом обмене. Дефицит этого витамина приводит к повышенной утомляемости глаз и нервным тикам (подергиваниям век). Источники В6: дрожжи, молочные продукты, капуста, зерновые, желток яйца, все виды рыбы.
  • Витамин В12 активно участвует в образовании красных кровяных телец, действует на ЦНС. При дефиците В12 глаза часто слезятся, выглядят тусклыми, лишаются блеска и стареют раньше времени. Источники В12 - только продукты животного происхождения: желток яйца, молочные продукты (молоко, творог, сыр), мясо, некоторые виды рыбы.
  • Витамин С регулирует окислительно-восстановительные процессы, поддерживает проницаемость капилляров, участвует в формировании коллагена. Дефицит приводит к деструкции тканей глаз и кровоизлияниям, понижается тонус глазных мышц и падает зрение. Источники С: самый богатый - это шиповник, рябина, красный перец, щавель, белокочанная капуста.

5 чемпионов. Рекордсмены по содержанию витамина С!

Самые вредные продукты для глаз: рафинированный сахар, белая мука, алкоголь, кофе и чай. Насчет последних трех пунктов я бы подискутировала. Но пишу то, что рекомендуется в книге Бейтса.  

Важная ремарка! Томсон (коллега Бейтса) пишет в книге, что было бы ошибочно полагать, будто здоровье глаз улучшается одной лишь только диетой. Даже самые ударные дозы витамина А не сохранят зрение. Хотя, конечно, и дефицит этого витамина не будет способствовать улучшению зрения.

Также не существует никакой эффективной специальной диеты для пациентов с нарушением зрения. Потому что правильное и рациональное питание в целом оздоравливает весь организм (в том числе и глаза).

Нельзя полагаться только на питание. Но и игнорировать его нельзя. Тут же вспоминается цитата, с которой я начала этот раздел: питание - это мать заболевания, а надо еще найти и отца.

Вывод напрашивается сам собой: работайте в комплексе, и только тогда будет результат! Упражнения на расслабление всего тела и на расслабление глаз в отдельности, тренировка зрения, тренировка ощущения внутреннего баланса (упражнения на равновесие) и рациональное питание.

А я бы еще добавила сюда: режим сна (глаза всегда чувствуют себя утомленными практически с самого утра, если вы не выспались или легли слишком поздно) и физические нагрузки в течение дня.

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Я не буду писать о самых спорных методах Бейтса: таких как саннинг/соляризация (смотреть на солнце через закрытые глаза), чтение в трясущемся автобусе и т.д. Такие приемы могут быть далеко не безопасными для здоровья глаз. Хотя доля истины в утверждениях Бейтса очевидна: например, фотофобия (светобоязнь) больше свойственна людям, которые носят солнцезащитные очки практически в любую погоду - их глаз просто не в состоянии выдержать воздействие солнечных лучей. Но это вовсе не означает, что нужно мучить себя и ходить, щурясь на солнце. Мало того, широко известны случаи горной слепоты: когда сильное отражение солнечных лучей от снежной поверхности приводит к временной утрате зрения. Не рискуйте!

Надеюсь, вы нашли в этой статье что-то новое и полезное для себя. А также почерпнули вдохновение для того, чтобы взяться за свое здоровье и сохранить замечательное зрение! Буду рада, если вы к тому же почувствовали желание изучить эту тему глубже. Ведь я лишь знакомлю, а самое интересное мы находим только самостоятельно. Та же книга Бейтса - кладезь ценных мыслей. И в ней есть много других имен, о которых мне теперь тоже хочется узнать подробнее.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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