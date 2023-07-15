Лечение плоскостопия по доктору Бубновскому

При плоскостопии свод стопы деформируется, становится ровным без физиологических изгибов. Серьезная проблема приводит к неправильному распределению нагрузки при ходьбе, раннему артрозу и сильным болям в суставах. Выполнение специальных упражнений улучшает состояние связок, уменьшает проявление патологии.

Лечебная гимнастика рекомендуется на любой стадии плоскостопия. Несложные упражнения легко выполнять в домашних условиях, применяя в качестве тренажера подручные средства или массажный коврик. Методики разработаны врачами, и при регулярных занятиях могут избавить от осложнений, развития пяточной шпоры.

Простые упражнения при плоскостопии

При диагностике болезни врачи рекомендуют ношение ортопедической обуви, физиотерапевтические процедуры и ежедневную гимнастику. При 1 степени уплощения стопы выполняйте следующие упражнения:

1. Сядьте на стуле, обопритесь на руки за спиной для равновесия. Вытяните ноги, медленно вращайте ступнями по часовой стрелке 10 раз. После выполнения поменяйте направление в обратную сторону.

2. В положении сидя ставьте стопы на внешнюю сторону, задерживая на 1–2 секунды. Меняйте положение, стараясь выгнуть ноги внутрь подошвой.

3. Сидя на стуле или диване, перекатывайте теннисный мячик или скалку для теста. По возможности используйте деревянный массажер для ног, воздействующий на активные точки.

4. Пальцами ноги поднимайте с пола разбросанные карандаши или другие предметы (не менее 10 штук на одну стопу).

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Во время работы чаще делайте небольшие перерывы, вращайте ступнями. Это улучшает кровоток, предотвращает застой лимфы, устраняет болезненные ощущения. Выполняйте упражнения в положении сидя вечером во время просмотра любимого сериала.

Для эффективности дополняйте комплекс простыми движениями, стоя на полу или массажном коврике:

Медленно приподнимайтесь с пятки на носочек, задерживаясь на 1–2 секунды. Повторяйте 20–30 раз.

Перенесите вес на наружный край ступни, встаньте на ребро, оставаясь в положении 10–40 секунд.

Осторожно приседайте, стараясь не отрывать пятки от пола.

Стоя на полу, ступайте вдоль длинной палки или толстой веревки, имитируя ходьбу на канате.

Для детей более интересными станут занятия на массажном коврике. Это простой вид тренажера для лечения и профилактики плоскостопия. Он выполнен с учетом требований врачей-ортопедов, имеет неровности и поверхность, напоминающие природные камни, морскую гальку, песок или густую траву.

Доктор Бубновский: упражнения при плоскостопии

Известный врач Сергей Бубновский предлагает авторскую методику лечения плоскостопия в любом возрасте. Он считает, что заболевание ослабляет своды стопы, которые выполняют роль амортизаторов. Это становится причиной нарушения кровообращения, воспаления тазобедренного или коленного сустава, артроза, венозной недостаточности, тромбофлебита конечностей.

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Сергей Бубновский разработал комплекс гимнастики, с учетом профилактики возможных осложнений сосудистой и сердечной недостаточности. Большое внимание он уделяет системе правильного дыхания, предлагая выполнять основные движения на выдохе. Гимнастика при плоскостопии включает следующие упражнения:

«Отталкивание стопой». Лягте на пол, расслабьте спину и руки, выпрямите ноги. Постарайтесь сгибать большой палец на ступне, медленно отводить его назад до упора. Помогайте себе пяткой, тяните стопы до получения напряжения. Выполняйте 15 раз для каждой ноги.

Лягте на пол, расслабьте спину и руки, выпрямите ноги. Постарайтесь сгибать большой палец на ступне, медленно отводить его назад до упора. Помогайте себе пяткой, тяните стопы до получения напряжения. Выполняйте 15 раз для каждой ноги. «Дворники». Упражнение напоминает движение стеклоочистителей автомобиля. Оставайтесь в положении лежа на спине, пятки прижмите к полу. Верхнюю часть подошвы и пальцы сводите и неспешно разводите 15–20 раз.

Упражнение напоминает движение стеклоочистителей автомобиля. Оставайтесь в положении лежа на спине, пятки прижмите к полу. Верхнюю часть подошвы и пальцы сводите и неспешно разводите 15–20 раз. «Кулаки». Сжимайте до упора пальцы, словно пытаетесь схватить мячик. Это стимулирует работу икроножных мышц, снимает перенапряжение в своде стопы.

Доктор Бубновский рекомендует самостоятельно и ежедневно делать профилактические упражнения малышам, начиная с возраста 5–6 месяцев. Когда ребенок начинает ходить, можно организовать спортивный уголок, приобрести небольшой батут, сделать дорожку из гальки, каштанов или песка.

Как обнаружить плоскостопие и не допустить осложнений

Плоскостопие бывает врожденным или приобретенным заболеванием, связанным с генетической предрасположенностью. Среди других причин патологии у детей и взрослых:

переломы костей;

лишний вес, создающий нагрузку на голеностоп;

постоянное ношение каблуков или тесной обуви;

перенесенный в детстве рахит.

У грудничков плоская стопа – естественное явление. Свод постепенно приподнимается, образуя правильную форму к 3 годам. Чтобы не пропустить патологию и начать лечение на ранней стадии, родителям следует:

регулярно показывать ребенка ортопеду или хирургу;

выбирать качественную обувь с твердым задником;

не поощрять ожирение малыша;

создавать условия для прогулок босиком, делать массаж и профилактическую гимнастику в игровой форме.

В домашних условиях легко определить плоскостопие: нанесите акварельную краску на всю ступню, поставьте отпечаток на чистом листе бумаги. С внутренней стороны должна присутствовать выемка – дуга продольного свода. При ее отсутствии лучше покажитесь врачу-ортопеду, пройдите медицинское обследование.

Упражнения при плоскостопии являются эффективным способом лечения. При регулярном выполнении можно уменьшить проявление патологии, укрепить мышцы голеностопа. В качестве дополнения приобретите ортопедические стельки, носите удобную обувь из качественных материалов.опубликовано econet

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