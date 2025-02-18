Упадок сил: Почему мы устаем, даже когда ничего не делаем?

Физические нагрузки часто рекомендуются для снижения уровня гормонов стресса. Некоторым такой совет действительно помогает. Но есть люди, которые, не находясь в стрессовой ситуации, чувствуют себя очень уставшими. Разберемся, почему это происходит.

Вам знакомо чувство, когда вы словно выжатый лимон, даже если целый день пролежали на диване или провели в дороге на личном авто? Выясним, что происходит в нашем организме, когда мы копим эмоциональные переживания.

Почему мы устаем без физической нагрузки?

1. Напряжение

Как понять, что мы эмоционально напряжены? Поскольку все эмоции реализуются через наше тело, то возникают мышечные зажимы. Именно по этой причине любые переживания мы связываем со словом «напряжение», мы будто сжимаемся и закрываемся от окружающих, защищаемся и готовимся к битве.

2. Стабилизация напряжения

После напряжения необходимо расслабление. То есть если человек столкнулся с неприятной ситуацией, поссорился с кем-либо, а затем наладил отношения – уровень стресса снижается, соответственно и уменьшается мышечное напряжение. Но жизнь современного человека такова, что он постоянно находится в напряжении без возможности расслабиться. Затяжной стресс вызывает чувство постоянной тревоги, это сказывается и на работоспособности и на отношениях с близкими людьми.

Наверняка вам знакома ситуация, когда звонит телефон вашего знакомого, он узнает номер и сразу видно, что не хочет разговаривать – хмурится, стискивает зубы и жмурит глаза. Это прямой пример затяжного стресса. То есть человек уже настроен на худшее и сохраняет это состояние от одного случая к другому. Напряжение возникает не только на эмоциональном уровне, но и физическом.

3. Привычка

Если мы не находим времени для расслабления, то наши мышцы всегда будут скованы. Как реагирует на такую ситуацию мозг? Головной мозг – сложный механизм, способный подстраиваться под текущую ситуацию. Изначально он принимает и распознает сигналы, поступающие от мышц, а мы тем временем чувствуем скованность шейных, плечевых, спинных и других групп мышц.

Затем мозг понимает, что это состояние не кратковременное, а постоянное и блокирует прием сигналов. То есть, как такового напряжения мы уже не ощущаем, но внутренние зажимы никуда не исчезают.

4. Постоянная нехватка сил

Для поддержки зажимов необходима энергия, иными словами – аденозинтрифосфорная кислота. Запасы такой энергии в нашем организме бесконечны, но если большую ее часть мы тратим на поддержку зажимов, то чувство усталости становится нашим постоянным спутником. То есть на поддержку других функций организма не остается энергии.

Рассмотрим этот процесс на примере денег. Если у человека высокий уровень дохода, но 2/3 часть он тратит на уплату налогов, ипотеки и алиментов, то ему всегда будет казаться, что он живет за чертой бедности, словно его заработной платы хватает только на покрытие базовых потребностей. Какой выход? Если нужно платить ипотеку и алименты, тогда постараться заработать больше денег. А если речь только о налогах, то нужно постараться максимально расслабиться, чтобы снять напряжение.

Вырывайтесь из замкнутого круга и ищите дополнительные источники энергии (можно заняться фитнесом или плаваньем, сходить в поход или покататься на лыжах). Вариантов масса, какой из них выбрать – решать вам. Главное – научиться полностью расслабляться после напряжения.

Что делать для расслабления мышечных зажимов

К сожалению, человек не может полностью исключить вероятность возникновения эмоционального напряжения, поскольку часто нервничает по разным причинам. Но чтобы напряжение в мышцах не копилось и не привело к серьезным проблемам со здоровьем, необходимо научиться восстанавливать мышечный тонус. Для этого потребуются:

зависимые процедуры – определенные действия, которые выполняет другой человек. Хороший вариант – это массаж и остеопатические упражнения для расслабления всего тела;

плавание и другие водные процедуры, помогающие восстановить силы;

оздоровительные гимнастические упражнения (к примеру, для позвоночника).

Для лучшего эффекта комбинируйте все процедуры, так вы сможете не только вернуть мышцам эластичность, но и подарить своему телу ощущение свободы. Вы будете спокойно реагировать на любые внештатные ситуации – переживать пик проблемы, а затем полностью расслабляться. Вы научитесь контролировать состояние усталости. Это не значит, что вы вовсе перестаньте уставать, просто это утомление станет приятным, после него вы сможете быстро восстановиться и получить порцию вдохновения для совершения новых дел. опубликовано econet

Фото Brooke DiDonato

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet