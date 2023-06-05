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Растягиваем квадрицепсы: 5 эффективных упражнений

Автор: Econet 05 июня 2023 6324
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При занятии спортом всегда работают квадрицепсы – ЧЕТЫРЕХГЛАВЫЕ БЕДРЕННЫЕ МЫШЦЫ, разгибающие голени в коленных суставах. Но если после интенсивной тренировки вы забудете их растянуть, тогда на следующий день ощущение боли в бедрах обеспечено. Но есть способ этого избежать.

Растягиваем квадрицепсы: 5 эффективных упражнений

Чтобы не чувствовать боли утром после тренировки всегда нужно растягивать бедренные мышцы.

Упражнения для растяжки бедренных мышц

1. Первое упражнение особенно полезно для тех, у кого постоянно болят колени.

Растягиваем квадрицепсы: 5 эффективных упражнений

Необходимо:

  • лежа на полу на правом боку положить голову на левую руку;
  • согнуть левую ногу, стараясь коснуться пяткой ягодиц;
  • растянуть мышцу бедра пульсирующими движениями;
  • через полминуты повторить аналогичные действия с правой ногой.

2. Второе упражнение классическое. Нужно:

  • встать, выровнять спину, одну ногу согнуть и ухватить рукой голень;
  • сомкнуть колени (для сохранения баланса рукой можно держаться за опору) и потянуться пяткой к ягодицам;
  • спустя 30-50 секунд повторить все действия с другой ногой.

Растягиваем квадрицепсы: 5 эффективных упражнений

3. Для выполнения третьего упражнения необходимо:

  • встать, выровнять спину, сделать выпад назад с опорой на колено (для сохранения баланса рукой можно держаться за опору);
  • левой рукой взять левую стопу и потянуть ее к ягодицам;
  • спустя 20-30 секунд повторить аналогичные действия с другой ногой.

Растягиваем квадрицепсы: 5 эффективных упражнений

4. Для выполнения четвертого упражнения нужно:

  • сесть на пол и выпрямить ноги;
  • правым коленом коснуться пола, а правой пяткой левого бедра;
  • прямую левую ногу отвести в сторону, затем согнуть в колене и приподнять;
  • левой рукой охватить левую стопу и не спеша растянуть бедренную мышцу;
  • спустя 10-20 секунд повторить все действия с другой ногой.

Растягиваем квадрицепсы: 5 эффективных упражнений

5. Пятое упражнение помогает хорошо проработать бедренные мышцы. Необходимо:

  • лечь на пол, вниз животом;
  • согнуть ноги в коленях и охватить их руками, чтобы локти при этом были направлены вверх;
  • поднять максимально грудь;
  • сделать 5 вдохов и расслабиться.

Растягиваем квадрицепсы: 5 эффективных упражнений

Эти упражнения действительно эффективны. Тренируйтесь правильно и в удовольствие!опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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