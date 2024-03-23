Сохраняем подвижность тазобедренных суставов: Простое упражнение для тех, кому за 40

Если у вас есть какие-либо проблемы с работой органов малого таза, то это простое упражнение поможет вам избавиться от них. Упражнение можно практиковать в любое время когда вы находитесь В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ на стуле или табуретке.

Предлагаем очень интересное и полезное упражнение для тазобедренных суставов и улучшения кровообращения в участке малого таза. Дело в том, что наше тело устроено таким образом, что кровь поступает и активно циркулирует в тех участках, где производится движение. Собственно, можно сделать логический вывод, что для того чтобы заставить циркулировать кровь в области таза нам нужно раскрепостить тазобедренные суставы, улучшить их подвижность.

Полезное упражнение для тазобедренных суставов

Конечно, для пенсионеров, и в частности людей среднего возраста многие упражнения для разработки тазобедренных суставов окажутся достаточно сложными.

Именно поэтому я хочу порекомендовать очень простое упражнение которое можно практиковать в любое время когда вы находитесь в положении сидя на стуле или табуретке.

Хочется заметить, что здесь помимо тазобедренных работаю также коленные, но с коленными суставами стоит быть очень осторожным. Дело в том, что суставы коленей двигаются только лишь в одном направлении в отличие от тазобедренных. Если вы будете чувствовать малейшее напряжение в коленных суставах, то стоит прекратить упражнение и начать по новой после отдыха.

Работа должна быть исключительно в тазобедренных суставах и связках. Будут работать суставы, тянутся связки и сухожилия тазовой области. Именно это позволит направить кровь туда куда нужно.

Итак, вам нужно просто сесть на стул, после чего положить щиколотку одной ноги на область колена другой. Дальше следует расслабить ногу которую вы забросили, и в частности постараться расслабились область сустава. Это позволит максимально растянуть и раскрепостить данную область, что позволит добиться цели.

Находитесь в этом положении как можно дольше. Но, если сначала будет очень сложно, выполняйте не более 30 секунд, постепенно увеличивая время тренировки.

В идеале, голень должна быть горизонтально полу. Если у вас слишком поднято колено, то не переживайте. По мере практики колено опуститься вниз, тазобедренный сустав станет более подвижным.опубликовано econet

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