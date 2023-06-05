Растягиваем квадрицепсы: 5 эффективных упражнений

При занятии спортом всегда работают квадрицепсы – ЧЕТЫРЕХГЛАВЫЕ БЕДРЕННЫЕ МЫШЦЫ, разгибающие голени в коленных суставах. Но если после интенсивной тренировки вы забудете их растянуть, тогда на следующий день ощущение боли в бедрах обеспечено. Но есть способ этого избежать.
Чтобы не чувствовать боли утром после тренировки всегда нужно растягивать бедренные мышцы.
Упражнения для растяжки бедренных мышц
1. Первое упражнение особенно полезно для тех, у кого постоянно болят колени.
Необходимо:
лежа на полу на правом боку положить голову на левую руку;
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