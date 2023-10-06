Простые техники для улучшения мозгового кровообращения

Деятельность головного мозга целиком и полностью зависит от его кровоснабжения. Если кровоснабжение головного мозга прекращается хотя бы на две минуты — это приводит к необратимым повреждениям. Жизненно важное значение имеет профилактика нарушений кровообращения мозга!

Ежедневные занятия по этой системе будут обеспечивать полноценное кровоснабжение головного мозга, одновременно укрепляя сосуды всех отделов сердечно-сосудистой системы

Как улучшить мозговое кровоснабжение: упражнения+дыхание

Упражнения для улучшения мозгового кровообращения

Дыхание для улучшения кровоснабжения мозга

Упражнения для улучшения мозгового кровообращения

К ухудшению мозгового кровообращения приводит малоподвижный образ жизни, недостаток физических упражнений и длительная сидячая работа, особенно если при этом голова остается долгое время в одном и том же неизменном положении. Еще хуже, если голова постоянно остается неподвижной, будучи при этом несколько наклоненной в одну сторону.

Упражнения с наклонами и поворотами головы повышают эластичность кровеносных сосудов, питающих мозг, вызывают их расширение. Все это вместе с ритмичным дыханием через нос увеличивает приток кислорода к клеткам мозга, улучшает умственную работоспособность. Выполнять такие упражнения лучше стоя, повторяя каждое 4–5 раз.

Упражнение 1

Исходное положение: руки вдоль туловища. Затем поднять руки к плечам, сжав кисти в кулаки и наклонив голову вперед. Затем поднять локти вверх, а голову наклонить вперед. Вернуться в исходное положение. Выполнять не быстро и не медленно — в среднем темпе.

Упражнение 2

Исходное положение: руки в стороны. Затем руки сгибаются в локтях и делаются рывки согнутыми в локтях руками, правой рукой — вперед, левой — назад, за спину. Вернуться в исходное положение. То же самое несколько раз сделать, поменяв руки: правой — назад, левой — вперед. Не быстро и не медленно — в среднем темпе.

Упражнение 3

Исходное положение: руки вдоль туловища, голова прямо. Голову наклонить к правому плечу, вернуться в исходное положение. Голову наклонить к левому плечу, вернуться в исходное положение. Держа голову прямо, не наклоняя шею, и смотря перед собой, повернуть ее вправо, вернуться в исходное положение. Затем так же держа голову прямо, не наклоняя шею, и смотря перед собой, повернуть ее влево, затем вернуться в исходное положение. Делать в медленном темпе.

Дыхание для улучшения кровоснабжения мозга

Задержки дыхания, как это ни покажется странным, способствуют улучшению мозгового кровообращения. Время от времени нужно это делать, чтобы очистить кровь, поступающую в мозг, и заставить ее циркулировать активнее.

Проделайте простой опыт. Нужно сесть перед зеркалом и задержать дыхание насколько возможно. Через какое-то время возникнет некоторое покраснение лица и появится ощущение пульсации крови в висках. При первых же признаках подобных явлений опыт надо прекратить и начать дышать как обычно. Опыт этот говорит о том, что задержка дыхания заставляет кровь в области мозга циркулировать активнее.

Если при задержках дыхания к тому же делать физические упражнения, в области головного мозга начинается некоторая вибрация всех тканей, сред и веществ.

Упражнение «Задержка дыхания»

Исходное положение: основная стойка, дышать средним или нижним дыханием.

На вдохе задержать дыхание и измерить, на сколько секунд максимально вы можете задержать дыхание. После этого отдохнуть 5 минут.

Разделите полученное количество секунд максимально возможной для вас задержки дыхания на 2 — это будет продолжительность той лечебной задержки дыхания, которую вы будете практиковать поначалу.

После отдыха снова задержите дыхание на то количество секунд, которое у вас получилось в результате деления на 2 максимально возможной для вас задержки. Отдохните 5 минут.

Затем снова задержите дыхание на получившееся у вас число секунд плюс еще 2 секунды.

После отдыха увеличьте задержку дыхания еще на 2 секунды. Так постепенно нужно довести задержку дыхания до получившейся у вас первоначально максимально возможной для вас величины.

На следующий день повторите все то же самое, но доведите величину максимальной задержки до вашей первоначальной максимальной величины плюс 1 секунда. На следующий день — плюс 2 секунды. Дальше пока увеличивать продолжительность задержки не надо. Продолжайте делать упражнение каждый день, сохраняя продолжительность задержки. А дальше — по своему самочувствию. При желании можно добиваться все большего и большего времени задержки дыхания. Максимальная величина — 120 секунд (2 минуты) — будет свидетельствовать о том, что организм здоров, кровь очищена и мозговое кровообращение нормализовано.

От практики задержек дыхания можно переходить к практике задержек дыхания в сочетании с физическими упражнениями.

Упражнение «Задержка дыхания при физической нагрузке»

Исходное положение: основная стойка, сделать вдох и подушечками больших пальцев рук зажать ноздри. Таким образом создается остановка дыхания.

Затем, наклонив туловище параллельно полу, сгибать ноги в тазобедренных и коленных суставах с задержанным дыханием возможно большее число раз.

Отдышавшись, следует повторить упражнение не менее 5 раз. В течение дня такое упражнение следует выполнять трижды перед приемом пищи.

Ежедневные занятия по этой системе будут обеспечивать полноценное кровоснабжение головного мозга, одновременно укрепляя сосуды всех отделов сердечно-сосудистой системы.опубликовано econet

Ниши Кацудзо Ниши "Оздоровление сосудов и крови"

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