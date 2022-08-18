ТОП-3 упражнения для мышц груди

Эти упражнения для мышц груди быстро приведут вас в отличную форму.

Для приведения тела в нужный вид, придания мышцам рельефности и силы нужно ходить в тренажерный зал и покупать занятия у тренера. Данное мнение сильно распространено и является популярным в кругу новичков, желающих заняться физической активностью, стать лучше, но не понимающих, почему спорт бывает таким затратным. На абонемент люди тратят большие деньги, а персональные тренировки являются дополнительным источником расхода. Чтобы окрепнуть и привести тело в форму, не нужно бояться начинать тренироваться самостоятельно. В начале могут возникнуть вопросы или сомнения, но со временем процесс станет легким и привычным. Для прокачки всего тела нужно уделять внимание отдельным мышцам, давать им определенную нагрузку и проводить тренировки на спину, руки, ноги и т.д. Не стоит забывать о грудных мышцах, их можно проработать в стенах квартиры или дома.

Эффективные упражнения для мышц груди

Отжимание от стульев

Полотенца и разводки

Грудная изометрия

1. Отжимание от стульев

Чтобы начать выполнять упражнение, нужно найти два хорошо устойчивых стула. Если они будут шататься или ножки начнут скользить по полу, возникнет большая вероятность получения нежелательной травмы.

Поставить их стоит спинками друг к другу, расстояние между стульями должно быть равно ширине плеч человека, собирающегося выполнять упражнение. Потом следует принять упор лежа, распрямив руки.

Если занимающийся имеет хорошую подготовку и нацелен на тяжелую тренировку, можно подставить под ноги устойчивую коробочку или ящик - задача усложнится вдвое. Нужно сгибать руки в локтях, совершая привычные отжимания, но обязательно следить за характером движения - оно не должно быть резким и оборванным. При возможности нужно задержаться в нижней точке и вернуться в исходной положение. Выполнять упражнение нужно три раза, в каждом делать по шесть повторений. Отдых - 1 минута.

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2. Полотенца и разводки

Главным приспособлением, с помощью которого нужно выполнять упражнение, является полотенце, лучше взять две штуки. Они должны быть крепкими и не скользить в руках.

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Если нет подходящих полотенец, могут подойти обычные кусочки ткани, тряпки. Они не могут быть скользкими, а вот пол должен немного скользить и помогать выполнять упражнение. Следует принять упор лежа, выпрямить руки и поставить их на полотенца, лежащие на полу. Нужно опускать тело, постепенно сгибать руки и аккуратно скользить руками в обе стороны. Если упражнение делает новичок, можно регулировать тяжесть длиной разводки. После возвращения в исходную позицию нужно специально сократить мышцы грудного отдела и почувствовать, как они напрягаются. Выполнять нужно четыре раза, по шесть повторений. Время отдыха не меняется.

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3. Грудная изометрия

Понадобится стул, желательно устойчивый и не массивный. Нужно сесть на него, спина при этом остается прямой, а плечи расправленными, ноги неподвижно стоят, упираясь стопами в пол. Дальше руки выводятся перед грудью, а ладони нужно поставить так, чтобы они упирались одна в другую.

Напряжение в грудных мышцах должно почувствоваться после давления ладоней. Выполнять следует тридцать секунд, по 3 раза за один подход. Перерыв длится 45 секунд.опубликовано econet.ru.

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