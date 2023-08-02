Какие упражнения помогут гармонизировать работу щитовидной железы? В статье вы узнаете несколько таких упражнений. Также не стоит забывать, что упражнения приносят наибольший эффект, если выполнять их регулярно. Будьте здоровы!

Эндокринная система‭ ‬– это минифабрика по производству жизненно важных гормонов внутри нас:‭ ‬пролактина,‭ ‬гормона роста,‭ ‬эндорфина,‭ ‬кортикотропина,‭ ‬тиреотропина.‭ ‬От того,‭ ‬насколько слаженно в ней кипит работа,‭ ‬зависит большинство процессов:‭ ‬переваривание пищи,‭ ‬гомеостаз‭ (‬поддержание оптимального состояния организма‭)‬,‭ ‬зачатие детей. ‭

Упражнение, которые гармонизируют работу щитовидной железы

‬Эндокринная система включает,‭ ‬в частности,‭ ‬гипофиз,‭ ‬гипоталамус,‭ ‬щитовидную железу,‭ ‬расположенные в шее и голове и контролирующие процессы регенерации,‭ ‬роста,‭ ‬наше настроение. Но,‭ ‬к сожалению,‭ ‬сбои в работе этой системы сегодня становятся все более частыми.‭

‬По наблюдениям специалистов,‭ ‬насчитывается около шести тысяч болезней эндокринной системы,‭ ‬спровоцированных чрезмерной или недостаточной выработкой гормонов.‭ ‬Из самых известных‭ ‬– диабет,‭ ‬развитие остеопороза,‭ ‬повышение уровня триглицеридов и холестерина в крови,‭ ‬заболевания репродуктивной системы,‭ ‬появление опухолей,‭ ‬увеличение массы тела. ‭ ‬

‬Какие упражнения помогут гармонизировать работу щитовидной железы? Есть замечательное упражнение, которое называется "Позой льва".‭ ‬Ее особенно нужно практиковать закрытым,‭ ‬скупым на проявление эмоций людям.‭ ‬Эта асана усиливает голос,‭ ‬иммунитет,‭ ‬помогает при заболеваниях горла,‭ ‬глотки,‭ ‬ушей,‭ ‬челюстей,‭ ‬регулирует отток желчи.‭ ‬Она культивирует бесстрашие,‭ ‬дает жизненную энергию.‭ ‬После такой практики человек,‭ ‬по примеру царя зверей,‭ ‬ощутит внутреннюю мощь в отстаивании своей позиции и будет делать это достойно.

Упражнения для щитовидной железы

При выполнении упражнения "Поза льва" автоматически ‬подтягиваются мышцы промежности‭‬,‭ ‬‬живот втягивается под ребра‭ ‬и подбородок прижимаем к груди‬.‭ ‬Это положительно влияет на работу желез внутренней секреции и эндокринной системы.

Упражнение‭ «‬Поза льва‭»

Сядьте на корточки,‭ ‬на пятки.‭ ‬Пальцы ног и пятки‭ ‬– вместе под анусом.‭ ‬Подбородок опустите в яремную ямку‭‬.‭ ‬Упражнение выполняем после глубокого вдоха,‭ ‬на полном выдохе задерживаем дыхание.‭ ‬Затем втягиваем анус,‭ ‬промежность,‭ ‬живот подтягиваем под ребра,‭ ‬подбородок прижимаем к шее.‭ ‬Как можно шире открываем рот,‭ ‬язык максимально высунут.‭ ‬Руки лежат на коленях.‭ ‬Таким образом фиксируемся в этой позе на удобное время.‭ ‬После этого‭ ‬– выдох и расслабление.‭ ‬Упражнение повторяем‭ ‬3-5‭ ‬раз.

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Техника «‬Горлового лотоса»

1.‭ ‬Встаньте прямо,‭ ‬сложите ладони в позе молитвы на уровне центра грудной клетки.‭ ‬Сделайте глубокий вдох,‭ ‬одновременно поднимая руки вперед до уровня‭ ‬60‭ ‬градусов над горизонтом.‭ ‬Ладони вместе,‭ ‬голову откиньте назад,‭ ‬будто смотрите в небо.‭ ‬На плавном выдохе возвращаете руки и голову в исходное положение,‭ ‬подбородок втягиваете внутрь.‭ ‬Выполняйте‭ ‬3‭ ‬мин.‭ ‬

