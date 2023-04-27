Легендарная энергетическая гимнастика по Норбекову

Медицинские специалисты отмечают резкое «омоложение» заболеваний позвоночника. Это связано с современным образом жизни — сидячей работой, недостатком двигательной активности, хроническими изменениями или воспалениями органов, которые находятся рядом с позвоночником. Среди множества способов лечения, особый интерес вызывает гимнастика Мирзакарима Норбекова.

Нетрадиционная методика представляет собой восстановления здоровья организма, путем подключения скрытых возможностей человека, перемены отношения к себе и окружающему миру. Академик Норбеков убежден, что ее основа в правильном подходе к выполнению. Главное – это нужное эмоциональное настроение, с которым следует выполнять упражнения, и тогда, успех обеспечен!

Особенности энергетической гимнастики по Норбекову

Гимнастика состоит их трех частей, каждая их которых имеет важное значение:

упражнения для каждого из отделов;

тренировочные комплексы для нервной и кровеносной систем;

тренировки по настрою внутреннего мира, уверенности в себе.

Гимнастика для шейного отдела

1. Делайте наклоны подбородка вперед, по направлению к груди. Вначале без особого напряжения, подбородок должен скользить плавно. Затем осторожно усиливайте напряженность, по очереди чередовать с расслаблениями.

2. Отклоняйте голову, устремляясь подбородком вверх. Необходимо тянуться, поочередно применяя напряженность и расслабление. Затем поочередно выполняйте наклоны в стороны, пытаясь дотронуться краем уха до плеч. При этом необходимо следить, чтобы плечо оставалось без движения.

3. Отклоните голову, направляя подбородок вверх. Поворачивайте голову, разворачиваясь вправо-влево. Это упражнение делается легко, плавно, без усилия.

4. Выполняйте, аналогично предыдущему, только подбородок направляйте к груди. Делаем скрутку для шеи. Вначале взгляд движется в одну сторону, и медленно поворачивайте голову в эту же сторону, точно такое же движение делайте для противоположной стороны.

5. Завершение. Выполняйте круговые скольжения головы. Делайте медленные аккуратные движения, по несколько раз в каждую сторону.

Гимнастика для грудного отдела

1.Сведите ладони впереди «замком». Подбородок прижимайте к грудной клетке. Направляйте плечи вперед, как бы пытаясь сомкнуть их. Движения не затрагивают поясницу, спину держим прямой. Важно не задерживать дыхание. Делайте такие же движения, только ладони смыкайте сзади. Плечами двигайте назад, устремляя их, друг к другу.

2. Двигайте плечами, чередуя кверху вниз (одно плечо идет вверх, другое в это время вниз). Напряженные движения попеременно с расслабленными. Помните о позитивном настроении!

3. Опускайте руки и тянитесь к полу, тазовую область в это время, слегка подтягивайте кверху. Спину держите прямо. Потянитесь, зафиксируйте это положение. Затем тянитесь плечами вверх, старайтесь приподнять их повыше.

4. Вращения плечами вперед и назад

Развести локти по сторонам, ладони поместить на плечи. Ноги слегка расставлены, тело находится без движения. Начинаете упражнение, глядя вправо, затем медленно поворачивайте шею, плечевой пояс и грудную клетку. Поворачивайтесь до упора, затем сделайте попытку продолжить движение еще чуть-чуть. Затем вернитесь в начальное положение, и делайте это же упражнение влево.

Широко развести руки, как бы пытаясь захватить руками нечто больших размеров. Наклоните с небольшим напряжением голову вперед. Пытайтесь отвести руки назад, при этом, верхняя часть тела устремляется вверх.

Согнуть одну руку за головой. Локоть направить кверху. Взгляд – на потолок, спину держать ровно. Напрягитесь, ощутите небольшое растягивание. Аналогичное упражнение делайте с другой рукой.

5. Вращения плечами по максимальной амплитуде

Поместить ладони сомкнутые в кулак на поясничную область, к почкам. Начинайте сводить локти назад, выполняя пружинящие движения, выгибаясь позвоночником вперед.

Копчиком подайтесь вперед, задержитесь в этом положении, прогнитесь позвоночником.

Слегка расставьте ноги в стороны, ладони на плечи. Выполняйте развороты влево вправо. Вначале начинайте двигаться взглядом, медленно поворачивайте туловище, захватывая и область живота. Тазовая часть и ноги остаются неподвижными.

Гимнастика для поясничного отдела

1.Ноги слегка расставлены, колени немного согнуты. Тазовую область направляем вверх. Для этого упражнения необходимо туловищу оставаться без движения. Выполняйте растягивающие пружинистые движения, приподнимая копчик вверх.

2. Прогибайте спину назад до чувства небольшой напряженности, представляя, что тяните копчик к голове. Поочередно расслабляйтесь и напрягайтесь.

3. Аналогично попытайтесь прогнуть спину в другую сторону, чередуйте напряженность и полную расслабленность.

4. Аналогично упражнению 1 тяните копчик к голове, но теперь, немного сгибая колени.

5. Совершайте плавные круговые повороты тазом влево, затем вправо, по очереди, как будто танцуя.

6. Поднимайте руку кверху, стремясь потянуться насколько возможно. Продолжайте движения другой рукой. Пятки не отрываются от поверхности.

Скручивающие движения позвоночником

1.Выполняйте повороты вправо влево, так же начиная двигать взгляд, постепенно подключаем туловище полностью, теперь задействуем тазовую область и ноги.

2. Поместить ладони на предплечье, корпус наклоняйте влево. Затем проделайте поворот до конца. Глаза смотрят в потолок. Теперь, это же движение делайте вправо.

3. Повторить 1 упр., с усложнением. Отклоните спину и положите ладони на плечи. Заканчивайте повороты на тазовой области. Ноги находятся без движения.

Противопоказания к выполнению

Как и многие лечебные процедуры, нетрадиционные упражнения имеют ряд противопоказаний. Гимнастика не рекомендуется следующим группам людей:

недавно перенесшим хирургические вмешательства;

имеющим хронические заболевания в стадии обострения;

беременным женщинам;

при острых болях;

при психических нарушениях;

в случае возникновения боли при выполнении упражнений;

после перенесенного инфаркта или инсульта;

с осторожностью — в детском возрасте.

Если есть жалобы на здоровье, перед началом занятий необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.опубликовано econet

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