Лечебная гимнастика для желчного пузыря

Дисфункции желчного пузыря вызывают снижение его сокращений. При этом, проявляются неприятные болезненные ощущения в области живота. Нарушения моторики желчного пузыря развиваются уже в молодом возрасте и являются самыми распространенными заболеваниями в гастроэнтерологии. Снизить боль и дискомфорт помогут лечебные позы и упражнения.

Существует огромное количество расстройств функционального характера в желчном пузыре. Каждое из них имеет свои проявления и клиническую картину, и они могут значительно отличаться друг от друга.

Упражнения для здоровья желчного пузыря

Общие симптомы дискинезии желчного пузыря

Есть общие симптомы, которые свойственны дисфункциям:

тошнота, рвота, запор или понос в зависимости от типа расстройства;

неприятные ощущения в правом подреберье, четко и регулярно связанные с приемом пищи;

боли отдают в спину или правую лопатку;

боли по ночам.

Причины дисфункций

К нарушениям моторики желчного пузыря могут привести:

ожирение;

увлечение разными диетами и нездоровой пищей;

частые или длительные стрессы;

заболевания желудка и/или 12-перстной кишки;

проблемы печени и ее протоков;

осложнения хирургических операций;

хронические заболевания.

Медицинские специалисты утверждают, что наиболее часто проблемы с желчным пузырем возникают из-за погрешностей питания и стрессовой обстановки.

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Лечебные упражнения для оттока желчи

Расслабляем сфинктер желчного пузыря

№ 1. И. П. – лежа на спине.

Колени немного согните, под голову положите небольшую подушку или свернутое одеяло. Найдите переднюю срединную линию живота. Над пупком осторожно погрузите в брюшину кончики двух пальцев руки, до небольших болевых ощущений. Выполняйте вращательные движения справа налево и вверх, в течение 1-1,5 минуты.

№ 2. И. П. – лежа на спине.

Колени немного согните, под голову положите небольшую подушечку. Зафиксируйте правый бок.

Для этого, основание правой ладони плотно положите на ребра грудной клетки с правой стороны.

Кончики пальцев левой руки положите на срединную линию живота и проводите вращательные движения слева направо и вверх, продвигаясь по несколько сантиметров от центра в правую сторону, двигаясь под реберной дугой.

Упражнение выполняйте в течение 1-1,5 минуты до появления небольших болезненных ощущений и их исчезновений. Повторите 3-6 раз.

№ 3. И. П. – сидя или стоя.

Сожмите в кулак кисть правой руки и обхватите ее запястье ладонью левой руки, чтобы усилить движения. Фаланги согнутых пальцев кулака положите на срединную линию живота и, продвигаясь в правую сторону, последовательно делайте надавливания на живот, до появления болезненных ощущений.

Упражнение № 3 проводите в течение минуты или полутора, до снижения боли или ее полного исчезновения. Затем, согнутую в кулаке ладонь перемещайте в правую сторону, до появления новых болезненных ощущений. Это упражнение выполняйте трижды в день, на голодный желудок за 30-40 минут до еды, 14 дней.опубликовано econet

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