Остеохондроз шейно-грудного отдела: снимаем боль простыми упражнениями

Остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника доставляет своим обладателям массу неприятных моментов. Как облегчить состояние при данной проблеме и снять болезненные проявления?

Специальная гимнастика даст возможность почувствовать себя лучше и даже ускорить выздоровление. Ключевое правило – строго придерживаться предложенной инструкции.

Гимнастика при остеохондрозе шейно-грудного отдела

Остеохондроз шейного отдела очень распространен. Данное заболевание предполагает поражение и деградацию дисков, находящихся между позвонками. В результате происходит защемление нервов, что проявляется в виде характерных болезненных симптомов.

У лиц, страдающих остеохондрозом шейно-грудного отдела отмечаются головные боли после перенесенных (даже слабых) нагрузок на шею (если, к примеру, сидеть с наклоненной головой), боли в шейной зоне. В сложных случаях не исключено ухудшение слуха и зрения, онемение языка. Причиной служит защемление нервов и нарушение правильного кровотока.

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Остеохондроз развивается как результат дефицита физической активности, сидячей работы или чрезмерного увлечения компьютером. К данному заболеванию приводит и лишний вес. Из этого следует, что борьба с заболеванием может быть связана с лечением именно ожирения, стартом систематических занятий спортом.

Терапия остеохондроза шеи: ключевые моменты

Основной задачей в обозначенной проблеме, которая стоит перед доктором и больным – предотвращение/ ликвидация воспалительной динамики, восстановление оптимального кровотока, возвращение межпозвоночных дисков в природное положение. Решить все эти задания помогут специальные упражнения для шейно-грудного остеохондроза.

Физическую активность имеет смысл начинать практиковать сразу по окончании болевого синдрома. В процессе гимнастики важно исходить из принципа плавного развития – категорически не следует излишне напрягать шею, выполнять движения продолжительное время, однако, нагрузку надо постепенно повышать.

7 упражнений, которые помогут при шейно-грудном остеохондрозе

Указанный комплекс упражнений не отнимет у вас много времени, но он окажется результативным способом борьбы с заболеванием. Упражнения помогут укрепить шейные мускулы, активировать кровообращение в этой области тела, восстановить циркуляцию крови. Гимнастику необходимо проделывать с ровной спиной.

Упражнение №1

Плавно поворачиваем голову влево-вправо. Проделать движение 5–10 раз. Выполнять действие целесообразно в положении сидя.

Упражнение №2

Опускаем голову вниз, как можно более низко. Проделать действие, в положении сидя на стуле, 10–12 раз.

Упражнение №3

В положении сидя на стуле, втягиваем подбородок, стараясь осторожно перемещать шею назад.

Упражнение №4

Садимся за любой стол. Один локоть ставим на столешницу, а ладонь той же руки устанавливаем на висок. Наклоняем голову, при этом оказывая несильное сопротивление посредством руки. Проделать действие 10 раз и сменить руку.

Упражнение №5

Кладем ладонь на лоб и наклоняем голову через сопротивление своей руки. Проделать 8 раз, сделать паузу примерно 10–20 сек. И сменить руку.

Упражнение №6

Поднимаем плечи как можно выше высоко и фиксируемся в данной позиции на 10 сек., далее расслабляемся и делаем вдох. Проделывать в положении сидя или стоя до 10 раз.

Упражнение №7

Разминаем затылок кончиками пальцев. Движения активные и интенсивные (при этом надо постараться не причинять болевые ощущения). Выполнять упражнение в положении сидя или лежа.

Предложенный гимнастический комплекс окажется хорошим подспорьем, если у вас или ваших близких имеется диагноз остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника. Важным условием выполнения является отсутствие резких движений, спешки и неправильных действий. Занимаясь таким образом каждый день, вы почувствуете значительное облегчение, нормализуете кровообращение и избавитесь от болевых ощущений в области шеи.*опубликовано econet

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