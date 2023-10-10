Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Если вас постоянно мучают боли в спине, попробуйте выполнять эту несложную гимнастику по методу новозеландского физиотерапевта Робина Маккензи.

Простого лекарства от боли в спине не существует. Сам позвоночник является настолько сложной частью нашей анатомии, что редко можно найти одно решение для широкого спектра проблем со спиной. Традиционные методы избавления от боли – это лишь часть лечения. После того как боль в результате травмы или несчастного случая утихла, необходимо предпринять дополнительные шаги для восстановления и поддержания здоровья позвоночника. Например, использовать метод Макензи.

Метод Маккензи

Упражнения по методу Маккензи направлены на то, чтобы укрепить мышцы вдоль позвоночника, усилить выносливость и подвижность мышц всей спины, а также укрепить поясничный отдел позвоночника, удержать студенистое ядро внутри межпозвоночного диска и тем самым уменьшить риск повторного повреждения.

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Основная цель метода Маккензи состоит в том, чтобы научить пациентов, страдающих от боли в шее и / или боли в спине, лечить себя самостоятельно и справляться с болью в течение всей своей жизни, используя упражнения и другие стратегии.

А также:

• Уменьшить боль быстро

• Вернуться к нормальному функционированию в повседневной деятельности

• Минимизировать риск повторяющихся болей (избегайте болезненных поз и движений)

• Минимизировать количество повторных посещений к специалисту по позвоночнику

Упражнения Маккензи от боли в спине представляют собой серию прогрессивных позиций. Если ваша боль в спине особенно острая, вы не сможете сразу пройти через все стадии. В этом случае проработайте столько этапов, сколько сможете, и продолжайте только тогда, когда ваша боль утихнет.

Упражнения Маккензи

На рисунках ниже приведены примеры некоторых основных упражнений Маккензи, которые могут помочь смягчить и предотвратить болевые симптомы. Эта общая информация не предназначена для диагностики каких-либо заболеваний или замены медицинской помощи. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем разрабатывать эти упражнения.

Упражнение 1 - Лежа лицом вниз

Упражнение 2 - Лежа лицом вниз в разгибании

Упражнение 3_а - Растяжение лежа

Упражнение 3_б - Растяжение лежа

Упражнение 3_в - Растяжение лежа



Упражнение 3_г - Растяжение лежа

Упражнение 4_а - Расширение в положении стоя

Упражнение 4_б - Расширение в положении стоя



Упражнение 5_а - Сгибание лежа

Упражнение 5_б - Сгибание лежа

Упражнение 5_в - Сгибание лежа

Упражнение 6 - Сгибание сидя



Упражнение 7 - Сгибание в положении стоя

Упражнения Маккензи предназначены для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков. Изначально это делается с помощью гравитации, чтобы втянуть диски обратно в позвоночник, а затем активно усилить эффект гравитации. Вы должны максимально расслабиться при выполнении упражнений и сохранять расслабленное и ровное дыхание на протяжении всей гимнастики.опубликовано econet

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