2.‭ ‬Сядьте на пятки,‭ ‬вытяните руки в разные стороны параллельно земле,‭ ‬ладони повернуты кверху.‭ ‬С глубоким вдохом поверните голову влево,‭ ‬с глубоким выдохом‭ ‬– вправо‬.‭ ‬Выполняйте‭ ‬3‭ ‬мин.‭ ‬

3.‭ ‬Сядьте в позу с перекрещенными ногами,‭ ‬руки на коленях.‭ ‬Начните ритмично в течение‭ ‬2‭ ‬мин поднимать каждое плечо с мощным дыханием:‭ ‬вдох‭ ‬– вверх левое плечо,‭ ‬выдох‭ ‬– опускаете плечо.‭ ‬Затем вдох‭ ‬– поднимаете правое,‭ ‬выдох‭ ‬– опускаете левое плечо.‭ ‬В конце на вдохе поднимите оба плеча и‭ ‬30‭ ‬секунд подержите их в этом несколько напряженном состоянии.‭

‬4.‭ ‬Сидя на пятках,‭ ‬вытяните обе руки вперед параллельно земле и одна другой,‭ ‬ладони повернуты вниз.‭ ‬Откиньте голову,‭ ‬словно смотрите на небо.‭ ‬В течение‭ ‬3‭ ‬мин дышите (‬акцент на выдохе,‭ ‬который делаем быстро каждую секунду‭)‬.‭ ‬Затем сделайте вдох и выпрямитесь,‭ ‬втяните в себя подбородок.‭ ‬Отдыхаем.‭

‬5.‭ ‬Сядьте в позу с перекрещенными ногами,‭ ‬переплетите руки‭ (‬сзади чуть выше нижней части поясницы‭)‬.‭ ‬Нагнуть голову вперед так,‭ ‬чтобы подбородок лежал во впадине ключичной кости.‭ ‬Начните дышать (‬акцент на выдохе,‭ ‬который делаем быстро каждую секунду‭) ‬– 3‭ ‬мин.‭

‬6.‭ ‬Сидите в позе со скрещенными ногами,‭ ‬спина прямая,‭ ‬грудная клетка слегка приподнята.‭ ‬Руки лежат на коленях (‬большой и указательные пальцы сведены вместе‭)‬.‭ ‬Сделайте полный вдох,‭ ‬повернув голову вправо,‭ ‬на полном выдохе поверните голову влево.‭ ‬Мысленно повторяйте‭ «‬сат,‭ ‬нам‭»‬.‭ ‬Повторяйте‭ ‬26‭ ‬раз.‭ ‬В конце упражнения сделайте вдох в центральном положении и ненадолго задержите дыхание,‭ ‬сконцентрировавшись в точке межбровья.‭

‬7.‭ ‬Сядьте с вытянутыми вперед ногами,‭ ‬ноги вместе,‭ ‬вытяните носки вперед.‭ ‬Руки на полу по бокам,‭ ‬сзади бедер.‭ ‬Отклоните позвоночник на‭ ‬30‭ ‬градусов назад,‭ ‬голову поднимите вверх и отведите назад.‭ ‬Начните ритмичное,‭ ‬глубокое дыхание в течение‭ ‬5‭ ‬мин.‭ ‬Затем сделайте вдох и выпрямите шею.‭ ‬Отдыхаем.‭

‬8.‭ ‬Сядьте на пятки.‭ ‬Переплетите пальцы рук,‭ ‬указательные пальцы направлены кверху.‭ ‬Поднимите руки над головой и прижмите их к ушам.‭ ‬Локти прямые.‭ ‬Сделайте вдох и наклоните руки,‭ ‬голову и туловище вперед на‭ ‬30‭ ‬градусов.‭ ‬На глубоком вдохе отклонитесь назад на‭ ‬30‭ ‬градусов относительно вертикали.‭ ‬Двигайтесь плавно в течение‭ ‬3‭ ‬мин.

‬Затем сделайте вдох в вертикальном положении,‭ ‬на выдохе выполните следующее: подтяните мышцы промежности,‭ ‬живот под ребра,‭ ‬подбородок прижимаем к груди,‭ ‬язык поднимаем максимально вглубь,‭ ‬кончиком касаясь неба‭‬.‭ ‬Отдыхаем.

‬Для стойкого эффекта выполняйте эту технику ежедневно в течение‭ ‬40‭ ‬дней.‭ опубликовано econet

Автор Юлия Яковенко

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