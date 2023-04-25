Упражнение «Ползущая спина» для гибкости и подвижности позвоночника

Когда увеличивается гибкость и подвижность позвоночника, мы можем не только надеяться на то, что это убережет нас от боли в спине, но заодно открыть в себе нечто новое – обнаружить свой скрытый потенциал.

Любая ограниченность в движении, особенно когда речь идет о подвижности спины, обязательно тем или иным образом сказывается на общем физическом состоянии, а также на состоянии разума и эмоций. Малая подвижность позвоночника может быть как причиной, так и следствием нарушения потока жизненной энергии в организме. Она приводит к значительному снижению качества жизни и неспособности воспринимать движение жизненной энергии через посредство органов чувств.

Упражнение для всего гибкости позвоночника

«Ползущая змея» – акт первый

«Ползущая змея» – акт второй

Следующие два упражнения специально предназначены для того, чтобы увеличить подвижность и гибкость позвоночника и, как следствие, активизировать поток жизненной энергии. Регулярное выполнение этих упражнений обещает не только уберечь вас от появления физических проблем, но вместе с тем внести стабильность в эмоциональную жизнь и сделать более гибким и открытым ваш разум.

Оно приведет к некоторым изменениям функций головного мозга, благодаря чему обострится ваше самовосприятие и к вам вернется способность, как в раннем детстве, воспринимать движение жизненной энергии непосредственно через органы чувств.

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В конечном итоге эти упражнения могут приблизить вас к состоянию, которое присуще человеку, обладающему гармоничным и целостным «Я», а это подразумевает изменение общего мировосприятия: вполне возможно, что вы наконец совершенно осознанно ощутите себя частью этого мира и той жизни, которой он живет, и больше не будете себя им противопоставлять или чувствовать себя «оторванным».

Кроме того, регулярное выполнение этих упражнений восстановит энергетический потенциал на тех участках организма, которые сейчас страдают от дефицита жизненной энергии. Вы непременно почувствуете себя значительно лучше, ваша энергия будет бить через край. Вы обнаружите, что стали более привлекательным для окружающих – потому что от вас будет исходить мощный поток гармоничных, позитивно заряженных вибраций.

Упражнение «Ползущая змея»

Это упражнение имитирует движения змеи. Многие из нас имеют весьма смутные или неверные представления о том, как в действительности передвигаются змеи. Попросите кого-нибудь из своих знакомых показать с помощью рук, как ползет змея, – скорее всего, вам продемонстрируют волнообразные движения в направлении вверх и вниз или из стороны в сторону. Но если бы какая-то змея попробовала передвигаться подобным образом, она бы за всю жизнь не сдвинулась с места. Скользить по земле змеям позволяют комбинированные движения, в которых одновременно сочетаются горизонтальные и вертикальные импульсы.

В действительности человеческий позвоночник во время движения ведет себя точно так же: в одно и то же время одни позвонки смещаются вниз – другие вверх, одни вправо – другие влево, одни вперед – другие назад.

«Ползущая змея» – акт первый

Лягте на спину, руки свободно вытяните вдоль тела, ноги согните в коленях и упритесь ступнями в пол. Вдохните и слегка приподнимите таз. На выдохе постарайтесь сделать волнообразное движение поясницей – таким образом, чтобы в то время, когда одни поясничные позвонки смещаются в правую сторону, другие двигались влево – через один.

Постарайтесь выполнять движения медленно и тщательно – чтобы иметь уверенность в том, что каждый позвонок смещается настолько далеко, насколько это возможно.

Для некоторых людей эта задача поначалу может оказаться непосильно трудной, но раз от раза ваша гибкость и подвижность будет увеличиваться и наконец достигнет такой степени, что движения ползущей змеи будут получаться у вас легко и непринужденно, и вы будете наслаждаться этим упражнением.

Сделайте вдох и слегка приподнимите над полом среднюю часть спины. На выдохе постарайтесь сделать волнообразное движение грудным отделом позвоночника – таким образом, чтобы в то время, когда одни позвонки смещаются в правую сторону, другие двигались влево – через один.

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Добиться этого труднее, чем заставить двигаться аналогичным образом поясничный отдел, поскольку грудные позвонки в принципе менее подвижны – из-за того что «привязаны» к ребрам. И все же вы можете заставить этот отдел позвоночника струиться змейкой, пусть и с очень маленькой амплитудой.

Осознанно и очень внимательно следите за перемещением всех позвонков – они непременно должны смещаться относительно друг друга.

Сделайте вдох и слегка приподнимите голову. На выдохе постарайтесь сделать струящееся, волнообразное движение шейным отделом позвоночника. Делайте все так же, как описано выше.

Снова сделайте глубокий вдох и, выдыхая, еще несколько раз повторите всю описанную выше последовательность движений – от поясницы до шеи.

Делайте это до тех пор, пока не почувствуете, как тепло приливает ко лбу, – это верный знак, указывающий, что вы все сделали правильно и сумели открыть все энергетические каналы, идущие вдоль позвоночника.

«Ползущая змея» – акт второй

Лягте на живот, кисти рук положите под голову, точнее, упритесь в них лбом. Сделайте глубокий вдох и слегка приподнимите таз. На выдохе постарайтесь сделать волнообразное движение поясницей – таким образом, чтобы в то время, когда одни поясничные позвонки смещаются в правую сторону, другие двигались влево – через один.

Сделайте вдох и слегка приподнимите над полом нижнюю часть грудной клетки. На выдохе постарайтесь сделать волнообразное движение грудным отделом позвоночника – таким образом, чтобы в то время, когда одни позвонки смещаются в правую сторону, другие двигались влево – через один.

Сделайте вдох и слегка приподнимите голову. На выдохе постарайтесь сделать волнообразное движение шеей – таким образом, чтобы в то время, когда одни шейные позвонки смещаются в правую сторону, другие двигались влево – через один.

Снова сделайте глубокий вдох и, выдыхая, еще несколько раз повторите всю описанную выше последовательность движений – от поясницы до шеи. Делайте это до тех пор, пока не почувствуете, как тепло приливает ко лбу.опубликовано econet

Риппл Стивен "Жить без боли в спине: как вылечить позвоночник и улучшить общее самочувствие"

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