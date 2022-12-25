Упражнение Лоуэна: избавляемся от мышечного зажима в грудном отделе

Мышечные зажимы имеют психосоматическую природу. Они возникают, когда мы сдерживаем негативные эмоции. В результает в теле скапливается напряжение мускулатуры и формируется так называемый мышечный панцырь. Как можно от него избавиться?

Человек предпочитает подавлять свои негативные эмоции вроде гнева, страха, чтобы не причинить себе или окружающим вред. Но тело не обманешь. Все скрытое от людей и своего сознания задерживается в теле определенным напряжением. Постоянное напряжение мускулатуры и есть тот «мышечный панцирь», который может доставить серьезный физический дискомфорт. Вот дыхательная гимнастика, которая способствует расслаблению зажимов.

Зажимы мышц грудной клетки

Не у всех грудная клетка перемещается синхронно дыханию. Да и дыхание бывает поверхностное, учащенное, неравномерное. Выпячивание грудины вперед есть форма вызова, тело как-бы заявляет окружающему миру: «Я не позволяю приближаться ко мне».

У кого-то грудина не расправляется практически никогда. На соматическом языке это говорит: «Я подавлен и зажат». Зажимы грудного отдела влекут за собой сбои дыхания. У человека любые сложности в дыхании могут вызвать настоящую панику.

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Как можно выявить проблемы с дыханием?

Чтобы узнать это, просто выполните упражнение: Сидя в привычной позе на стуле скажите нормальным голосом: «А-а-а», глядя на движение секундной стрелки. Вы не способны держать звук в продолжение 20 сек.? Это говорит о том, что есть патологии дыхания.

Предлагаем способ Лоуэна (это психотерапевт, который создал методики телесно направленной терапии), чтобы убрать зажимы мускулатуры.

Лоуэновское дыхание выполняется таким образом:

Ложимся поперек кровати. Ступни (босые) при этом стоят на полу, ягодицы чуть-чуть свешиваются. Под поясницу укладываем валик (туго скрученное одеяло), чтоб грудина оказалась развернута как можно сильнее, голова и спина лежат ниже поясницы. Руки подняты над головой, ладони смотрят вверх.

Начинаем глубоко и медленно дышать. Частое дыхание нежелательно, так как это уже иная дыхательная техника. Дышим так в продолжение получаса. Не исключено, что вы станете плакать / смеяться - пугаться не надо. Это нормальная реакция, говорящая о высвобождении эмоций, которые были заблокированы в зажимах мускулатуры. Когда эти зажимы расслабляются, выходит энергия. Поэтому полезно не сдерживать свои реакции. Возможно головокружение – в этом случае просто полежите после дыхательной гимнастики. В первое время вас может одолевать сон после упражнения - усните, если это возможность, но после гимнастики.

Возможны покалывания в конечностях и спине. Или возникнет потребность стучать ногами. Все это можно делать, не противиться своим желаниям.

Дыхательная гимнастика выполняется ежедневно.опубликовано econet

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