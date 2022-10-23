Подтягиваем область вокруг рта

Мы рекомендуем испробовать эти чудотворные упражнения для подтяжки лица. Их всего 4, а выполнение не отнимет у тебя драгоценного времени. Но главное — результат тебя непременно порадует!

Сейчас тут и там говорят о загадочном фейсфитнесе — простейшей гимнастике для лица, способной скорректировать овал и избавить от морщин без дорогостоящих операций и процедур. Причем тренеры модного направления утверждают, что 15 минут в день вполне достаточно, чтобы за каких-то два месяца помолодеть на десять лет! Кожа подтянется, морщинки заметно разгладятся, а овал лица станет четким и притягательным. Разбуди неработающие мышцы!

Коррекция овала лица

Упражнение «Ковшик»

Такое упражнение можно выполнять ежедневно! Оно прекрасно борется с асимметрией лица, корректирует его овал, а при терпеливом и длительном повторении может даже исправить некоторые дефекты прикуса.

Плотно уложи ладони на щеки, захватывая область нижнечелюстного сустава.

Медленно опусти нижнюю челюсть вниз строго по вертикали.

Затем так же медленно подними ее, словно боишься расплескать воду из ковша.

Нежно надавливая ладонями, корректируй движение челюсти, не позволяя ей смещаться в стороны.

Твоя задача — добиться мягкого и ровного движения челюсти строго по вертикальной оси.

Выполни от 4 до 5 неспешных повторений.

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Упражнение «Пробка»

Это упражнение заметно смягчит и скорректирует овал лица, поможет расслабить напряженные жевательные мышцы, улучшит состояние височно-нежнечелюстного сустава и заметно разгладит морщинки вокруг области рта. Для выполнения такой гимнастики тебе понадобится винная пробка.

Позвоночник выпрямлен, мышцы свода черепа натянуты назад и вверх.

Находясь в положении сидя или стоя, помести пробку между зубами и зафиксируй это положение.

Спокойно смотри на себя в зеркало на протяжении 30 секунд, постепенно увеличивая продолжительность выполнения упражнения до 60–90 секунд.

Осторожно извлеки пробку и верни челюсти в привычное положение.

Выполнять такое упражнение достаточно всего 3–4 раза в неделю.

Не совмещай подобную гимнастику с другой деятельностью! Не нужно пылесосить и мыть посуду во время выполнения упражнения, иначе можно попросту углубить носогубные складки. Следи, чтобы во время выполнения мышцы лица были расслаблены.

Поглаживание жевательных мышц

Эта упражнение подойдет не только для коррекции овала лица, но и поможет мышцам расслабиться и отдохнуть.

Рот широко открыт, губы мягко вытянуты, словно ты произносишь «О».

Ладонями медленно проглаживай жевательные мышцы от нижнечелюстного сустава вниз к дуге нижней челюсти и от скул к углу нижней челюсти.

Выполни 6–7 проглаживаний в каждом направлении.

Повороты головы

Застряла в пробке? Это не повод утыкаться в телефон (так появляются новые морщины на шее и углубляются старые), лучше удели время себе любимой!

Сядь ровно и поворачивай голову то вправо, то влево, стараясь заглянуть за плечо.

Выполни 10 повторений в каждую сторону.

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Затем выполни наклоны головы поочередно то к одному, то к другому плечу.

Достаточно 10 плавных наклонов.

Последний этап — подъем макушки вверх с одновременным опусканием плеч (словно пожимаешь плечами).

Выполни такое движение 20 раз.

Ежедневное выполнение такого комплекса избавит от морщинок в области шеи, предотвратит появление второго подбородка и поможет в формировании красивого овала лица.

Такой простой фейсбилдинг в домашних условиях лучшим образом помогает в формировании красивого, правильного овала лица, а в целом способствует умиротворенному и гармоничному состоянию души и тела. Выполняй эти приятные упражнения ежедневно — и становись красивой, молодой и расслабленной! опубликовано econet.ru.

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