«Цурай»: Упражнение, которое избавит ноги от постоянной усталости

Спортивный ортопед Нанкамура предлагает восстановить утерянные СЕНСОРЫ ПОДОШВЫ путем простой гимнастики. Баланс нагрузки и устойчивость стоп регулируется путем упражнения с приседаниями при поднятии пальцев.

Если Вы часто устаете, ленитесь вставать и как только походите, то хотите сразу же сесть, возможно, сила удержания стоп может быть ослаблена. Чтобы продолжать стоять без затруднений, важно вернуть «естественное положение ног». Это действие также помогает и похудеть в конечностях: подтянуть ягодицы, уменьшить икры и бедра.

Восстановление утерянных сенсоров подошвы путем простой гимнастики

Спортивный ортопед Нанкамура предлагает восстановить утерянные сенсоры подошвы путем простой гимнастики. Он объясняет, что голова взрослого человека весит от 5 кг, она располагается прямо на позвоночнике, и при обычной работе или ходьбе, не стоит равномерно с весом. С возрастом, равновесие тела нарушается, а конкретная мышца смещается и, взяв на себя максимум нагрузки. Так и возникает дискомфорт затылочной области, тугоподвижность шеи, боли в спине, коленях и др.

Баланс нагрузки и устойчивость стоп регулируется путем упражнения с приседаниями при поднятии пальцев.

Подошвенное упражнение «Цурай»

1. Встаньте, широко расставив ноги, и сложите руки перед грудью.

Затем подтяните пальцы ног как можно выше.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2 Вдохните, опустите ягодицы мягок приседая, чтобы опустить бедра на свой комфортный максимум возможности.

Выдыхая возвращайтесь в верх. 5-10 раз за подход.

Чтобы иметь красивое молодое и стройное тело, важно улучшать его и поддерживать все функции.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet