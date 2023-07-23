Полезные упражнения при опущении почек

В комплекс лечебной гимнастики при нефроптозе включаются упражнения, которые выполняют, лежа на полу, на коврике, с подложенной под таз и нижнюю часть спины подушечкой. Каждое упражнение повторяют по 5–6 раз в медленном или среднем темпе. В этой статье приведен комплекс специальных упражнений ЛФК, применяемый в лечении нефроптоза.

В норме почки человека могут немного смещаться во время дыхания или при перемене положения тела. Амплитуда смещения зависит от глубины вдоха и выдоха, но обычно не превышает 3–4 см. Если почка у человека становится подвижной и в вертикальном положении постоянно смещается из своего ложа

вниз более чем на 5 см, говорят о нефроптозе, или опущении почки. В удержании почки на нормальном уровне основную роль играют связки, мышцы брюшной стенки, диафрагма, околопочечная жировая ткань. Нефроптозу способствуют снижение мышечного тонуса брюшной стенки, резкое похудание, травмы поясницы. У детей нефроптоз может быть вызван врожденной слабостью фиксирующего аппарата почек. Причиной нефроптоза у

женщин может быть неблагоприятно протекающая беременность и травмы родовых путей при родах.

Упражнения для лечения опущения почки

При нефроптозе, как правило, появляются характерные тупые боли в пояснице, усиливающиеся при физической работе и исчезающие в положении лежа или при отдыхе. Чаще всего опускается правая почка. В вертикальном положении больной может даже прощупать ее самостоятельно.

Основным методом диагностики нефроптоза является экскреторная урография. Процедура эта несложная и проводится в условиях поликлиники. После введения контрастного препарата сравнивают рентгеновские снимки поясницы больного в положении лежа и стоя. Смещение почки определяется по отношению к позвоночнику. Ультразвуковое исследование (УЗИ) почки также помогает уточнить ее положение: опущена, развернута, наклонена вперед и т.д.

Опущение почки может приводить к нарушениям ее нормального функционирования, появлению застойных и воспалительных процессов, а также образованию мочевых камней.

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Больным, у которых обнаружен нефроптоз, обязательно нужно носить специальный бандаж. Сдавливая мышцы брюшной стенки, он повышает внутрибрюшное давление, фиксирует почку в нормальном физиологическом положении и препятствует ее смещению.

Почечный бандаж должен равномерно сдавливать весь живот. Его следует надевать утром, лежа в постели, когда почка находится в своем ложе, причем застегивать бандаж нужно обязательно снизу вверх. Бандаж носят в течение дня и снимают перед сном.

Уменьшить степень опущения почки и улучшить ее функции помогают лечебная физкультура и занятия лечебным плаванием.

В комплекс лечебной гимнастики при нефроптозе включаются упражнения, которые выполняют, лежа на полу, на коврике, с подложенной под таз и нижнюю часть спины подушечкой. Каждое упражнение повторяют по 5–6 раз в медленном или среднем темпе.

Лечебной гимнастикой нужно заниматься не раньше чем через два часа после еды. Для тех, кто работает, лучшее время для занятий – сразу после возвращения с работы домой. Перед выполнением упражнений почечный бандаж необходимо снять, чтобы он не мешал работе мышц и дыханию.

Ниже приведен комплекс специальных упражнений ЛФК, применяемый в лечении нефроптоза.

Комплекс специальных упражнений для лечения больных с опущением почки

Упражнение 1.

ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги прямые вместе. В течение 1 минуты делать ногами движения, имитирующие ходьбу («ходьба лежа»). Дыхание ровное, спокойное.

Упражнение 2.

ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе. Отвести руки в стороны – вдох, возвратиться в ИП – выдох. Повторить 5–6 раз.

Упражнение 3.

ИП – лежа на спине, кисти рук под головой, ноги вместе. Попеременно поднимать прямые ноги по 4–5 раз каждую. Дыхание спокойное, ровное.

Упражнение 4.

ИП – лежа на спине, кисти рук под головой, ноги вместе. Одновременно сгибать ноги в коленных и тазобедренных суставах. Повторить 4–5 раз. Дыхание спокойное, ровное.

Упражнение 5.

ИП – лежа на спине. Подтянуть колени к груди, обхватить их руками и удерживать несколько секунд. Повторить 5–6 раз.

