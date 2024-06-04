Лучшие добавки при синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Синдром поликистозных яичников поражает 4-10% женщин репродуктивного возраста на планете. СПКЯ характеризуется высоким показателем определенных гормонов (тестостерона, андростендиона) и наличием в яичниках 12 и более фолликулов диаметром 2 - 9 мм. Каковы клинические проявления синдрома поликистозных яичников?

Синдром поликистозных яичников (сокращенно - СПКЯ), или гиперандрогенная ановуляция (ГА), или синдром Штейна – Левенталя - очень распространенный эндокринный недуг среди женщин фертильного возраста.

Что полезно знать про синдром поликистозных яичников

СПКЯ - тяжелый эндокринный недуг, который характеризуется избытком андрогенов, сбоями менструального цикла и / или поликистозом яичников.

Симптомы и сопутствующие болезни

СПКЯ проявляется симптоматикой, связанной с избытком андрогенов и сбоем менструального цикла:

черный акантоз (бархатистые пятна на дерме)

прыщи

алопеция (выпадение волос)

ановуляция

аменорея

гирсутизм (избыточный рост волос – тем более на лице, груди, спине)

олигоменорея

боль в тазу.

СПКЯ увеличивает вероятность возникновения прочих болезней

онкология (эндометрия)

сердечно-сосудистые

дислипидемия

бесплодие / субфертильность

инсулинорезистентность

метаболический синдром

ожирение

психологические проблемы (депрессия, тревожность, сбои пищевого поведения, психосексуальные сбои)

апноэ во сне

сахарный диабет II типа.

Причины и факторы риска СПКЯ

СПКЯ сочетает патологии яичников, метаболизма инсулина и работы гипоталамо-гипофизарной оси. Есть мнение, что СПКЯ развивается как результат комбинации генетических и факторов внешней среды.

Вот факторы риска развития СПКЯ:

диабет и резистентность к инсулину

наследственность

малоподвижный стиль жизни

инфекции, токсины

ожирение

неподходящая диета.

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Добавки при СПКЯ

Терапия СПКЯ предполагает сочетание образа жизни (питание, физические нагрузки) и медикаментов. Ряд пищевых добавок доказал свою эффективность при СПКЯ.

Витамин Д

Витамин D критически важен для многих функций организма - иммунитета, здоровья костей, познания и многих других. Важно отметить, что низкий уровень этого витамина может усугубить симптомы СПКЯ.

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что низкие запасы витамина D связаны с инсулинорезистентностью, гирсутизмом, увеличением веса, нарушениями овуляции и менструального цикла, а также с более низким успехом беременности iii .

Помимо этого, витамин D показал себя многообещающим в снижении плохого настроения и депрессии, которые часто являются побочным продуктом СПКЯ. Плохое эмоциональное здоровье - один из менее обсуждаемых симптомов СПКЯ, но остается чрезвычайно важной проблемой. В одном исследовании сообщалось, что низкий уровень витамина D является независимым предиктором депрессии у женщин с СПКЯ iv .

Кроме того, витамин D также помогает правильному усвоению и использованию кальция, который необходим для множества важных физиологических функций, таких как сокращение мышц, здоровье костей и свертывание крови. Чтобы справиться с симптомами СПКЯ, подумайте о добавлении высокоактивного витамина D3

Цинк

Также может способствовать уменьшению многих симптомов СПКЯ. Этот минерал, как известно, улучшает контроль сахара в крови, способствует регулярной овуляции и снижает уровень андрогенов в организме, тем самым уменьшая избыточный рост волос.

Более того, цинк обладает мощными свойствами, которые могут снимать некоторые раздражения и покраснения, связанные с акне средней и тяжелой степени, которые часто характерны для СПКЯ. Некоторые сторонники даже считают, что это может помочь уменьшить рубцы. Мы рекомендуем принимать 15 мг цинка в день, чтобы облегчить симптомы СПКЯ.

Как всегда, мы настоятельно рекомендуем поговорить со специалистом в области здравоохранения, прежде чем приступать к режиму приема добавок.

Витамин B6

Витамин B6 - это водорастворимое питательное вещество, которое играет жизненно важную роль во многих биологических процессах. Он поддерживает когнитивное развитие, помогает функции нейротрансмиттеров и помогает поддерживать нормальный уровень гомоцистеина - аминокислоты в крови.

Растущее количество данных предполагает, что витамин B6 может поддерживать регуляцию настроения - благодаря его участию в производстве нейромедиатора «хорошего самочувствия» серотонина - улучшает предменструальный синдром (ПМС), поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и уравновешивает уровень сахара в крови.

Хотя витамин B6 можно найти в различных источниках пищи, мы рекомендуем добавлять высококалорийные и качественные добавки, чтобы восполнить любые пробелы в питании, с которыми вы можете столкнуться. Старайтесь принимать 50 мг в день, чтобы облегчить симптомы СПКЯ.

Берберин

Берберин - активный компонент лекарственных трав (барбарис, китайская золотая нить, амурское пробковое дерево, желтокорень). Берберин применяется при лечении таких состояний как желудочно-кишечные (диарея), сбой метаболизма и бесплодие.

Добавка берберина снижает инсулинорезистентность, нормализует показатель холестерина и уменьшает охват талии. Отмечена эффективность берберина в снижении общего тестостерона, индекса свободных андрогенов, глюкозы на голодный желудок и инсулина.

D-хиро-инозитол и мио-инозитол

Компоненты мембран клеток, D-хиро-инозитол (DCI) и мио-инозит (MI) встречаются во фруктах и бобовых. Эффект этих веществ при СПКЯ объясняется их ролью в работе яичников и обеспечения показателя гормонов (инсулин и фолликулостимулирующий гормон).

D-хиро-инозитол борется с акне, регулирует менструальный цикл и инсулинорезистентность. Добавка эффективна в улучшении работы яичников и метаболизма. Мио-инозит улучшает оценку гомеостатической модели резистентности к инсулину и увеличивает содержание эстрадиола. Мио-инозит снижает тестостерон в сыворотке и показатель С-реактивного белка.

Пиколинат хрома

Хром (Cr) - это минерал, который в небольших концентрациях присутствует в мясе, цельнозерновых овощах, фруктах. Cr улучшает чувствительность к гормону инсулину, регулирует показатель тестостерона, снижает кардиологические и метаболические факторы риска и оксидативный стресс при СПКЯ. опубликовано econet

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