Упражнение 6.

ИП – лежа на спине, ноги согнуты, руки за головой. Поднять таз и широко развести колени – выдох. Вернуться в ИП – вдох. Повторить 3–4 раза.

Упражнение 7.

ИП – лежа на спине, ноги максимально согнуты в коленях. Наклонять сомкнутые колени то вправо, то влево. Повторить 4–5 раз. Дыхание ровное, спокойное.

Упражнение 8.

ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища. Прямые ноги поднять, круговые движения ногами (влево, вверх, вправо, вниз). Ноги не сгибать, амплитуда движений максимальна. Повторить 3–4 раза.

Упражнение 9.

ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища. Перейти в положение сидя, вернуться в ИП. Дыхание не задерживать! Повторить 5–6 раз.

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Упражнение 10.

ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища. Перенести прямую правую ногу через левую, повернув носок влево, стремясь достать носком пол. То же – левой ногой. Повторить 8–10 раз каждой ногой. Дыхание ровное, спокойное.

Упражнение 11.

ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Поднять таз и перемещать его вправо и влево, по 4–5 раз в каждую сторону. Дыхание ровное, спокойное.

Упражнение 12.

ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе. В течение 10–15 секунд делать ногами движения, имитирующие езду на велосипеде. Дыхание не задерживать!

Упражнение 13.

ИП – лежа на спине, руки локтями на полу, пальцы сжаты в кулак, ноги вместе. Попеременно выпрямлять руки вверх с мышечным усилием («бокс»). Повторить 4–5 раз. Дыхание ровное, спокойное.

Упражнение 14.

ИП – лежа на животе, опираясь руками о пол. Поднять прямую правую ногу вверх, стараясь не сгибать колено, голову повернуть налево. Удержать это положение несколько секунд, затем расслабиться. То же – левой

ногой с поворотом головы направо. Дыхание не задерживать! Повторить 5–6 раз каждой ногой.

Упражнение 15.

ИП – лежа на животе, подбородок на согнутых руках, ноги вместе. Поочередно сгибать и разгибать левую и правую ногу, слегка перекатывая в сторону таз: при сгибании левой ноги – вправо, при сгибании

правой ноги – влево. Дыхание ровное. Повторить 5–6 раз каждой ногой.

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Упражнение 16.

ИП – лежа на животе, согнутыми руками опираясь о пол. Выпрямляя руки, встать на четвереньки и, продолжая движение, сесть на пятки, руки вытянуть вперед. Затем вернуться в ИП. Дыхание ровное, спокойное. Повторить 3–4 раза.

Упражнение 17.

ИП – стоя на четвереньках. Прямую правую ногу отвести назад – вдох. Вернуться в ИП – выдох. То же – левой ногой. Повторить 4–5 раз каждой ногой.

Упражнение 18.

ИП – стоя на четвереньках. Выгнув спину, подтянуть живот и сохранять это положение 3–5 секунд. Повторить 5–6 раз с 5­секундными паузами для отдыха.

Упражнение 19.

ИП – стоя на четвереньках. Поочередно подтягивать к подбородку правое и левое колено. Дыхание ровное, спокойное. Повторить 4– 5 раз каждой ногой.

Упражнение 20.

ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях, ступни на полу. В течение 1 минуты делать ногами движения, имитирующие ходьбу («ходьба лежа»). Дыхание ровное, спокойное.

После завершения упражнений обязательно оботрите тело водой комнатной температуры и разотритесь жестким махровым полотенцем. Само по себе опущение почки не является показанием к операции. Ставить вопрос об оперативном лечении следует только тогда, когда имеются осложнения нефроптоза: постоянные выраженные боли, воспаление в почке, которое не поддается лечению, почечная гипертония, частая примесь крови в моче. Из множества существующих операций в настоящее время чаще всего используется фиксация почки к диафрагме с помощью собственных тканей или специальной капроновой сеточки.

В результате почка занимает физиологическое положение, что обеспечивает ликвидацию осложнений нефроптоза.Особенностью послеоперационного периода является длительный постельный режим, пациент должен соблюдать его не менее 10 дней, желательно с поднятым ножным концом на 10–15 см. опубликовано econet

Онучин Н.А. "Восстановительные упражнения при заболеваниях почек"

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